EURUSD vor EZB-Entscheidung – Börse blickt gespannt auf die Geldpolitik

Das Wichtigste in Kürze EURUSD & EZB: Pause erwartet – Kommunikation entscheidend

US-Inflation als globaler Impulsgeber im Forex Trading

EURUSD im Chart: Entscheidungszone im Tageschart

Im Forex Trading rückt heute das Währungspaar EURUSD klar in den Fokus. Mit der anstehenden EZB-Zinsentscheidung und den kurz darauf veröffentlichten US-Inflationsdaten steht dem Devisenmarkt ein potenziell richtungsweisender Handelstag bevor.

Die Volatilität im EURUSD war zuletzt vergleichsweise gering – doch genau das macht die aktuelle Lage im Forex Trading rund um EURUSD und EZB besonders spannend. Die heutigen Daten könnten den Ton für den Euro bis zum Jahresende vorgeben. 🚀 Key Takeaways 🏦 1. EURUSD & EZB: Pause erwartet – Kommunikation entscheidend Die Märkte preisen für die heutige EZB-Sitzung vollständig eine Zinspause ein: Einlagensatz: voraussichtlich unverändert bei 2,0 %

Vierte Sitzung in Folge ohne Anpassung

Keine akute geldpolitische Dringlichkeit laut EZB-Ökonomen Besonders im Fokus stehen die neuen mittelfristigen Inflationsprognosen (2026–2027). Erwartet wird, dass diese unter dem 2-%-Ziel liegen.

➡️ Das könnte subtil die Tür für Zinssenkungen im Jahr 2026 öffnen – selbst wenn EZB-Präsidentin Lagarde dies nicht explizit anspricht. Gleichzeitig dürfte die EZB betonen, dass die Dienstleistungsinflation weiterhin zu hoch ist, um kurzfristig über Lockerungen zu diskutieren. Insgesamt wird eine neutrale EZB-Botschaft erwartet – weder klar hawkisch noch dovish. 2. US-Inflation als globaler Impulsgeber im Forex Trading Unmittelbar nach der EZB richtet sich der Blick im Forex Trading auf den US-Verbraucherpreisindex (CPI): Gesamtinflation (YoY): ca. 3,1 % erwartet

Kerninflation: nahe 3,0 %

Interpretation erschwert, da keine Oktober-Daten vorliegen Besonderes Augenmerk gilt der Dienstleistungsinflation („Superkern“) ohne Wohnkosten, die sich weiter abkühlen dürfte – im Einklang mit einem schwächeren Arbeitsmarkt und moderatem Lohnwachstum. ➡️ CPI im Rahmen der Erwartungen: Bestätigung des Disinflationstrends

Diskussion verlagert sich auf mögliche Fed-Zinssenkungen 2026 ➡️ Überraschend hoher CPI: Stärkerer USD

Verzögerung von Lockerungserwartungen

Belastung für EURUSD Aktuell gilt ein deutlicher Inflationsschock jedoch nicht als Basisszenario. 📊 3. EURUSD im Chart: Entscheidungszone im Tageschart Auch technisch befindet sich der EURUSD an einer kritischen Stelle: Dritter Verlusttag in Folge

Shooting-Star-Formation unter 1,18 (bärisches Signal)

Hammer-Kerze über 1,17 signalisiert Nachfrage Mögliche Szenarien im Forex Trading: 🔽 Zurückhaltende EZB → Test der 1,17

🔼 Kein hawkischer CPI → mögliche Stabilisierung & Erholung

🔴 Stark hawkischer US-CPI → nachhaltiger Bruch unter 1,17 Ein sehr hawkischer Ton von Lagarde gilt als unwahrscheinlich, würde den EURUSD aber kurzfristig in Richtung 1,1750 treiben.

Das Basisszenario bleibt: kurzfristige Schwäche, gefolgt von moderater Erholung im weiteren Dezember-Verlauf. 📌 Fazit: Forex Trading rund um EURUSD & EZB bleibt taktisch anspruchsvoll Im Forex Trading steht der EURUSD heute vor einer wichtigen Weichenstellung. Die EZB-Zinsentscheidung liefert den ersten Impuls, doch die US-Inflationsdaten dürften letztlich den stärkeren Einfluss auf die Tagesdynamik haben. 🟢 Chancen Dovishe Interpretation der EZB-Prognosen

CPI bestätigt Disinflation

Technische Stabilisierung über 1,17 🔴 Risiken Überraschend hawkische US-Inflation

Stärkerer USD

Bruch zentraler Supports im EURUSD Fazit:

Für Trader bleibt Forex Trading im Umfeld von EURUSD und EZB ein Spiel der Feinjustierung. Geduld, sauberes Risikomanagement und schnelle Reaktionen auf die Kommunikation der Notenbanken sind heute entscheidend. EURUSD Tageschart Forex Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 18.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

