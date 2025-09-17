🏦Die Märkte halten den Atem an vor der ersten Zinssenkung im Jahr 2025
EURUSD Prognose & Chart des Tages: Fed-Zinsentscheid bestimmt den Markt
Heute um 20:00 Uhr dt. Zeit verkündet die Federal Reserve (Fed) ihre Entscheidung zu den US-Leitzinsen. Die Märkte rechnen klar mit einer Zinssenkung um 25 Basispunkte, der ersten seit Dezember 2024 (von 4,75% auf 4,50%). Gleichzeitig wächst die Spekulation über einen möglichen „Jumbo Cut“ von 50 Basispunkten – ein Schritt, der als Signal für die verbleibenden Monate unter Powell gedeutet werden könnte.
Marktentwicklung vor der Entscheidung
Die US-Renditen zeigen defensive Tendenzen, ein Hinweis auf steigende Erwartungen an eine Zinswende. Die 10-jährigen Staatsanleihen bewegen sich – abgesehen vom Einbruch nach dem Liberation Day – auf dem tiefsten Stand seit November 2024.
👉 Chart des Tages: Der USD-Index (USDIDX, H1) zeigt deutliche Schwäche. Nach einem Rückgang von 0,75% gestern liegt er aktuell 0,16% im Plus, was eher als technische Gegenbewegung gilt. Entscheidend wird der Ton von Powells Pressekonferenz sein, der über eine Trendwende oder Fortsetzung der Dollar-Schwäche entscheidet.
Was vom FOMC zu erwarten ist
-
Basis-Szenario: Senkung um 25bp auf 4,00–4,25%
-
Begründung: Schwächerer Arbeitsmarkt zwingt die Fed, gegenzusteuern, um steigende Arbeitslosigkeit zu vermeiden
-
Interne Spannungen:
-
Stephen Miran (Trumps neuer Kandidat) unterstützt einen 50bp-Cut
-
Jeffrey Schmid spricht sich gegen eine Senkung aus, verweist auf anhaltend hohe Lebensmittelpreise
-
Beim letzten Meeting kam es erstmals seit Jahren zu offenen Gegenstimmen
-
Das Statement dürfte Risiken am Arbeitsmarkt stärker betonen und den bisherigen Satz „Labor market conditions remain solid“ ersetzen. Hingegen sollten Hinweise auf „elevated inflation“ und „low unemployment“ bestehen bleiben.
Makrodaten und Marktreaktion
-
Projektionen:
-
PCE-Kerninflation von 3% → 3,1%
-
BIP unverändert bei 1,4%
-
Arbeitslosenquote bei 4,5%
-
-
Marktdaten:
-
CPI-Inflation im August im Rahmen der Erwartungen
-
Retail Sales überraschend stark: +0,6% m/m (erwartet: +0,1%)
-
Laut Bloomberg Economics dürfte die Dot-Plot-Projektion nach unten angepasst werden, mit einem Median für 2025 von 3,75%.
EURUSD Prognose: Was bedeutet das für den Devisenmarkt?
Die EURUSD Prognose hängt entscheidend von der Kommunikation Powells ab. Ein klarer Fokus auf Arbeitsmarkt-Schwäche könnte den Dollar weiter unter Druck setzen und den Euro stärken. Bleibt die Fed dagegen betont vorsichtig und rückt die Inflation in den Vordergrund, könnte auch ein 50bp-Cut kurzfristig stützend für den USD wirken.
Fazit: Der EURUSD bleibt hochvolatil. Der Chart des Tages zeigt, dass Trader vor allem die Pressekonferenz im Blick behalten sollten – hier entscheidet sich, ob die Dollar-Schwäche anhält oder eine technische Erholung einsetzt.
Die VPI-Inflation stieg im August erwartungsgemäß an, was vor allem auf den Anstieg der Dienstleistungspreise zurückzuführen ist, der nicht mit den Zöllen in Zusammenhang steht. Quelle: XTB Research, Macrobond-Daten
Die gestern veröffentlichten Einzelhandelsumsätze lagen weit über den Erwartungen (0,6 % im Monatsvergleich gegenüber einer Prognose von 0,1 %) und deuteten auf eine überraschende Widerstandsfähigkeit der Verbraucher hin, trotz des deutlichen Rückgangs der Nachfrage nach Arbeitskräften und des allgemeinen Trends zu „weniger Einstellungen, mehr Entlassungen”. Der Umsatzanstieg erstreckte sich trotz der Preiserhöhungen nach der Einführung von Zöllen auf eine Vielzahl von Sektoren, was bei den hawkischen Mitgliedern der Fed zu Vorsicht mahnen dürfte. Quelle: XTB Research, Macrobond-Daten
Laut Bloomberg Economics wird erwartet, dass der Dot Plot für September nach unten korrigiert wird, wobei der Medianwert für die Zinssenkungen im Jahr 2025 unverändert bleibt (weitere −50 Basispunkte, Zinssatz bei 3,75 %). Von den 19 FOMC-Mitgliedern werden voraussichtlich 12 weitere Zinssenkungen unterstützen (1 Senkung: 9 Stimmen, 2 Senkungen: 2 Stimmen, 4 Senkungen: 1 Stimme – Miran). Die Grafik zeigt den letzten FOMC-Dot-Plot mit den aktuellen Futures-Preisen (grau). Quelle: Bloomberg
USDIDX im Stundenchart
Der Dollar bleibt schwach, wobei sich die Verluste in den letzten Tagen beschleunigt haben. Die Märkte erwarten eine Kehrtwende der Fed und eine Rückkehr zur geldpolitischen Lockerung bei den kommenden Sitzungen, beginnend mit der heutigen. Der Dollar erholt sich derzeit um 0,16 %, was jedoch eine Reaktion auf den gestrigen Ausverkauf von 0,75 % und die Unterstützung über 91,1000 Punkten ist. Nach der heutigen Entscheidung und während der Pressekonferenz ist mit erhöhter Volatilität zu rechnen, wobei der Ton der Pressekonferenz entscheidend für die Fortsetzung oder Umkehrung des aktuellen Trends sein wird.
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 17.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
