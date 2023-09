🔴EURUSD vor US CPI gedämpft!

ūüí≤ Der Dollar ist nach der Ver√∂ffentlichung der US-Inflationsdaten um 14:30 Uhr auf erhebliche Schwankungen gefasst Wird ein hoher Inflationswert den Markt vor der Fed-Entscheidung in die Irre f√ľhren? Bericht um 14:30 Uhr Der US-VPI-Inflationsbericht f√ľr August wird heute um 14:30 Uhr ver√∂ffentlicht.

Es wird ein deutlicher Anstieg der Gesamtinflation und ein hoher Monatswert erwartet.

Es wird jedoch erwartet, dass die Kerninflation weiter zur√ľckgehen wird, wobei die monatliche Kerninflation an das Inflationsziel der Fed von 2% "angeglichen" wird.

Dies wird der letzte wichtige makro√∂konomische Wert vor der Entscheidung der Fed in der n√§chsten Woche sein. Es wird erwartet, dass die Inflation im August sp√ľrbar h√∂her ausf√§llt. Erwartungen an die heutige Lekt√ľre: Die VPI-Inflation d√ľrfte im Jahresvergleich von 3,2% auf 3,6% ansteigen.

Es wird erwartet, dass die monatliche Inflationsrate im Vergleich zum Vormonat um 0,6% ansteigt, gegen√ľber einem vorherigen Anstieg von 0,2% im Vergleich zum Vormonat. Dies h√§ngt mit den √Ėlpreisen zusammen.

F√ľr die Kerninflation wird ein weiterer R√ľckgang auf 4,3% gegen√ľber dem Vorjahr erwartet, nachdem sie zuvor bei 4,7% gelegen hatte.

Es wird erwartet, dass die monatliche Kerninflation wie im Vormonat um 0,2% steigen wird, was mit dem Ziel der Fed von 2% f√ľr die Kerninflation √ľbereinstimmt, wenn man die monatlichen Daten annualisiert.

Laut Bloomberg werden die deflation√§ren Faktoren Autos und Mieten sein (sinkende Autopreise und r√ľckl√§ufiges Wachstum der Wohnkosten).

Das Fed-Modell aus Cleveland deutet jedoch auf einen st√§rkeren monatlichen Inflationsanstieg von 0,8% im Vergleich zum Vormonat hin, was zu einer Dollar-Rallye f√ľhren und die Erwartungen der Anleger hinsichtlich einer m√∂glichen Zinserh√∂hung der Fed in der n√§chsten Woche erh√∂hen k√∂nnte.

Bloomberg weist darauf hin, dass sich Energiepreiserh√∂hungen im Sommer aufgrund des hohen Verbrauchs f√ľr Klimaanlagen st√§rker auswirken k√∂nnten.

Bloomberg sieht auch das Potenzial f√ľr einen Wiederanstieg der monatlichen Dienstleistungsinflation, was mit der hohen Nachfrage nach Hotels und Restaurants in den gr√∂√üten St√§dten der USA zusammenh√§ngen w√ľrde, wo gro√üe Konzerte von Stars wie Taylor Swift und Beyonce stattfanden. Interessanterweise wird der j√ľngste √ľberraschende Anstieg der Inflation in Schweden auf Konzerte und damit verbundene Dienstleistungen zur√ľckgef√ľhrt. Der monatliche Anstieg der VPI-Inflation wird wahrscheinlich der h√∂chste seit Mitte 2022 sein, aber es ist wichtig zu beachten, dass dies mit saisonalen Faktoren und einem deutlichen Wiederanstieg der √Ėlpreise im vorherigen Monat zusammenh√§ngt, der sich auch im September fortsetzen wird. Der Markt k√∂nnte die heutige Gesamtinflation als Gelegenheit f√ľr eine Zinserh√∂hung der Fed interpretieren, aber man muss sich die j√ľngste Verlangsamung auf dem Arbeitsmarkt und den deutlichen R√ľckgang der Kerninflation vor Augen halten. Nur wenn die Kerninflation deutlich h√∂her ausf√§llt als erwartet, k√∂nnte sich die Stimmung in der Federal Reserve √§ndern. Derzeit deuten die Markterwartungen nicht darauf hin, dass die Fed die Zinss√§tze in der n√§chsten Woche anheben wird, obwohl dies im weiteren Verlauf des Jahres nicht ausgeschlossen werden kann. Fr√ľhindikatoren f√ľr die Inflation, wie die Benzinpreise in den USA und der Preisindex des ISM-Berichts f√ľr Dienstleistungen, deuten darauf hin, dass die n√§chsten beiden Inflationswerte h√∂her ausfallen d√ľrften. Der Wiederanstieg der Inflation wird jedoch auch auf Basisfaktoren zur√ľckzuf√ľhren sein. Es sei daran erinnert, dass der H√∂chststand der Inflation mit 9,1 % im Jahresvergleich im Juni 2022 erreicht wurde, und im August 2022 lag die Inflation bei 8,3% im Vergleich zum Vorjahr. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen ¬† EURUSD EURUSD konsolidiert sich auf dem aktuellen Niveau ohne gr√∂√üere Bewegungen. Die Anleger warten auf die Ergebnisse des Verbraucherpreisindex, so dass bis dahin keine gr√∂√üere Volatilit√§t zu erwarten ist. Sollte der Verbraucherpreisindex jedoch √ľber den Erwartungen liegen, k√∂nnte dies zu einer starken Aufwertung des Dollars und einem R√ľckgang des W√§hrungspaares EURUSD f√ľhren. Umgekehrt k√∂nnen niedrigere Werte die Chancen auf eine Zinserh√∂hung der Fed bei der n√§chsten Sitzung zunichte machen und zu einem Anstieg von EURUSD f√ľhren.¬†Quelle:¬†xStation5¬†von XTB ¬† HANDELN beim TESTSIEGER 2023: Der¬† Testsieger¬† bei den¬†CFD¬†Brokern 2023 bei Brokerwahl.de ist XTB

