EURUSD vor VPI über 1,14 📌

Die Aktienindizes versuchen vor der Er√∂ffnung der US-B√∂rsen eine leichte Erholung. US100-CFDs steigen um 0,05 % auf 21.900 Punkte, nachdem Donald Trump auf Truth Social gepostet hat, dass ein Handelsabkommen zwischen den USA und China ‚Äěunter Dach und Fach‚Äú sei, vorbehaltlich der endg√ľltigen Zustimmung durch ihn selbst und Pr√§sident Xi. Laut Trump wird China alle ben√∂tigten Magnete und andere Seltenerdmetalle im Voraus liefern, die USA werden chinesische Studenten an ihren Hochschulen zulassen und die Zollbilanz wird sich zu 55 % zugunsten der USA und zu 10 % zugunsten Chinas verschieben ‚Äď Entwicklungen, die laut Trump die bilateralen Beziehungen ‚Äěausgezeichnet‚ÄĚ machen. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen ¬†¬†Quelle:¬†xStation5¬†von XTB ¬† GEWUSST WIE! Auch an der B√∂rse! Die aktuelle Wissensreihe von XTB bei YouTube! 21 B√∂rsen-Tutorials f√ľr alle Anf√§nger und Einsteiger.

