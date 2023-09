EZB-Pressekonferenz - Lagarde bleibt dovish und unterstützt weiteren DAX-Aufschwung

EURUSD fällt deutlich unter 1,07 und DAX /DE30 steigt zu Beginn der Pressekonferenz über 15700 Punkte, da die EZB in einer Erklärung das Ende des Zinserhöhungszyklus signalisiert. Lagarde äußert sich zur Lage der Wirtschaft, Projektionen und weiteren Sitzungen: Die Inflation wird immer noch als zu hoch und zu lange angesehen

Die Zinssätze wurden angehoben, um die Verpflichtung auf das Inflationsziel zu bekräftigen

Die EZB beschloss, ihre BIP-Prognosen erheblich zu senken. Jüngste Indikatoren deuten auf ein schwaches Q3 hin

Lagarde wiederholt Kernaussagen, die darauf hindeuten, dass der Erhöhungszyklus vorbei ist

Die Zinssätze werden so lange wie nötig auf einem hinreichend restriktiven Niveau bleiben (die bisher pessimistischste Erklärung der EZB)

Der Arbeitsmarkt ist widerstandsfähig, Regierungen der EWU sollten Stützungsmaßnahmen zurückfahren

In den kommenden Monaten wird die Inflation zurückgehen

Die derzeitigen Zinssätze werden dazu beitragen, 2% zu erreichen. Um 14:47 Uhr bleibt Lagarde dovish, was eine Änderung ihrer Haltung gegenüber vorherigen Pressekonferenzen darstellt, da sie in der Regel eher hawkish war als Erklärungen. DAX /DE30 setzt seinen starken Aufschwung fort und nähert sich einer wichtigen Widerstandszone bei 15800 Punkten. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Quelle: xStation5 von XTB DER DEUTSCHE LEITINDEX

