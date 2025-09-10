EZB Zinsentscheidung September 2025 – Eurozone Inflation & EUR/USD Ausblick

The ECB will announce its interest rate decision on Thursday, September 11, followed later by a press conference with President Christine Lagarde. 📊 EZB-Zinsentscheidung nach der Sommerpause: Inflationsziel in Reichweite? Die Europäische Zentralbank (EZB) kehrt aus der Sommerpause zurück und steht erneut im Fokus der Finanzmärkte. Mit einer stabilisierten Inflation und einer robusten, wenn auch moderat wachsenden Eurozonen-Wirtschaft richten sich alle Augen auf die anstehende EZB-Zinsentscheidung. Anleger und Analysten fragen sich: Wird die EZB weitere Leitzinssenkungen wagen oder vorerst abwarten? 💶 Eurozone-Inflation nähert sich dem Ziel Die Inflation im Euroraum hat nach einer langen Phase der Abschwächung einen stabilen Bereich erreicht und bewegt sich in der Nähe des offiziellen EZB-Inflationsziels von 2 %. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Diese Entwicklung nimmt der Notenbank den unmittelbaren Druck, die Zinsen weiter zu senken.

Der aktuelle Einlagensatz von 2,0 % bietet zudem genügend Spielraum, um im Krisenfall noch gegenzusteuern.

Ein mögliches Handelsabkommen mit den USA könnte allerdings neue Disinflationseffekte auslösen. Sollte Christine Lagarde in der Pressekonferenz auch nur andeuten, dass solche Szenarien zu erneuten Zinssenkungen führen könnten, dürfte dies den Euro schwächen.# 🛒 Konsum und Konjunktur im Euroraum Neben der stabilisierten Inflation zeigen die jüngsten Wirtschaftsdaten ein gemischtes Bild: Einzelhandelsumsätze sind zuletzt leicht zurückgegangen, auch wenn das Niveau in realen Zahlen wieder an jenes von 2021 heranreicht.

Die Kauflaune der Verbraucher hatte sich kurzzeitig erholt, zeigt nun jedoch erneut eine abnehmende Tendenz.

Im Jahresvergleich erholt sich der Konsum zwar ähnlich wie zwischen 2016 und 2020, allerdings ist das Vergleichsniveau aufgrund des schwachen Vorjahres gering. ⚙️ Wirtschaftliche Aussichten ohne Druck auf Zinssenkungen Trotz Unsicherheiten zeigt sich die Wirtschaft der Eurozone weiterhin stabil: Laut PMI-Daten vom August haben sich die Trends sowohl in der Industrie als auch im Dienstleistungssektor leicht verbessert.

Frankreich verzeichnete die höchste Beschäftigungsdynamik seit über einem Jahr , auch wenn neue Steuerpläne für Unternehmen Skepsis hervorrufen.

In Deutschland hingegen geht die Zahl neuer Aufträge zurück. Hohe Löhne und schwache Binnennachfrage zwingen viele Firmen zu Umstrukturierungen. Alles in allem spricht die Kombination aus stabiler Inflation, moderatem Wachstum und abnehmender Handelsspannung dafür, dass die EZB vorerst keine voreiligen Zinssenkungen beschließen wird. 📈 EUR/USD: Auf dem Weg zur Marke von 1,20? Das Währungspaar EUR/USD ist zu Wochenbeginn auf fast 1,18 gestiegen – den höchsten Stand seit Ende Juli. Die Volatilität hat nachgelassen, da der Druck auf den US-Dollar im Zuge des Handelskriegs zurückgeht.

Ein wichtiger Faktor bleibt die Divergenz der Geldpolitik : Während die EZB eine abwartende Haltung einnimmt, bereitet die US-Notenbank Fed eine neue Zinssenkungsrunde vor.

Angesichts der schwachen US-Arbeitsmarktdaten besteht eine realistische Chance, dass der Euro noch in diesem Jahr die Marke von 1,20 erreicht.

Eskaliert jedoch der Konflikt mit Russland in Europa, könnte der Euro wieder an Wert verlieren. ✅ Key Takeaways EZB belässt Zinsen unverändert – Die Inflation liegt nahe dem Ziel, ein sofortiger Handlungsbedarf besteht nicht. Konjunktur gemischt – Während Frankreich von Beschäftigungswachstum profitiert, kämpft Deutschland mit schwacher Nachfrage und hohen Kosten. EUR/USD mit Aufwärtspotenzial – Ein starker Euro ist möglich, allerdings hängt vieles von den geldpolitischen Signalen der EZB und den US-Zinssenkungen ab. 📝 Fazit Die Europäische Zentralbank startet nach der Sommerpause mit einer abwartenden Haltung. Die Inflationsrate stabilisiert sich, die Eurozone zeigt zwar keine überragende Dynamik, aber auch keine akute Rezessionsgefahr. Anleger sollten die Aussagen von Christine Lagarde im Blick behalten – Hinweise auf mögliche Zinssenkungen im Dezember könnten den Eurokurs schwächen, während eine klare Bestätigung des derzeitigen Kurses den EUR/USD weiter in Richtung 1,20 treiben könnte. EURUSD Chart (D1) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 10.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

Jetzt für Neukunden als Aktion zusätzlich eine Gratiskaktie erhalten

Details und Teilnahmebedingungen über den Link

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.