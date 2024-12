Austan Goolsbee, der Vorsitzende der Federal Reserve Bank of Chicago, äußerte sich heute zur US-Wirtschaft und Geldpolitik. Hier sind die Höhepunkte seiner Rede. Die Fed wird auf 2 % kommen, wir sollten nicht in Betracht ziehen, das Ziel zu ändern. Der jüngste Produktivitätsanstieg scheint sich auf Hochtechnologiebereiche zu konzentrieren, die eine längere Anlaufzeit haben können.

Die Zinssätze werden in einem Jahr deutlich niedriger sein. Wenn man bedenkt, wie sich der Rest der Wirtschaft verhält, sind die Zinssätze der einzige Ausreißer, die im Laufe des nächsten Jahres wahrscheinlich sinken werden.

Die Fed wird eine Reihe von Sitzungen abhalten, bei denen es knapp wird zwischen Senkung und Nicht-Senkung.

Ich werde mich nicht auf eine Entscheidung bei der Sitzung im Dezember festlegen; es werden noch mehrere Datenpunkte kommen, darunter Inflation und Verbraucherausgaben.

Insgesamt sind die Fortschritte bei der Inflation immer noch ermutigend. Die Inflation ist leicht gestiegen. Ich denke immer noch, dass die USA auf dem Weg zu 2 % sind.

Was mit der Einwanderung passiert, wird einen sehr großen Einfluss auf die Größe der kommenden Erwerbsbevölkerung haben.

Messungen wie das Verhältnis von offenen Stellen zur Zahl der Arbeitslosen zeigen ein Gleichgewicht auf dem Arbeitsmarkt.

Der Arbeitsmarkt scheint weitgehend stabil zu sein.

Die letzten Monate der Beschäftigungszahlen fühlen sich wie ein nachhaltiger und vollbeschäftigter Ort an.

Im Durchschnitt scheint sich der Arbeitsmarkt von einem sehr hohen Niveau auf eine Art nachhaltige Vollbeschäftigung abzukühlen. Wir möchten, dass er sich dort stabilisiert.

Die Zahlungsausfälle bei Verbrauchern sind im Vergleich zu früheren Niveaus nicht hoch.

Bei einem spekulativeren Vermögenswert, für den es keinen offensichtlichen Anwendungsfall in der Realwirtschaft gibt, ist es schwer vorherzusagen, welche Auswirkungen er tatsächlich haben wird.

