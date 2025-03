Mit Blick auf den heutigen Handelstag liegt der Hauptfokus der Marktteilnehmer natĂĽrlich auf der Leitzinsentscheidung der US-Notenbank FED. Während es keine Leitzinssenkung geben wird, ist mit Blick auf die ebenfalls veröffentlichten „FED Economic Projections“ ganz besonders der sogenannte „Dot Plot“ im Fokus der Marktteilnehmer. FED Leitzinsentscheid im Fokus đź”´ Trading Szenarien fĂĽr EURUSD, Gold und Nasdaq 100 Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Aktuelle Nachrichten zum Forex, Rohstoff und Index Trading 🔴 EURUSD, Gold und Nasdaq100 Handelsideen 🔴 EURUSD, Gold und Nasdaq100 Prognose & Ausblick â–ş EURUSD ISIN: EU0009652759 | WKN: 965275 | Ticker: EURUSD â–ş Gold ISIN: XC0009655157 | WKN: 965515 | Ticker: Gold â–ş Nasdaq 100 ISIN: US6311011026 | WKN: A0AE1X | Ticker: US100.cash Der im Dezember 2024 veröffentlichte Dot Plot zeigte, dass die Mehrzahl der stimmberechtigten FED Mitglieder bis Ende 2025 ein Leitzinsniveau von 375 – 400 Basispunkte erwartet, entsprechend zwei 25 Basispunktzinssenkungen ĂĽber das Jahr 2025. Quelle: https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/files/fomcprojtabl20241218.pdfÂ

 Und ausgehend von diesem Dot Plot und den Veränderungen bzw. Verschiebungen innerhalb dieses wird es zu Veränderungen am US-Zinsmarkt und dann ausgehend hiervon in den zu betrachtenden Assets EURUSD, Gold und dem Nasdaq 100 geben. Definieren wir zunächst, was auf der anstehenden Leitzinsentshceidung unter „dovish“, „neutral“ und „hawkish“ zu verstehen sein dürfte: Hawkish: 1 – 2 25bp Zinssenkungen bis Ende 2025 (= Mehrzahl der Punkte wandert nach oben über die 400bp Linie)

Neutral: Unverändert zu oben

Dovish: 2 – 3 25bp Zinssenkungen bis Ende 2025 (= Mehrzahl der Punkte wandert nach unten, ein Leitzinsniveau im Dezember 2025 von 350 – 375bp suggerierend und niedriger) Deklinieren wir ausgehend von diesen drei Szenarien mögliche Reaktionen für den EURUSD, Gold und Nasdaq 100 und weisen diesen eine Wahrscheinlichkeit zu. Szenario 1 (grün): Leitzins bleibt unverändert, 2 – 3 25bp Zinssenkungen bis Ende 2025 (dovish) – Wahrscheinlichkeit: 40% EURUSD: US-Dollar bearish, EURUSD 1,10+, eventuell 1,1200 in den Quartalsschluss Gold: eher bullish, aber möglicher Re-Test der 3.000er Region („Buy the rumors, sell the news“), eventuell auch nur ein „Undercut“ der morgendlichen Tiefs um rund 3.020 und dann abwarten, ob sich hier Käufer finden Nasdaq 100: eher bullish; sollte es zu Rückeroberung der 19.800 kommen (roter Kasten) und halten, dann Re-Test/Rückeroberung der 20.000 sehr realistisch/“Boden ist drin“ Szenario 2 (orange): Leitzins bleibt unverändert, Dot Plot unverändert (neutral) – Wahrscheinlichkeit: 50% EURUSD: US-Dollar eher bearish, EURUSD mit Ziel um 1,10 in kommenden Tagen Gold: eher bullish, kurzfristig eventuell eher bearish („Flush“, potenzielles „buy the rumors, sell the news“) Re-Test der 3.000er Region und dann abwarten, ob sich hier Käufer finden Nasdaq 100: eher bullish; sollte es zu Rückeroberung der 19.800 kommen (roter Kasten) und halten, dann Re-Test/Rückeroberung der 20.000 sehr realistisch/“Boden ist drin“ Szenario 3 (blau): Leitzins bleibt unverändert, ein bis zwei 25bp Zinssenkungen bis Ende 2025 – Wahrscheinlichkeit: 10% EURUSD: US-Dollar initial bullish, EURUSD mit kurzem Lauf unter 1,09, aber nicht unter 1.0850 Gold: bearish, Drop zurück unter 3.000, abzuwarten, ob 2.980 hält Nasdaq 100: sollte aktueller Drop Zinsentwicklung geschuldet sein, dann könnte nach initialem Flush Bullishness folgen; alternativ: wir sind noch nicht fertig/noch nicht vollständig eingepreist, dann Test der 19.000/100er Region denkbar EURUSD Chartanalyse – m30: Gold Chartanalyse – m30: Nasdaq 100 Chartanalyse – m30: Quelle: xStation5 von XTB DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln:  Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

