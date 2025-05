Die Futures auf den US-Dollar-Index (USDIDX) sind um rund 0,25 % gefallen. Unterdessen haben mehrere Vertreter der US-Notenbank (Fed) sich zur Lage der US-Wirtschaft und zur Geldpolitik geäußert. Nachfolgend finden Sie die wichtigsten Aussagen aus ihren jüngsten Äußerungen. Äußerungen von Mary Daly Kugler (Fed) Kurzfristig könnte es zu einer Konjunkturabkühlung kommen.

Es bleibt unklar, wie sich die Handelspolitik letztlich entwickeln wird.

Die gesunde Wirtschaftslage gibt uns Zeit, Fortschritte bei der Inflation zu erzielen.

Bislang hat sich die Wirtschaft angesichts der Störungen als widerstandsfähig erwiesen.

Ich sehe Inflationsrisiken durch Zölle.

Es ist wichtig, die langfristigen Inflationserwartungen stabil zu halten.

Angesichts der hohen Unsicherheit sind makroökonomische Szenarien unerlässlich.

Die BIP-Daten für das erste Quartal zeigen, dass die Realwirtschaft widerstandsfähig bleibt.

Der Arbeitsmarkt ist stabil und zeigt sich weiterhin stark.

Die aktuelle Geldpolitik ist moderat restriktiv.

Der US-Arbeitsmarkt bleibt stabil und nahe der Vollbeschäftigung. Ausführungen von Michael Barr (Fed) Die BIP-Daten für das erste Quartal wiesen einige Anomalien auf.

Bislang deuten die Daten auf eine starke Wirtschaft und eine niedrige Arbeitslosigkeit hin.

Das Wirtschaftswachstum war im vergangenen Jahr stark und bleibt auch weiterhin stark.

Die Unsicherheit im Zusammenhang mit den Zöllen erhöht das Risiko einer höheren Inflation und eines langsameren Wachstums.

Künstliche Intelligenz könnte die politischen Entscheidungsträger dazu zwingen, die natürliche Arbeitslosenquote neu zu bewerten.

Die Fed könnte in eine schwierige Lage geraten, wenn Inflation und Arbeitslosigkeit gleichzeitig steigen.

Die Geldpolitik ist derzeit gut aufgestellt, um sich an veränderte Bedingungen anzupassen. Äußerungen von Thomas Barkin (Fed) Zölle werden ab Ende dieses Jahres zu einer höheren Inflation in den USA und einem geringeren Wirtschaftswachstum im In- und Ausland führen.

Die wirtschaftlichen Aussichten werden durch Handelspolitiken getrübt, die die Unsicherheit erhöht, den Verbrauchern geschadet und die Stimmung der Unternehmen geschwächt haben.

