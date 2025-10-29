Das Wichtigste in Kürze Powell bremst Zinssenkungsfantasie

US-Dollar legt kräftig zu

Börsen drehen ins Minus

Bei der gestrigen Pressekonferenz der US-Notenbank (Fed) zeigte sich Jerome Powell deutlich vorsichtiger als erwartet. Trotz der zuvor dovish interpretierten Entscheidung – inklusive des angekündigten Endes von Quantitative Tightening (QT) – brachte Powell neue Unsicherheit in die Märkte.

Er betonte, dass die Entscheidung über eine Zinssenkung im Dezember noch nicht feststeht und verwies auf intensive Diskussionen im FOMC. Das führte zu einem starken Anstieg des US-Dollars und fallenden Aktienkursen. ► EURUSD WKN: 965275 | ISIN: EU0009652759 | Ticker: EURUSD 🧠 Drei Key Takeaways 💬 Powell bremst Zinssenkungsfantasie: Laut Powell ist eine Dezember-Zinssenkung nicht garantiert , was die Erwartungen der Marktteilnehmer deutlich dämpfte.

💵 US-Dollar legt kräftig zu: Die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im Dezember sank von 90 % auf 70 % , was den Dollar stärkte und den EURUSD unter 1,1600 drückte.

📉 Börsen drehen ins Minus: Nach der Pressekonferenz gaben die US-Aktienindizes um 0,5–1 % nach, da Anleger eine vorsichtigere Fed-Strategie einpreisten. Fed-Pressekonferenz – Powells vorsichtiger Kurs 💬 Unterschiedliche Meinungen im FOMC Powell erklärte, dass die Diskussionen im FOMC „intensiv“ waren und es deutliche Meinungsverschiedenheiten gab. Einige Mitglieder favorisierten eine stärkere Zinssenkung, andere wollten keine weitere Anpassung.

Damit machte Powell klar, dass kein automatischer Lockerungspfad festgelegt ist – ein Signal, das Anleger verunsicherte. 💸 Märkte reagieren auf Unsicherheit Obwohl die Zinsentscheidung und das Ende des QT-Programms zunächst als dovish gewertet wurden, änderte Powells vorsichtiger Ton die Marktstimmung: Die Wahrscheinlichkeit einer Dezember-Zinssenkung fiel von 90 % auf etwa 70 % .

Der US-Dollar legte daraufhin kräftig zu.

Gleichzeitig verloren Aktien an Boden, da die Hoffnung auf eine baldige, klare Zinssenkungsserie schwand. 💱 EURUSD unter Druck Der EURUSD fiel infolge der Dollar-Stärke um 0,50 % und rutschte wieder unter die Marke von 1,1600.

Technisch betrachtet signalisiert der Bruch dieser Marke ein mögliches Ende der kurzfristigen Aufwärtskorrektur im Euro.

Die Händler bleiben vorsichtig, bis die Fed im Dezember konkretere Hinweise zur weiteren Zinspolitik liefert. 📊 Marktreaktion im Überblick 📉 US-Aktienindizes: –0,5 % bis –1,0 %

💵 US-Dollar: deutlich fester

💶 EURUSD: –0,5 %, unter 1,1600 gefallen

💬 Markterwartung für Dezember-Zinssenkung: 70 % (vorher 90 %) Diese Reaktionen spiegeln die neue Unsicherheit über den geldpolitischen Kurs wider – die Anleger erwarten nun klare Signale bei der nächsten Sitzung. 📘 Fazit Die Fed-Pressekonferenz von Jerome Powell brachte Ernüchterung an die Märkte:

Trotz der jüngsten Zinssenkung und des Endes des QT-Programms bleibt die Zukunft der US-Geldpolitik unklar.

Powells Aussage, dass die Dezember-Entscheidung offen bleibt, ließ die Märkte vorsichtiger agieren.

Der US-Dollar profitierte von der Unsicherheit, während Aktienmärkte und EURUSD nachgaben. Für Trader bedeutet das:

