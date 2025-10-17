BÖRSE HEUTE: US-Märkte erholen sich – VIX fällt, Trump entspannt Handelsfront (17.10.2025)

Börse aktuell: US-Märkte erholen sich – Trump entspannt Handelsfront, VIX fällt deutlich 📉

Die US-Börsen zeigen zum Wochenausklang leichte Erholungstendenzen.

Der Volatilitätsindex VIX fällt um fast 10 %, während die Futures moderate Gewinne verzeichnen.

Nach den Verlusten der vergangenen Tage sorgen freundlichere Töne aus dem Weißen Haus sowie positive Analystenkommentare für eine Stimmungsaufhellung.

Gleichzeitig unterstützen optimistische Aussagen von Moody’s und Trumps handelspolitische Signale die Marktstabilität.

🚀 Key Takeaways

VIX fällt um 10 %: Anlegerstimmung verbessert sich, Volatilität sinkt. Trump zeigt Kompromissbereitschaft: Möglichkeit einer Fristverlängerung im China-Deal stärkt Risikoappetit. Zions Bancorp im Fokus: Aktie nach Analysten-Upgrade um +3 % höher, Bankensektor erholt sich leicht.

📈 Börse heute: US-Indizes im leichten Aufwind – VIX beruhigt sich 🧭

Nach mehreren schwachen Tagen verzeichnen die wichtigsten US-Indizes wieder leichte Gewinne.

Der Nasdaq 100 und S&P 500 legen um rund 0,3 % zu, während der Dow Jones (US30) stabil bleibt.

Gleichzeitig fällt der VIX-Index – das „Angstbarometer“ der Wall Street – um fast 10 %, was auf nachlassende Risikoaversion hinweist.

Besonders im Fokus: Zions Bancorporation, deren Aktie sich nach einem 13%-Einbruch am Vortag um mehr als 3 % erholt.

Grund: Ein Upgrade von Baird sowie positive Kommentare von Raymond James, die betonten, dass der jüngste Kreditverlust kein systemisches Risiko darstellt.

Auch Moody’s äußerte sich beruhigend: Eine Wiederholung der Finanzkrise von 2008 sei unwahrscheinlich, obwohl die Zahl fauler Kredite steige.

🌏 Trump entspannt Handelsfront – Hoffnung auf China-Deal wächst 🤝

US-Präsident Donald Trump sorgte mit neuen Äußerungen zur China-Politik für Erleichterung an den Märkten.

Er erklärte, dass eine 100%-Zollstrategie „nicht nachhaltig“ sei und dass die Verhandlungen mit China auf ein faires Abkommen abzielen sollen.

Trump kündigte zudem ein Treffen mit Chinas Präsident Xi Jinping an, um die Handelsgespräche „im beiderseitigen Interesse“ fortzusetzen.

Diese Ankündigung deutet auf eine mögliche Fristverlängerung über den 1. November hinaus hin – ein klares Signal zur Deeskalation.

Gleichzeitig kommentierte Trump, dass ein zu tiefes Eingreifen der USA in den Ukraine-Konflikt vermieden werden solle.

Er plant Gespräche mit Wolodymyr Selenskyj vor einem Treffen mit Wladimir Putin in Budapest.

🚧 Internationale Themen: China warnt, Musk im Gespräch mit Russland 🌐

Parallel zur Entspannung auf den Märkten bleibt die geopolitische Lage komplex:

Das chinesische Verteidigungsministerium warnte die USA vor „gefährlichen Versuchen“, Taiwan militärisch aufzurüsten.

Gleichzeitig sorgte eine überraschende Nachricht aus Russland für Aufsehen:

Ein Kreml-Vertreter lud Elon Musk und The Boring Company ein, am Bau eines 65 Milliarden USD teuren Untersee-Tunnels zwischen Russland und Alaska mitzuwirken – dem sogenannten „Putin–Trump-Tunnel“.

Das Projekt, das laut Schätzungen durch Musks Technologie auf 8 Milliarden USD reduziert werden könnte, soll in acht Jahren fertiggestellt sein.

🪙 Globale Perspektive: WTO warnt vor Entkopplung der Weltwirtschaft 🌍

Die WTO-Chefin betonte, dass ein vollständiger wirtschaftlicher Bruch zwischen den USA und China die globale Wirtschaft um bis zu 7 % schwächen könnte.

Sie forderte beide Länder auf, Besonnenheit zu wahren und auf Deeskalation zu setzen – ein Appell, der den Optimismus an den Finanzmärkten zusätzlich stützt.

🧭 Fazit: Börse aktuell – Entspannung ja, aber Unsicherheit bleibt ⚖️

Die Börse heute zeigt ein Bild vorsichtiger Stabilisierung:

Die Volatilität sinkt ,

Trump signalisiert Dialogbereitschaft ,

und Analystenkommentare stützen den Bankensektor.

📊 Kurzfazit:

VIX -10 %: Risikoprämien sinken

Zions Bancorp +3 %: Vertrauen kehrt zurück

China-Dialog: Hoffnung auf Deeskalation wächst

SO SEHEN SIEGER AUS!