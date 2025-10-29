Die US-Notenbank (Federal Reserve) hat am Mittwoch um 19:00 Uhr MESZ ihre Zinsentscheidung für Dezember bekanntgegeben – mit deutlichen Signalen für eine geldpolitische Lockerung.

Die Zinsen wurden um 25 Basispunkte auf eine Spanne von 3,75–4,00 % gesenkt (Prognose: 4,00 %; vorher: 4,25 %). Gleichzeitig kündigte die Fed das Ende des Bilanzabbaus (Quantitative Tightening) zum 1. Dezember an – ein klarer Schritt hin zu einer dovishe Wende.

🧠 Drei Key Takeaways

📉 Fed senkt Leitzins um 25 Basispunkte: Der neue Zinssatz liegt nun bei 3,75–4,00 % , im Einklang mit Markterwartungen.

🏦 Ende von Quantitative Tightening: Ab Dezember reinvestiert die Fed alle auslaufenden Anleiheerlöse in kurzfristige US-Treasuries , wodurch die Bilanzgröße stabilisiert wird.

📊 Vorsichtig dovisher Ausblick: Trotz höherer Inflation betont die Fed ihre langfristige Verpflichtung zu 2 % Preisstabilität, erkennt aber steigende Risiken für Beschäftigung und Wachstum an.

Fed Zinsentscheidung – Dezember 2025

💸 Zinssenkung & geteiltes Komitee

Die Federal Reserve beschloss eine Zinssenkung um 25 Basispunkte, womit der neue Zielkorridor nun 3,75–4,00 % beträgt.

Die Entscheidung fiel nicht einstimmig:

Schmid sprach sich gegen eine Änderung aus,

Miran forderte eine stärkere Senkung um 50 Basispunkte.

Diese Uneinigkeit zeigt die gespaltene Einschätzung der Fed-Mitglieder über das richtige Tempo der geldpolitischen Lockerung.

📈 Wirtschaftliche Einschätzung

Die Fed erklärte, dass die US-Wirtschaft weiterhin moderat wächst, allerdings habe sich das Beschäftigungswachstum verlangsamt, und die Arbeitslosenquote sei leicht gestiegen.

Zugleich bleibe die Inflation erhöht, auch wenn sie im Vergleich zum Jahresanfang zurückgegangen ist.

Die Notenbank bekräftigte ihr Ziel, die Teuerungsrate langfristig auf 2 % zu bringen – trotz steigender Unsicherheit aufgrund des anhaltenden Government Shutdowns, der wichtige Konjunkturdaten verzögert.

🧾 Ende des Bilanzabbaus (QT)

Ein besonders bedeutender Schritt:

Ab dem 1. Dezember 2025 wird die Fed alle fälligen Treasury- und MBS-Zahlungen wieder in kurzfristige T-Bills reinvestieren.

Damit beendet sie faktisch das seit Jahren laufende Programm zur Bilanzreduzierung (Quantitative Tightening).

👉 Dieses Vorgehen bedeutet:

Mehr Liquidität im Finanzsystem

Stabilisierung der Geldmärkte

Signal für eine mögliche geldpolitische Wende

Der Schritt wird von Analysten als klar dovish gewertet – ein Hinweis, dass die Fed in Richtung geldpolitischer Lockerung steuert, um die Konjunktur zu stützen.

💹 Marktreaktion – Börsen positiv, EURUSD schwächer

Die US-Börsen reagierten freundlich auf die Entscheidung:

Die wichtigsten Aktienindizes verzeichneten leichte Kursgewinne ,

Der US-Dollar legte leicht zu, wodurch der EURUSD etwas nachgab.

Die Marktstimmung bleibt vorsichtig optimistisch: Investoren rechnen damit, dass die Fed den aktuellen Lockerungskurs fortsetzt – möglicherweise mit einer weiteren Zinssenkung im ersten Quartal 2026.

📘 Fazit

Die Zinsentscheidung der Federal Reserve markiert einen wichtigen Wendepunkt in der Geldpolitik:

Eine Zinssenkung um 25 Basispunkte und das Ende des Bilanzabbaus (QT) deuten auf eine dovishe Haltung hin – trotz weiterhin erhöhter Inflation.

Die Märkte sehen die Entscheidung positiv, da sie mehr Liquidität und Unterstützung für die US-Wirtschaft erwarten.

Für die kommenden Monate bleibt entscheidend, ob die Inflationsdaten weiter nachgeben und die Fed ihren Lockerungskurs fortsetzen kann, ohne die Preisziele zu gefährden.

Die Börse USA könnte von dieser geldpolitischen Wende profitieren – Anleger sollten jedoch die kommenden Fed-Kommentare und die nächsten Konjunkturdaten genau im Auge behalten.

EURUSD Chart (M15) Charttechnische Analyse

EURUSD Chart (M15) Charttechnische Analyse

