Gold Prognose & Gold Analyse 🟡 Aktueller Wochenausblick 51/2025 zum Goldpreis

KEY TAKEAWAYS

Der Goldpreis hat sich von der SMA20 (aktuell bei 4.169,6 US-Dollar) lösen und aufwärtsschieben können. In den letzten Handelstagen ging es zunächst in einer engen Box seitwärts weiter, was aus dem Chart auch sehr gut herausgelesen werden kann. Die Aufwärtsbewegung am Freitag wurde am Nachmittag abverkauft, die Tageskerze hat einen langen Docht aber einen grünen Kerzenkörper. Die letzten vier der fünf Tageskerzen sind grün eingefärbt.

Trotz des Rücksetzers am Freitag kann das Tageschart bullisch interpretiert werden. Das Edelmetall notiert nach wie vor über der SMA20, damit hat Gold aktuell noch alle Chance an das Allzeithoch zu laufen, das am Freitag der letzten Handelswoche fast erreicht worden ist. Kann sich Gold über dem Allzeithoch per Tagesschluss festsetzen, so könnte es weiter aufwärts an unsere nächsten Anlaufziele bei 4.410/15 US-Dollar bzw. bei 4.440/45 US-Dollar gehen.



► Gold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: GOLD

Aktuelle Gold Analyse am 13.12.2025: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum Gold Trading 🔴 Gold Handelsideen 🔴 Gold Prognose & Ausblick 🔴 Goldpreis

geschrieben von Jens Chrzanowski

📈 Gold Rückblick (08.12.2025 – 12.12.2025)

Der Goldpreis notierte am Montagmorgen bei 4.216,9 US-Dollar. Damit lag Gold rund 19,9 US-Dollar unter dem Niveau der Vorwoche, jedoch 14,6 US-Dollar über dem Wochenschluss vom Freitag.

Bis zur Wochenmitte bewegte sich das Edelmetall in einer engen Seitwärtsrange. Zwar kam es am Mittwochabend zu einer leichten Erholung, diese wurde jedoch im frühen Donnerstagshandel wieder vollständig abverkauft.

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 13.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Erst am Donnerstagnachmittag setzte spürbares Kaufinteresse ein. Der Goldpreis konnte sich in diesem Zuge bis in den Bereich von 4.250 US-Dollar vorarbeiten. Am Freitag wurde die Aufwärtsbewegung zunächst fortgesetzt, ehe Gold in der Spitze 4.353,4 US-Dollar erreichte. Von dort aus setzte am Nachmittag eine dynamische Korrektur ein, die den Goldpreis wieder unter die 4.300er-Marke drückte.

Der Wochenschluss erfolgte schließlich bei 4.299,2 US-Dollar.

Sowohl Wochenhoch als auch Wochentief lagen über den Marken der Vorwoche. Die Handelsspanne fiel deutlich größer aus als in der Vorwoche und lag auch über dem Jahresdurchschnitt. Nach einem leichten Verlust zuvor konnte Gold in der vergangenen Handelswoche einen Wochengewinn verbuchen.

Goldpreis Performance: Woche, Monat, Jahresbeginn, 5 Jahre, 10 Jahre

Rückblick auf unser Gold Setup der Vorwoche

Mit dem Überschreiten der Marke von 4.286,5 US-Dollar hatten wir erwartet, dass Gold unser maximales Anlaufziel bei 4.289,7 US-Dollar erreicht. Dieses Ziel wurde nicht nur erreicht, sondern deutlich überschritten, womit das Setup nicht wie geplant gegriffen hat. Die Grundaussage zur "bullischen Struktur" ging auf! Auf der Unterseite wurde das nächste Ziel bei 4.175,3 US-Dollar nach dem Unterschreiten von 4.177,7 US-Dollar nur knapp verfehlt.



🔍 Goldpreis – Wichtige Widerstände und Unterstützungen

Widerstände

4.299,5

4.344,4

4.353,4

4.379,4

4.381,5

4.401,2

4.417,9

Unterstützungen

4.260,7

4.245,0

4.220,7

4.219,2

4.169,6

4.116,0

4.114,8

4.080,5



📊 Zentrale Kursmarken aus unserer Gold Analyse

Intraday-Marken: 4.379 | 4.224

Tagesschlussmarken: 4.416 | 4.105

Break 1 Bull (Wochenschluss): 2.491

Break 2 Bull (Montagsschluss): 1.977

Boxbereich: 4.617 – 2.941

Range: 4.895 – 2.491

Zyklische Bewegung (2020–2033): 11.222 – 1.045



📈 Gold Chartanalyse – Daily & 4h

Gold Analyse im Tageschart (Daily)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 13.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der Goldpreis konnte sich klar von der SMA20 (aktuell 4.169,6 US-Dollar) lösen und weiter aufwärts schieben. In den letzten Tagen war eine enge Seitwärtsphase zu beobachten. Die kräftige Aufwärtsbewegung vom Freitag wurde zwar am Nachmittag abverkauft, die Tageskerze weist jedoch einen grünen Kerzenkörper mit langem Docht auf. Vier der letzten fünf Tageskerzen schlossen im Plus.

Trotz des Rücksetzers bleibt das übergeordnete Chartbild bullisch. Gold notiert weiterhin über der SMA20 und hat damit grundsätzlich die Chance, das Allzeithoch erneut zu testen.

Ein nachhaltiger Tagesschluss über dem Hoch würde Raum für weitere Anstiege in Richtung 4.410/4.415 US-Dollar sowie 4.440/4.445 US-Dollar eröffnen.

Rücksetzer könnten sich erneut im Bereich der SMA20 stabilisieren. Diese Linie fungierte zuletzt als belastbare Unterstützung und ist entscheidend, um das bullische Szenario aufrechtzuerhalten.

Übergeordnete Gold Prognose (Daily): bullisch

Gold Analyse im 4-Stunden-Chart (4h)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 13.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart ist die Seitwärtsbewegung der vergangenen Tage noch deutlicher erkennbar. Der Goldpreis bewegte sich überwiegend im Bereich der SMA20 (4.245,0 US-Dollar) und der SMA50 (4.220,7 US-Dollar). Schwächephasen konnten sich mehrfach an diesen gleitenden Durchschnitten stabilisieren.

Der Ausbruch nach oben gelang erst am Donnerstag, wodurch Gold fast bis an das Allzeithoch heranlief. Aktuell notiert Gold weiterhin über der SMA20 und behält damit Chancen auf weitere Anstiege.

Ein Bruch unter die SMA50 würde das Chartbild jedoch eintrüben und eine Ausdehnung der Korrektur in Richtung der SMA200 (4.114,8 US-Dollar) wahrscheinlicher machen.

Kurzfristige Gold Prognose (4h): bullisch



📝 Fazit zur Goldpreis Entwicklung

Der Goldpreis muss sich per Tagesschluss über der SMA20 halten, um weiterhin Perspektive auf das Allzeithoch zu besitzen. Rücksetzer sollten sich spätestens im Bereich dieser Durchschnittslinie stabilisieren.

Übergeordnete Goldpreis Tendenz für KW 51/2025: seitwärts / aufwärts

Bullisches Szenario: 55 %

Bärisches Szenario: 45 %

Gold Prognose: Trading Setups

🟢 Long Setup, Bull-Szenario

Kann sich der Goldpreis über 4.299,2 US-Dollar halten, eröffnen sich sukzessive Aufwärtsziele bei 4.302,3 – 4.342,7 US-Dollar.

Oberhalb dieser Zone liegen weitere potenzielle Anlaufmarken zwischen 4.345,1 und 4.395,5 US-Dollar.

🔴 Short Setup, Bear-Szenario

Scheitert Gold an der 4.299,2 US-Dollar, könnten Rücksetzer zunächst in Richtung 4.296,9 bis 4.253,7 US-Dollar führen.

Unterhalb dieser Marke wären weitere Unterstützungen zwischen 4.250,8 und 4.201,5 US-Dollar relevant.

🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema Goldpreis und der Chartanalyse

Gold handeln bei XTB - Deine Möglichkeiten im Überblick

– Hinweis in eigener Sache –

Der Goldhandel ist sowohl für langfristige Investoren als auch für aktive Trader interessant. Bei XTB profitierst Du von erstklassigen Konditionen und moderner Technologie – egal ob Du Xetra-Gold oder per Gold CFD handelst.

Gold langfristig investieren oder aktiv traden

Du kannst in physisches Gold investieren – z. B. mit dem ETC Xetra-Gold – und so langfristig von einem steigenden Goldpreis profitieren. Alternativ handelst Du Gold-CFDs bei XTB und setzt auf kurzfristige Kursbewegungen – in beide Richtungen: steigende und fallende Kurse.

Deine Vorteile beim Gold CFD Handel mit XTB

0 € Orderkommission für CFD-Trades auf Gold

Long- und Short-Handel : Setze auf steigende oder fallende Goldpreise

Hebelwirkung bis zu 1:20 : Auch kleine Einsätze können große Wirkungen entfalten

Moderne Handelsplattform & App: Optimiert für Desktop & Mobilgeräte

Xetra-Gold kaufen bei XTB – das bietet Dir unser Angebot

0 € Orderkommission auf Aktien, ETFs und ETCs bis zu einem monatlichen Handelsvolumen von 100.000 €

Kein Verwahrentgelt bei durchschnittlichen Depotwerten unter 250.000 €

Sichere Investition in physisches Gold – mit sofortiger Handelbarkeit

➡️ Tipp: Alle Details findest Du im aktuellen Kosten- und Provisionsverzeichnis, Seite 11 (Stichwort „Depotkosten“).

Für Einsteiger: Der Xetra-Gold-Leitfaden

Erfahre alles Wichtige über Xetra-Gold, von der Funktionsweise bis zur steuerlichen Behandlung.

👉 Zum Artikel: Alles über Xetra-Gold für Einsteiger

Goldhandel mit XTB: Investieren oder Traden – Du entscheidest

Ob langfristige Geldanlage oder aktives Daytrading – mit XTB erhälst Du erstklassige Technologie, faire Konditionen und volle Flexibilität. Günstig wie ein Neobroker, aber mit erstklassigem Kundenservice!

Wichtiger Hinweis: Chancen & Risiken beim Goldhandel

Finanzanlagen bieten sowohl Chancen als auch Risiken:

Langfristige Investments ohne Hebel zeigen oft Schwankungen zwischen 3 % und 10 % pro Jahr

Im CFD-Handel können solche Gewinne oder Verluste innerhalb von Minuten oder Stunden entstehen

Für beides gilt: dies sind durchschnittliche Werte, es kann durchaus viel mehr oder viel weniger sein! Chancen und Risiken gehen grundsätzlich Hand-in-Hand.



➡️ Empfehlung für Einsteiger: Nutze unser kostenloses Demokonto, um den Goldhandel risikofrei kennenzulernen. Einfachn ach der Registrierung in der Trading App ein Demokonto eröffnen.

❓ FAQ – Goldpreis, Gold Analyse & Gold Prognose

❓ Wie ist die aktuelle Goldpreis Prognose für KW 51/2025?

Die Gold Prognose für KW 51/2025 ist überwiegend seitwärts bis leicht aufwärts. Solange sich der Goldpreis per Tagesschluss über der SMA20 hält, bleibt das bullische Szenario intakt. Die Wahrscheinlichkeit für steigende Kurse liegt aktuell bei 55 %, während das bärische Szenario mit 45 % bewertet wird.

❓ Ist der Goldpreis aktuell bullish oder bearish?

Aus technischer Sicht ist der Goldpreis aktuell bullish zu bewerten. Sowohl im Tageschart als auch im 4h-Chart notiert Gold oberhalb der wichtigen gleitenden Durchschnitte (SMA20 und SMA50). Rücksetzer wurden zuletzt konsequent gekauft, was auf anhaltendes Kaufinteresse hindeutet.

❓ Welche Widerstände sind beim Goldpreis besonders wichtig?

In der aktuellen Gold Analyse liegen die wichtigsten Widerstände bei:

4.299 US-Dollar

4.353 US-Dollar

4.379 bis 4.381 US-Dollar

4.417 US-Dollar

Ein nachhaltiger Ausbruch über diese Marken würde die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass der Goldpreis das Allzeithoch erneut testet oder überschreitet.

❓ Wo liegen die wichtigsten Unterstützungen im Goldpreis?

Die entscheidenden Unterstützungszonen im Goldpreis befinden sich bei:

4.260 / 4.245 US-Dollar

4.220 US-Dollar (SMA50)

4.170 US-Dollar (SMA20 Daily)

4.115 US-Dollar (SMA200)

Diese Marken sind laut aktueller Gold Analyse zentrale Entscheidungszonen für die weitere Kursentwicklung.

❓ Kann der Goldpreis in nächster Zeit ein neues Allzeithoch erreichen?

Ja, das ist möglich. Hält sich der Goldpreis stabil über der SMA20 im Tageschart und gelingt ein Tagesschluss über dem bisherigen Allzeithoch, eröffnen sich neue Kursziele bei 4.410 bis 4.445 US-Dollar. Die aktuelle Marktstruktur unterstützt dieses Szenario.

❓ Was würde das bullische Szenario beim Goldpreis gefährden?

Das bullische Szenario würde deutlich an Wahrscheinlichkeit verlieren, wenn:

der Goldpreis unter die SMA50 im 4h-Chart fällt und

sich anschließend unterhalb dieser Marke festsetzt.

In diesem Fall könnte sich die Schwäche in Richtung der SMA200 bei rund 4.115 US-Dollar ausweiten.

❓ Ist Gold aktuell eher für kurzfristiges Trading oder langfristige Anleger interessant?

Beides.

Kurzfristig bietet der Goldpreis aufgrund klar definierter Unterstützungen und Widerstände attraktive Trading-Chancen.

Langfristig bleibt Gold aufgrund der übergeordneten zyklischen Struktur (2020–2033) und der stabilen Trendlage weiterhin strategisch interessant.

❓ Welche Faktoren sind für die aktuelle Goldpreis Entwicklung entscheidend?

Für die aktuelle Goldpreis Prognose sind vor allem relevant:

die technische Lage (gleitende Durchschnitte, Trendstruktur),

das Verhalten des Goldpreises nahe dem Allzeithoch,

sowie die Marktreaktionen auf Rücksetzer.

Fundamentale Faktoren spielen mittel- bis langfristig eine Rolle, kurzfristig dominiert jedoch klar die technische Gold Analyse.