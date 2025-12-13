Börse Aktuell, Börse Ausblick, Börse Prognose

Das Wichtigste in Kürze Börse aktuell stark datengetrieben

Währungsmarkt im Fokus

Nasdaq 100 zwischen Zweifel & Chance

Börse aktuell: Drei entscheidende Märkte im Jahresendspurt 🎄📊 Die letzte vollständige Handelswoche vor den Weihnachtsfeiertagen ist historisch oft von geringer Volatilität und der Fortsetzung bestehender Trends geprägt. Doch der Übergang in 2026 verspricht eine deutlich spannendere Marktphase.

Mehrere nachgeholte US-Konjunkturdaten sowie zwei zentrale Zinsentscheidungen aus der Eurozone und Japan sorgen für erhöhte Aufmerksamkeit. Entsprechend rücken im Börse Ausblick dieser Woche drei Märkte besonders in den Fokus: EURUSD, USDJPY und der Nasdaq 100. Key Takeaways 🔑 Börse aktuell stark datengetrieben: US-Arbeitsmarkt- und Inflationsdaten entscheiden über Trendrichtung. Währungsmarkt im Fokus: EURUSD und USDJPY reagieren sensibel auf Fed-, EZB- und BoJ-Signale. Nasdaq 100 zwischen Zweifel & Chance: KI-Sorgen vs. Hoffnung auf neue Rekordhochs. EURUSD: Dovishe Fed trifft auf mögliche EZB-Überraschung 💶📈 Das weltweit wichtigste Währungspaar hat den höchsten Stand seit Oktober erreicht. Haupttreiber ist der dovishe Ton von Fed-Chef Jerome Powell, der eine Abschwächung des US-Arbeitsmarkts erwartet – trotz wachsender interner Uneinigkeit innerhalb der Fed über den künftigen Zinspfad. Wichtige Termine im Börse Ausblick 🗓️ US-Arbeitsmarktbericht (NFP): Dienstag, 16. Dezember

US-Inflation (CPI): Donnerstag, 18. Dezember

EZB-Zinsentscheidung: ebenfalls 18. Dezember Gerade die EZB könnte mit einem hawkisheren Signal überraschen, da sich die Inflation zuletzt stabilisiert hat und die Wachstumsaussichten für die Eurozone leicht verbessert erscheinen. ➡️ Für die Börse Prognose beim EURUSD ist diese Datenkombination entscheidend. USDJPY: Yen-Stärke hängt an der Bank of Japan Die Veröffentlichung von US-Daten wird auch den USDJPY maßgeblich beeinflussen. Das Währungspaar versuchte zuletzt, den Abwärtstrend wieder aufzunehmen. Die Yen-Stärke im November resultierte aus Signalen, dass die Bank of Japan künftig die Zinsen anheben könnte. Entscheidende Faktoren ⚖️ Forward Guidance der BoJ

Tonfall bezüglich weiterer Zinsschritte

Entwicklung der US-Daten Bemerkenswert: Japanische Anleiherenditen notieren auf dem höchsten Niveau seit 2007. Fundamental spräche dies für einen deutlich niedrigeren USDJPY-Kurs – vorausgesetzt, die BoJ bleibt hawkish und die US-Konjunkturdaten schwächen sich ab. Nasdaq 100: KI-Zweifel vs. Rekordfantasie 🤖📉➡️📈 Mit den jüngsten Quartalszahlen von Oracle, Adobe und Broadcom wurden wichtige Weichen gestellt. Zwar zeigten viele Unternehmen weiterhin solides Wachstum, doch gerade Oracle und Broadcom sorgten mit Ergebnissen unter den hohen KI-Erwartungen für Zweifel an der Nachhaltigkeit des KI-Booms. Börse Prognose für den Nasdaq 100 🚀 Sollten: die US-Inflation weiter sinken ,

der Arbeitsmarkt moderat abkühlen ,

und die US-Wirtschaft robust bleiben, dann hätte der Nasdaq 100 durchaus die Chance, seinen Weg in Richtung neuer Allzeithochs fortzusetzen – ähnlich wie zuletzt der Russell 2000. Nasdaq 100 Index Chart (H1) Chartanalyse Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 13.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Fazit: Börse aktuell vor entscheidender Woche 📌📈 Der aktuelle Börse Ausblick zeigt klar: Die ruhige Weihnachtszeit könnte dieses Jahr ausfallen. Stattdessen stehen Währungen und US-Technologieaktien vor richtungsweisenden Entscheidungen. Kurz gesagt:

Kurz gesagt:

Die Börse Prognose für die kommende Woche hängt maßgeblich von US-Daten sowie den Signalen der EZB und BoJ ab. Wer EURUSD, USDJPY und den Nasdaq 100 im Blick behält, hat die wichtigsten Marktimpulse im Auge.

