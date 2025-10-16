Fed Zinsentscheidung: Waller, Barkin und Miran signalisieren vorsichtige Zinssenkungen 📉

Fed Zinsentscheidung: Waller, Barkin und Miran plädieren für vorsichtige Zinssenkungen 📊

Mehrere führende Vertreter der US-Notenbank (Federal Reserve) haben sich für einen vorsichtigen Kurswechsel in der Geldpolitik ausgesprochen.

Angesichts schwächerer Arbeitsmarktdaten, moderater Inflation und globaler Unsicherheiten bevorzugen sie kleine Zinsschritte – beginnend mit einer Senkung um 25 Basispunkte (bp) beim nächsten FOMC-Meeting.

Die Äußerungen zeigen, dass die Fed Zinsentscheidung im Oktober wohl den Beginn einer graduellen Lockerungsphase markieren könnte.

🚀 Key Takeaways

Waller: Bevorzugt 25 bp Zinssenkung und vorsichtige Pausen, warnt vor Schwäche im Arbeitsmarkt. Barkin: Sieht „klare Abschwächung“ bei der Arbeitsnachfrage, plädiert für datenabhängige Entscheidungen. Miran: Warnt vor Handelsrisiken durch China und plädiert für stärkere Zinssenkung (50 bp) als Sicherheitspuffer

💬 Christopher Waller: Für 25 bp Zinssenkung und vorsichtiges Vorgehen 📉

Fed-Gouverneur Christopher Waller sprach sich für eine moderate Zinssenkung um 25 Basispunkte bei der nächsten Sitzung aus.

Er betonte, dass die Geldpolitik anschließend eine Pause einlegen und die Entwicklung der Wirtschaftsdaten abwarten solle.

Waller verwies auf „klare Warnsignale“ am US-Arbeitsmarkt:

Private Indikatoren zeigen nachlassende Arbeitsnachfrage ,

viele Unternehmen praktizieren das „No-hire, no-fire“-Prinzip, also weder Neueinstellungen noch Entlassungen.

Diese Entwicklung sei beunruhigend, da sie auf eine versteckte Schwäche des Arbeitsmarkts hindeute.

Zudem schätzt Waller den neutralen Zinssatz etwa 100–125 Basispunkte unter dem aktuellen Niveau.

📊 Inflation & Konjunktur

Inflation nähert sich dem 2 %-Ziel (aktuell ~2,5 %),

Tarifeinflüsse bleiben begrenzt,

das BIP-Wachstum dürfte sich gegen Jahresende deutlich verlangsamen.

Darüber hinaus warnte Waller, dass Künstliche Intelligenz (KI) langfristig eine strukturelle Belastung für den Arbeitsmarkt darstellen könne – ein Trend, den die Geldpolitik nicht kompensieren könne.

⚖️ Thomas Barkin: „Die Fed fliegt im Blindflug“ ✈️

Der Präsident der Richmond Fed, Thomas Barkin, bestätigte ebenfalls eine Abschwächung des Arbeitsmarkts.

Er beobachtet, dass Unternehmen wieder mehr Bewerber pro Stelle verzeichnen – ein Zeichen für sinkende Arbeitsnachfrage.

Gleichzeitig beklagte Barkin, dass die Fed derzeit „mit unvollständigen Daten fliegt“, da viele Indikatoren verzögert oder unzuverlässig seien.

Er plädiert daher für eine äußerst vorsichtige und datenbasierte Vorgehensweise.

Trotzdem bleibe der Konsum robust, wenn auch auf niedrigerem Niveau als in den Vorjahren:

Verbraucher hätten weniger überschüssige Ersparnisse ,

würden aber weiterhin konsumieren – nur gezielter.

Das signalisiere eine Abkühlung, aber keine Rezession.

🌏 Stephen Miran: 50 bp wären angemessen – Handelsrisiken im Fokus 🇨🇳

Stephen Miran, ein von Donald Trump nominierter Fed-Vertreter, hält angesichts wachsender Unsicherheiten sogar eine Zinssenkung um 50 Basispunkte für gerechtfertigt.

Er erwartet jedoch, dass die Fed zunächst bei 25 bp bleiben wird.

Miran sieht die US–China-Handelsspannungen als größtes kurzfristiges Risiko:

Zölle hätten die Inflation bisher nur leicht erhöht ,

doch mögliche Lieferkettenstörungen, vor allem bei Seltenen Erden, könnten massive Auswirkungen haben.

Er fordert daher, dass die Fed proaktiv reagiert, um die US-Wirtschaft vor externen Schocks abzufedern.

🧭 Fazit: Fed setzt auf vorsichtige Zinssenkung – Risiko bleibt hoch ⚠️

Die jüngsten Aussagen von Waller, Barkin und Miran zeichnen ein klares Bild:

Die Fed Zinsentscheidung dürfte auf eine vorsichtige Senkung um 25 bp hinauslaufen – begleitet von einer Abwartehaltung.

📊 Waller sieht Spielraum nach unten,

⚖️ Barkin warnt vor Unsicherheiten in den Daten,

🌏 Miran fordert schnellere Reaktion auf geopolitische Risiken.

AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: