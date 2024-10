FedEx Quartalszahlen enttäuschen auf breiter Front – zeitnaher Test der $250 Marke Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading 🔴 FedEx Handelsideen 🔴 Prognose & Ausblick ► FedEx ISIN: US31428X1063 | WKN: 912029 Während sich die Wallstreet in Form des S&P500 folgend auf den „Jumbo-Rate Cut“ der FED und trotz des, meiner Einschätzung nach, eher restriktivem FED Dot Plot auf neue Allzeithochs geschwungen hat, wurde das Transportunternehmen FedEx (Ticker: FDX) am Donnerstag nachbörslich abverkauft, verlor zum Schlusskurs mehr als 11% unter 1.39 Millionen gehandelter Stücke, im Schnitt gehen in der Aktie in den vergangenen drei Monaten pro Tag 1.69 Millionen Stücke um. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Zu den Zahlen von FedEx: das Unternehmen verfehlte die Erwartungen der Wallstreet auf breiter Front, wies einen Gewinn pro Aktie von $3.60 gegen $4.77 erwartet aus, einen Umsatz von 21.6 Mrd. USD gegenüber 22.93 Mrd. USD erwartet und senkte zudem seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr. Zur Erinnerung: FedEx, aber auch andere Transportunternehmen weiteten ihre Geschäftstätigkeit während des durch die Corona-Pandemie ausgelösten Online-Versandbooms aus, versuchte dann, die resultierenden Kosten um Milliarden zu senken, nachdem sich die Nachfrage normalisiert hatte. Im Juni schloss FedEx eine Umstrukturierung ab, bei der die ehemals getrennten Boden- und Expresszustelldienste zusammengelegt wurden. Aber, die anhaltenden Kostensenkungen konnten die Belastung durch die schwache Nachfrage nach den lukrativen Priority-Diensten in den Vereinigten Staaten offensichtlich nur bedingt ausgleichen. Folglich sieht FedEx für das Geschäftsjahr 2025 ein Umsatzwachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich, verglichen mit den früheren Erwartungen eines Wachstums im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich und senkte infolgedessen sein erwartetes, bereinigtes Betriebsergebnis für das Gesamtjahr auf 20 bis 21 US-Dollar pro Aktie, verglichen mit der vorherigen Prognose von 20 bis 22 US-Dollar pro Aktie. Was heißt das für die Aktie von FedEx? Durch die nachbörslichen Abschläge ist die Aktie unter seine August-Tiefs um $272/73 gerutscht und es zeichnet sich ein Gap Close des letzten Gaps folgend auf den Quartalsbericht vor drei Monaten ab. Demnach ist nicht auszuschließen, dass die Aktie in den kommenden Tagen bis in Gefilde der „Lower Fifties“, also die Region um $250 bis $255 verkauft wird. Grundsätzlich sehe ich den Vorteil in der Aktie kurzfristig (und somit auch für den heutigen Handelstag) solange auf der Short-Seite, wie die Aktie unter $275 handelt. FedEx Chartanalyse – m30: Quelle: XTB xStation5 FDX m30 Chart (09. April 2024 bis 20. September 2024). Screenshot erstellt am 20. September 2024, 09:35 Uhr (deutsche Zeit) 2024 KENNT EINEN SIEGER! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

