Börse Aktuell: Ferrari Aktie bricht nach Enthüllung des Elektroautos Luce ein

- Ferrari Aktie massiv unter Druck
- Design sorgt für Enttäuschung
- Strategischer Richtungswechsel mit Risiken
- Ferrari Aktie massiv unter Druck
- Design sorgt für Enttäuschung
- Strategischer Richtungswechsel mit Risiken
Die Ferrari Aktie steht aktuell massiv unter Druck. Nachdem Ferrari (RACE.IT) sein erstes vollelektrisches Modell mit dem Namen „Luce“ vorgestellt hat - entwickelt in Zusammenarbeit mit Jony Ive, dem ehemaligen Chefdesigner von Apple - verlor die Aktie an der Mailänder Börse heute zeitweise mehr als 6 %. Zum Handelsstart lag das Minus sogar bei fast 7%. Im vergangenen Jahr summiert sich der Verlust der Ferrari Aktie inzwischen auf fast 27%.
►Ferrari WKN: A2ACKK | ISIN: NL0011585146 | Ticker: RACE
Das auf der Ferrari-Website gezeigte Modell Luce. Quelle: Ferrari Investor Relations
Ferrari Luce sorgt für Kritik in sozialen Netzwerken
Das Problem scheint weniger die Technik als vielmehr das Design zu sein. Viele Ferrari-Fans reagierten auf X enttäuscht auf das neue Modell. Nutzer verglichen das rund 550.000 Euro teure Fahrzeug mit einem Nissan Leaf für 30.000 Dollar. Andere bezeichneten den Luce als „Fiat Panda in der Limousinen-Version“. Zahlreiche User veröffentlichten sogar eigene KI-generierte Designvorschläge mit ChatGPT oder Grok - tiefer, aggressiver und deutlich näher an der klassischen Ferrari-DNA. Selbst chinesische Elektroautos schnitten in den Diskussionen optisch besser ab.
Technisch überzeugt der neue Ferrari
Auf dem Papier liefert Ferrari allerdings beeindruckende Werte. Der Luce verfügt über vier Elektromotoren mit insgesamt mehr als 1.000 PS, beschleunigt in 2,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h und erreicht eine Reichweite von rund 530 Kilometern. Hinzu kommen eine 880-Volt-Architektur sowie eine Schnellladeleistung von bis zu 350 kW.
Auch der Innenraum setzt neue Maßstäbe. Statt großer Touchscreens setzt Jony Ive bewusst auf physische Knöpfe und minimalistisches Design. Das Lenkrad besteht aus 19 Teilen recyceltem Aluminium, während der Schlüssel über ein E-Ink-Display verfügt, das nach dem Einstecken optisch mit dem Armaturenbrett verschmilzt. Laut Ive hätte ihm ein Touchscreen im Auto „niemals eingeleuchtet“, da Fahrer dadurch auf ihre Hände statt auf die Straße schauen müssten.
Branchenexperten loben insbesondere das innovative Interieur. Doch an der Börse zählt oft der erste optische Eindruck mehr als technische Daten.
Anleger fürchten Verwässerung der Ferrari-Marke
Die Sorgen rund um die Ferrari Aktie gehen jedoch tiefer als reine Designkritik. Ferrari lebt von Exklusivität, Motorsport-DNA und kompromissloser Performance. Der Luce ist jedoch die erste fünfsitzige Limousine der Unternehmensgeschichte, wiegt mehr als 2.300 Kilogramm und richtet sich gezielt an neue Kundengruppen - etwa in Skandinavien, Kalifornien und langfristig auch China.
Genau darin sehen viele Investoren ein Risiko. Die hohe Bewertung von Ferrari basiert bislang auf der einzigartigen Markenpositionierung und begrenzter Verfügbarkeit der Fahrzeuge. Anleger befürchten nun eine Verwässerung dieser Exklusivität.
Entscheidend wird sein, wie Kunden in der EMEA-Region und den Amerikas - den wichtigsten Absatzmärkten von Ferrari - auf das neue Modell reagieren.
Ferrari schwimmt gegen den Branchentrend
Besonders bemerkenswert ist Ferraris Strategie vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklung im Luxusautosektor. Lamborghini hat seine Pläne für ein vollelektrisches Modell bereits verworfen und setzt wieder stärker auf Hybridantriebe. Porsche reduzierte zuletzt seine Elektroauto-Ziele aufgrund schwacher Nachfrage in China und den USA. Jaguar kämpfte nach seiner elektrischen Neuausrichtung sogar mit erheblichen Imageproblemen.
Ferrari geht damit bewusst gegen den Trend der Branche. Gleichzeitig könnte sich dieser Schritt langfristig auszahlen: Weltweit ist inzwischen jedes vierte verkaufte Fahrzeug elektrifiziert - inklusive Hybridmodelle.
CEO Benedetto Vigna bezeichnet den Luce dennoch als „neues Kapitel in der Geschichte des Unternehmens“. Jeder Motor habe „seinen eigenen Klang“. Ob sich diese Vision langfristig bewahrheitet, bleibt offen. Aktuell spricht jedoch die Entwicklung an der Börse eine andere Sprache.
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 26.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Ferrari Aktie bleibt technisch angeschlagen
Auch aus charttechnischer Sicht bleibt die Lage angespannt. Seit dem Hoch bei 477 Euro im Sommer 2024 befindet sich die Ferrari Aktie in einem klaren Abwärtstrend und hat inzwischen fast 40 % an Wert verloren. Jeder Erholungsversuch seit Ende vergangenen Jahres scheiterte bislang an der 100-Tage-EMA, die weiterhin als starke Widerstandszone fungiert.
Für Anleger bleibt die Ferrari Aktie damit einer der spannendsten Werte im Luxus- und Automobilsektor - allerdings derzeit auch einer der umstrittensten.
Mateusz Czyżkowski
Financial Markets Analyst at XTB
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