DAX Verlierer: Fresenius Aktie schwächster Wert im DAX - Chartanalyse und Ausblick

- Die Fresenius Aktie war mit einem Minus von 0,88 Prozent der größte DAX Verlierer
- Solange die Aktie unter der SMA20 notiert, bleibt das Risiko weiterer Kursverluste in Richtung 37,02 EUR, 36,04 EUR und 34,75 EUR bestehen
- Erst ein nachhaltiger Anstieg über die SMA50 beziehungsweise ein Tagesschluss über 41,78 EUR würde das Chartbild wieder deutlich aufhellen
- Die Fresenius Aktie war mit einem Minus von 0,88 Prozent der größte DAX Verlierer
- Solange die Aktie unter der SMA20 notiert, bleibt das Risiko weiterer Kursverluste in Richtung 37,02 EUR, 36,04 EUR und 34,75 EUR bestehen
- Erst ein nachhaltiger Anstieg über die SMA50 beziehungsweise ein Tagesschluss über 41,78 EUR würde das Chartbild wieder deutlich aufhellen
Per Xetra-Schluss notierten gestern (25.05.2026) insgesamt 36 Aktien im Plus, lediglich vier Werte gingen mit Abschlägen aus dem Handel. Größter DAX Verlierer war die Fresenius Aktie, die 0,88 Prozent verlor. Ebenfalls schwächer tendierten BASF mit einem Minus von 0,74 Prozent sowie Brenntag mit einem Abschlag von 0,33 Prozent.
► Fresenius WKN: 578560 | ISIN: DE0005785604 | Ticker: FRE
⚡ Key Takeaways
- Die Fresenius Aktie war mit einem Minus von 0,88 Prozent der größte DAX Verlierer und bleibt charttechnisch klar angeschlagen.
- Solange die Aktie unter der SMA20 notiert, bleibt das Risiko weiterer Kursverluste in Richtung 37,02 EUR, 36,04 EUR und 34,75 EUR bestehen.
- Erst ein nachhaltiger Anstieg über die SMA50 beziehungsweise ein Tagesschluss über 41,78 EUR würde das Chartbild wieder deutlich aufhellen.
Fresenius Aktie unter Druck
Die Fresenius Aktie (FRE) war gestern per Xetra-Schluss mit einem Minus von 0,88 Prozent der schwächste Wert im DAX. Damit setzte sich die Abwärtsbewegung der vergangenen Wochen weiter fort.
Fresenius Aktie im Tageschart - bärisches Chartbild bleibt intakt
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 26.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Die Fresenius Aktie bewegt sich seit Oktober 2025 in einer übergeordneten Seitwärtsphase. Sowohl das Hoch im Januar als auch das Jahreshoch nach dem Rücksetzer Mitte Februar wurden konsequent abverkauft. Seit Mitte Februar dominiert klar die Verkäuferseite.
Erholungsbewegungen blieben in den vergangenen Handelswochen weitgehend aus. Besonders auffällig ist, dass die Aktie mehrfach an wichtigen gleitenden Durchschnitten gescheitert ist.
Die SMA200 bei aktuell 46,66 EUR konnte dem Papier zunächst noch Stabilität verleihen, wurde jedoch nachhaltig unterschritten. Anschließende Erholungen liefen regelmäßig an der SMA20 bei derzeit 39,89 EUR aus.
In der vergangenen Handelswoche wurde die SMA20 erneut angelaufen, allerdings fehlte erneut die Kraft für einen nachhaltigen Ausbruch über diese Marke. In den letzten drei Handelstagen setzte sich die Schwäche erneut fort.
Tageschart Prognose für die Fresenius Aktie
Das Tageschart bleibt klar bärisch zu interpretieren. Solange die Fresenius Aktie per Tagesschluss unter der SMA20 notiert, besteht weiterhin das Risiko fallender Kurse.
Mögliche Kursziele auf der Unterseite sind:
- GAP bei 37,02 EUR
- 36,04 EUR
- 34,75 EUR
Sollte das GAP bei 37,02 EUR geschlossen werden, könnte dort eine Stabilisierung einsetzen. Bleibt eine Gegenbewegung jedoch aus, dürfte sich der Verkaufsdruck weiter verstärken.
Kommt es dagegen heute zu keiner Bestätigung des schwachen Vortages, könnte sich eine technische Erholung einstellen. In diesem Szenario wäre zunächst ein Schließen des oberen GAPs bei 38,76 EUR denkbar. Anschließend könnte die Fresenius Aktie erneut die SMA20 anlaufen.
Gerade im Bereich der SMA20 sollten die Kursmuster engmaschig beobachtet werden, da sich dort die kurzfristige Richtungsentscheidung ableiten könnte.
Übergeordnete Einschätzung Daily: bärisch
YouTube Trading Videos
Fresenius Aktie im 4-Stunden-Chart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 26.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Auch im 4h-Chart zeigt sich ein angeschlagenes Bild. Die Aktie bewegte sich zunächst seitwärts im Bereich der SMA20 bei aktuell 39,27 EUR sowie der SMA50 bei 39,68 EUR.
Ein nachhaltiger Ausbruch über diese Marken gelang jedoch nicht. Die mehrfachen Erholungsversuche scheiterten überwiegend im Bereich der SMA50.
Aktuell notiert die Fresenius Aktie erneut unter der SMA20. Solange dieser Zustand anhält, bleibt das Risiko weiterer Kursverluste bestehen.
Wann hellt sich das Chartbild auf?
Eine nachhaltige Verbesserung würde sich erst einstellen, wenn:
- die SMA50 überwunden wird
- und sich die Aktie per Tagesschluss oberhalb von 41,78 EUR etablieren kann
Gelingt dieser Befreiungsschlag, könnte sich weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung der SMA200 bei aktuell 44,31 EUR eröffnen.
Übergeordnete Einschätzung 4h-Chart: bärisch
Tagesprognose für die Fresenius Aktie
Nach aktueller Einschätzung bleibt die kurzfristige Prognose für die Fresenius Aktie weiter abwärtsgerichtet.
Widerstände
- 38,76 EUR (GAP)
- 38,87 EUR
- 39,27 EUR
- 39,36 EUR
- 39,68 EUR
- 39,89 EUR
- 39,93 EUR
- 42,46 EUR
- 44,31 EUR
- 46,66 EUR
Unterstützungen
- 38,16 EUR
- 37,02 EUR (GAP)
- 36,04 EUR
- 34,75 EUR
- 33,21 EUR
* Angaben per Xetra-Schluss.
DER DEUTSCHE INDEX
- Auf steigende oder sinkende Kurse setzen mit CFDs
- Der Hebel von bis zu 1:20 multipliziert die Ergebnisse
- CFD Minis, ab 0,01 Kontrakten
- Hier mehr erfahren
Ferrari bricht um über 6% ein 💥 – Der Markt sagt „Nein“ zum Elektroauto ⚡
DAX Gewinner am Freitag: MTU Aktie 🔴 Kursentwicklung und Chartanalyse (Top & Flop vom Vortag)
Nasdaq 100 Prognose & Analyse für den 22.05.26 - Aktuelle Einschätzung
Walmart Aktie: Umsatz-Beat trotz schwachem Ausblick – Jetzt Aktien kaufen?🛒 📈
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.