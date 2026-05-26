DAX Verlierer: Fresenius Aktie schwächster Wert im DAX - Chartanalyse und Ausblick

Per Xetra-Schluss notierten gestern (25.05.2026) insgesamt 36 Aktien im Plus, lediglich vier Werte gingen mit Abschlägen aus dem Handel. Größter DAX Verlierer war die Fresenius Aktie, die 0,88 Prozent verlor. Ebenfalls schwächer tendierten BASF mit einem Minus von 0,74 Prozent sowie Brenntag mit einem Abschlag von 0,33 Prozent.

Fresenius Aktie unter Druck

Die Fresenius Aktie (FRE) war gestern per Xetra-Schluss mit einem Minus von 0,88 Prozent der schwächste Wert im DAX. Damit setzte sich die Abwärtsbewegung der vergangenen Wochen weiter fort.

Fresenius Aktie im Tageschart - bärisches Chartbild bleibt intakt

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 26.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Die Fresenius Aktie bewegt sich seit Oktober 2025 in einer übergeordneten Seitwärtsphase. Sowohl das Hoch im Januar als auch das Jahreshoch nach dem Rücksetzer Mitte Februar wurden konsequent abverkauft. Seit Mitte Februar dominiert klar die Verkäuferseite.

Erholungsbewegungen blieben in den vergangenen Handelswochen weitgehend aus. Besonders auffällig ist, dass die Aktie mehrfach an wichtigen gleitenden Durchschnitten gescheitert ist.

Die SMA200 bei aktuell 46,66 EUR konnte dem Papier zunächst noch Stabilität verleihen, wurde jedoch nachhaltig unterschritten. Anschließende Erholungen liefen regelmäßig an der SMA20 bei derzeit 39,89 EUR aus.

In der vergangenen Handelswoche wurde die SMA20 erneut angelaufen, allerdings fehlte erneut die Kraft für einen nachhaltigen Ausbruch über diese Marke. In den letzten drei Handelstagen setzte sich die Schwäche erneut fort.

Tageschart Prognose für die Fresenius Aktie

Das Tageschart bleibt klar bärisch zu interpretieren. Solange die Fresenius Aktie per Tagesschluss unter der SMA20 notiert, besteht weiterhin das Risiko fallender Kurse.

Mögliche Kursziele auf der Unterseite sind:

GAP bei 37,02 EUR

36,04 EUR

34,75 EUR

Sollte das GAP bei 37,02 EUR geschlossen werden, könnte dort eine Stabilisierung einsetzen. Bleibt eine Gegenbewegung jedoch aus, dürfte sich der Verkaufsdruck weiter verstärken.

Kommt es dagegen heute zu keiner Bestätigung des schwachen Vortages, könnte sich eine technische Erholung einstellen. In diesem Szenario wäre zunächst ein Schließen des oberen GAPs bei 38,76 EUR denkbar. Anschließend könnte die Fresenius Aktie erneut die SMA20 anlaufen.

Gerade im Bereich der SMA20 sollten die Kursmuster engmaschig beobachtet werden, da sich dort die kurzfristige Richtungsentscheidung ableiten könnte.

Übergeordnete Einschätzung Daily: bärisch

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Fresenius Aktie im 4-Stunden-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 26.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Auch im 4h-Chart zeigt sich ein angeschlagenes Bild. Die Aktie bewegte sich zunächst seitwärts im Bereich der SMA20 bei aktuell 39,27 EUR sowie der SMA50 bei 39,68 EUR.

Ein nachhaltiger Ausbruch über diese Marken gelang jedoch nicht. Die mehrfachen Erholungsversuche scheiterten überwiegend im Bereich der SMA50.

Aktuell notiert die Fresenius Aktie erneut unter der SMA20. Solange dieser Zustand anhält, bleibt das Risiko weiterer Kursverluste bestehen.

Wann hellt sich das Chartbild auf?

Eine nachhaltige Verbesserung würde sich erst einstellen, wenn:

die SMA50 überwunden wird

und sich die Aktie per Tagesschluss oberhalb von 41,78 EUR etablieren kann

Gelingt dieser Befreiungsschlag, könnte sich weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung der SMA200 bei aktuell 44,31 EUR eröffnen.

Übergeordnete Einschätzung 4h-Chart: bärisch

Tagesprognose für die Fresenius Aktie

Nach aktueller Einschätzung bleibt die kurzfristige Prognose für die Fresenius Aktie weiter abwärtsgerichtet.

Widerstände

38,76 EUR (GAP)

38,87 EUR

39,27 EUR

39,36 EUR

39,68 EUR

39,89 EUR

39,93 EUR

42,46 EUR

44,31 EUR

46,66 EUR

Unterstützungen

38,16 EUR

37,02 EUR (GAP)

36,04 EUR

34,75 EUR

33,21 EUR

* Angaben per Xetra-Schluss.

DER DEUTSCHE INDEX