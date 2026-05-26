DAX Gewinner: MTU Aktie steigt kräftig - Chartanalyse & Prognose

- MTU Aktie stärkster DAX Gewinner
- Chartbild kurzfristig verbessert
- 300-EUR-Marke bleibt entscheidend
- MTU Aktie stärkster DAX Gewinner
- Chartbild kurzfristig verbessert
- 300-EUR-Marke bleibt entscheidend
Per Xetra-Schluss am 25.05.2026 notierten 36 Aktien im Plus, lediglich vier Werte schlossen im Minus. Die Liste der DAX Gewinner führte die MTU Aktie an. Das Papier gewann 6,97 Prozent und war damit stärkster Wert im deutschen Leitindex. Ebenfalls gefragt waren Daimler Truck Holding mit einem Plus von 5,21 Prozent sowie Infineon mit einem Tagesgewinn von 5,21 Prozent.
► MTU Aero Engines WKN: A0D9PT | ISIN: DE000A0D9PT0 | Ticker: MTX
⚡ Key Takeaways
- MTU Aktie stärkster DAX Gewinner: Die MTU Aktie führte die Liste der DAX Gewinner mit einem Tagesplus von 6,97 Prozent an und profitierte von einer starken technischen Gegenbewegung.
- Chartbild kurzfristig verbessert: Mit dem Sprung über die SMA20 und SMA50 hat sich das technische Bild der MTU Aktie aufgehellt. Jetzt rückt die SMA200 bei rund 356 EUR als nächstes wichtiges Kursziel in den Fokus.
- 300-EUR-Marke bleibt entscheidend: Solange sich die MTU Aktie oberhalb der Unterstützungszone um 295 bis 300 EUR halten kann, bleibt das kurzfristige Momentum positiv. Ein Rückfall darunter würde das bullische Szenario wieder gefährden.
Die MTU Aktie konnte sich zum Wochenstart deutlich erholen und setzte sich mit einem Kursplus von 6,97 Prozent an die Spitze der DAX Gewinner. Nach einer längeren Schwächephase zeigt sich das Chartbild kurzfristig wieder verbessert.
MTU Aktie: Chartanalyse im Tageschart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 26.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Der Rücksetzer im November 2025 wurde von Anlegern zunächst als Kaufchance interpretiert. Die MTU Aktie stieg daraufhin bis Januar 2026 an und markierte knapp oberhalb der 400-EUR-Marke ein Hoch. Dort setzten allerdings deutliche Gewinnmitnahmen ein. Innerhalb weniger Handelswochen verlor das Papier rund 25 Prozent an Wert.
Erst im Bereich um 300 EUR konnte sich die MTU Aktie stabilisieren und einen tragfähigen Boden ausbilden. Eine anschließende Erholung führte den Kurs bis an die 350-EUR-Marke, ehe erneut Verkäufe einsetzten. Diese drückten die Aktie zeitweise wieder klar unter 300 EUR.
Nach einem neuen Jahrestief bei 266,10 EUR gelang der MTU Aktie zuletzt eine dynamische Gegenbewegung. In den vergangenen sechs Handelstagen konnte sich das Papier deutlich erholen und die psychologisch wichtige Marke von 300 EUR zurückerobern.
Wichtige technische Marken der MTU Aktie
Im Rahmen der laufenden Erholung gelang der Aktie zunächst der Ausbruch über die SMA20 bei aktuell 291,64 EUR. Zusätzlich konnte die SMA50 bei derzeit 308,91 EUR per Gap-up überwunden werden. Dadurch hat sich das kurzfristige Chartbild wieder aufgehellt.
Kann die MTU Aktie den gestrigen Tagesschluss bestätigen, könnte sich die Aufwärtsbewegung fortsetzen. In diesem Szenario rückt die SMA200 bei aktuell 355,96 EUR in den Fokus. Diese Durchschnittslinie besitzt hohe charttechnische Relevanz und dürfte bei einem Anlaufen genau beobachtet werden.
Sollte die MTU Aktie hingegen wieder unter die SMA50 zurückfallen, würde das Risiko steigen, dass zunächst das offene Gap bei 295,60 EUR geschlossen wird. Fällt der Kurs anschließend auch unter die SMA20 zurück, müsste die aktuelle Erholung als Fehlausbruch bewertet werden. Das Chartbild würde sich dann erneut deutlich eintrüben.
Übergeordnete Einschätzung Tageschart
Prognose: neutral
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MTU Aktie im 4-Stunden-Chart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 26.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Bereits Ende März konnte sich die MTU Aktie im 4h-Chart über die SMA20 und die SMA50 schieben. Der Anstieg stoppte jedoch knapp vor der SMA200 bei aktuell 323,84 EUR. Anschließend setzte erneut Verkaufsdruck ein.
Anfang Mai gelang noch einmal eine Stabilisierung oberhalb der SMA50, ein nachhaltiger Ausbruch nach oben blieb jedoch aus. Erst nach dem jüngsten Jahrestief konnte sich die Aktie wieder dynamisch erholen und erneut über die kurzfristigen Durchschnittslinien ansteigen.
Kann die MTU Aktie jetzt weiter steigen?
Kurzfristig besteht weiteres Potenzial bis an die SMA200. Gelingt ein nachhaltiger Ausbruch über diese Marke, würde sich das mittelfristige Chartbild deutlich verbessern. Besonders wichtig wäre dabei ein Tagesschluss oberhalb von 353 EUR. In diesem Fall könnte die MTU Aktie wieder Kurs auf das Jahreshoch nehmen.
Kommt es dagegen erneut zu Gewinnmitnahmen, dürfte zunächst das offene Gap geschlossen werden. Unterhalb davon könnten SMA50 und SMA20 weitere Unterstützungen darstellen. Ein deutlicher Rückfall unter die SMA20 würde die laufende Erholung jedoch infrage stellen.
Übergeordnete Einschätzung 4h-Chart
Prognose: neutral
Tagesprognose
Tendenz heute: aufwärts
Widerstände MTU Aktie
- 323,84 EUR
- 327,96 EUR
- 345,40 EUR (Gap)
- 355,96 EUR
Unterstützungen MTU Aktie
- 308,91 EUR
- 301,40 EUR
- 295,60 EUR (Gap)
- 292,16 EUR
- 291,64 EUR
- 288,73 EUR
- 286,76 EUR
- 278,31 EUR
- 266,60 EUR
* Angaben per Xetra-Schluss.
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