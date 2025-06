Eine der größten nachbörslichen Gewinner am Mittwoch unter mehr als 1er Million gehandelter Stücke war die Einzelhandelskette Five Below (Ticker: FIVE), nachdem das Unternehmen nicht nur besser als erwartete Zahlen für sein abgelaufenes Geschäftsquartal vorgelegt hatte, sondern zudem seinen Ausblick für das Gesamtjahr angehoben hat.

► Five Below | WKN: A1JZ18 | ISIN: US33829M1018 | Ticker: FIVE

Demnach meldete Five Below (FIVE) meldete einen Gewinnanstieg von 43 % auf bereinigt 86 Cent pro Aktie und das bei einem Umsatzanstieg von um 19,5 % auf 970,5 Millionen US-Dollar gegenüber einer Erwartung der Wall Street, die mit einem bereinigten Gewinn von 83 Cent pro Aktie bei einem Umsatz von 967 Millionen US-Dollar gerechnet hatte.

Der Umsatz in den Filialen stieg um 7,1 %, nachdem er im Vorquartal, um 3 % rückläufig war – ebenfalls über der Erwartung der Wall Street, die mit einem vergleichbaren Umsatzwachstum von 6,7 % gerechnet hatte.

Für das nun laufende Quartal erwartet Five Below einen bereinigten Gewinn zwischen 50 und 62 Cent pro Aktie bei einem Umsatz zwischen 975 und 995 Millionen US-Dollar. Während die Gewinnprognose den Erwartungen von 54 Cent pro Aktie entsprach, lag die Umsatzprognose von Five Below deutlich über der Erwartung, die bei 955 Millionen US-Dollar lag.

Und auch für das Gesamtjahr zeigt sich Five Below optimistisch, hob die Untergrenze seiner Gewinnprognose für das Gesamtjahr von zuvor 4,10 US-Dollar auf nun 4,25 bis 4,72 US-Dollar an und das bei einem Umsatz zwischen 4,33 und 4,42 Milliarden US-Dollar, ebenfalls über der vorherigen Prognose eines Umsatzes zwischen 4,21 und 4,33 Milliarden US-Dollar.

Für die Long-Seite bin ich allerdings sowohl als Investor, als auch als kurzfristiger Trader zunächst eher zurückhaltend: ausgehend von den Vieljahrestiefs im April hat sich die Aktie mehr als verdoppelt, schaut technisch kurzfristig auf der Oberseite ein wenig „überdehnt“ aus. Sollte es am Donnerstag zu einem Fall und Halten unter die $120 Marke kommen, geht meine Tendenz in den kommenden Tagen und Wochen zu einem Re-Test der Region um $100, wo ich die Lage neu einschätzen würde.

Five Below Aktie Chartanalyse – Daily:

Quelle: xStation5 von XTB

