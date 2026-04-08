FOMC-Protokoll im Fokus – Auswirkungen auf EURUSD und Zinsen

Das Wichtigste in Kürze FOMC Minutes könnten hawkish ausfallen

EURUSD reagiert sensibel

Ölpreis und Inflation bleiben zentrale Treiber

📊 Börse aktuell: FOMC Minutes als Impulsgeber für EURUSD Die Börse aktuell richtet den Blick auf die Veröffentlichung der FOMC-Protokolle um 20:00 Uhr CET. Anleger erwarten zusätzliche Hinweise zur geldpolitischen Ausrichtung der US-Notenbank – insbesondere, ob der zuletzt kommunizierte „higher for longer“-Kurs bestätigt wird. Während Fed-Chef Powell auf der Pressekonferenz einen eher moderaten Ton anschlug, dürfte das Protokoll eine hawkishere Haltung innerhalb des FOMC offenlegen. Für den Devisenmarkt – insbesondere EURUSD – könnte dies kurzfristig entscheidend sein. ► EURUSD ISIN: EU0009652759 | WKN: 965275 | Ticker: EURUSD ⚡ Key Takeaways FOMC Minutes könnten hawkish ausfallen und Zinssenkungen weiter verzögern

EURUSD reagiert sensibel auf Zins- und Inflationssignale

Ölpreis und Inflation bleiben zentrale Treiber für die Börse aktuell Rückblick: „Hawkish Hold“ im März Die letzte Sitzung der US-Notenbank wurde als „hawkish hold“ interpretiert: Leitzins unverändert bei 3,50–3,75%

Dot Plot signalisiert nur eine Zinssenkung in 2026

7 von 19 Mitgliedern sehen gar keinen Bedarf für Zinssenkungen Zusätzlich sorgte der starke Anstieg der Ölpreise über $100/bbl (bedingt durch den Nahostkonflikt) für neue Inflationsrisiken. Die Börse aktuell bewertet diese Kombination aus stabiler Konjunktur und hartnäckiger Inflation als Argument gegen schnelle Lockerungen. Worauf es in den Minutes ankommt 🧠 Inflation und Ölpreisschock Entscheidend ist die Frage: Wird der Ölpreisanstieg als temporärer Effekt gesehen?

Oder besteht die Gefahr, dass er die Kerninflation antreibt? Ein stärkerer Fokus auf nachhaltige Inflationsrisiken würde klar hawkish wirken – mit direktem Einfluss auf EURUSD. Balance der Risiken Die Minutes zeigen, ob der Fokus stärker auf: Inflation (hawkish)

oder Wachstumsschwäche (dovish) liegt. Aktuell deutet vieles darauf hin, dass Inflationsrisiken dominieren. Uneinigkeit im FOMC Besonders wichtig: Hinweise auf Mitglieder, die sogar weitere Zinserhöhungen in Betracht ziehen

Gleichzeitig bleibt die Mehrheit eher neutral Das Protokoll könnte zeigen, wie stark die hawkische Minderheit tatsächlich ist. Zinserhöhungen wieder ein Thema? Auch wenn keine direkten Signale erwartet werden, könnten die Minutes eine Tür offenlassen: Bedingte Aussagen wie:

„Weitere Straffung bei anhaltender Inflation möglich“

Markt könnte wieder eine Zinserhöhung einpreisen Aktuell hatten Märkte zeitweise bereits eine 20% Wahrscheinlichkeit für einen Zinsschritt nach oben gesehen. Für die Börse aktuell wäre das ein klares Signal für anhaltend restriktive Finanzierungsbedingungen. EURUSD im Fokus 💱 Der EURUSD reagiert besonders sensibel auf die Fed-Kommunikation: Szenario 1 – Hawkish Minutes: USD gewinnt an Stärke

EURUSD fällt Richtung 1,1650 oder darunter Szenario 2 – Dovish Interpretation: Ölpreisschock wird als temporär bewertet

Zinssenkungen bleiben möglich

EURUSD steigt über 1,1700 Zusätzlicher Faktor:

Der US-Dollar behält seinen Status als sicherer Hafen, insbesondere bei geopolitischer Unsicherheit. Einfluss auf die Börse aktuell Die Auswirkungen gehen über den Devisenmarkt hinaus: Höhere Zinsen → Druck auf Aktienbewertungen

Stabiler USD → Belastung für exportorientierte Unternehmen

Unsicherheit → höhere Volatilität Die Börse aktuell bleibt somit stark abhängig von der geldpolitischen Kommunikation der Fed. 🧠 Fazit Die heutigen FOMC-Protokolle könnten ein entscheidender Impulsgeber für die Börse aktuell und den EURUSD sein. Sollte sich ein klar hawkisher Ton bestätigen, dürften Zinssenkungserwartungen weiter nach hinten verschoben werden – mit Unterstützung für den US-Dollar und potenziell Gegenwind für Aktienmärkte. Bleibt die Fed hingegen vorsichtig und stuft den Ölpreisschock als temporär ein, könnte sich die Lage schnell zugunsten von Risikoanlagen und einem stärkeren EURUSD drehen. Die Reaktion der Märkte hängt somit stark von den Nuancen im Protokoll ab – und dürfte entsprechend dynamisch ausfallen. EURUSD Chart (D1) Chartanalyse Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 08.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

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