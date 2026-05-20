GBPUSD Prognose: Schwaches UK-Inflationssignal belastet Pfund | Börse Aktuell

- Die britische Inflation fiel im Jahresvergleich stärker als erwartet auf 2,8 %
- Die Märkte rechnen nun verstärkt mit schnelleren Zinssenkungen der Bank of England
- Die GBPUSD Prognose bleibt kurzfristig bärisch
- Die britische Inflation fiel im Jahresvergleich stärker als erwartet auf 2,8 %
- Die Märkte rechnen nun verstärkt mit schnelleren Zinssenkungen der Bank of England
- Die GBPUSD Prognose bleibt kurzfristig bärisch
Die aktuellen Inflationsdaten aus Großbritannien haben die Märkte überrascht und sorgen bei Anlegern für neue Spekulationen über weitere Zinssenkungen der Bank of England. Besonders am Devisenmarkt reagierte das britische Pfund deutlich schwächer. Im Fokus steht nun die weitere Entwicklung im Währungspaar GBP/USD. Die neuesten Zahlen liefern zugleich wichtige Impulse für Anleger, die die Börse aktuell beobachten.
► GBPUSD ISIN: GB0031973075 | WKN: 720088 | Ticker: GBP/USD
Britische Inflation fällt stärker als erwartet
Das Office for National Statistics (ONS) veröffentlichte heute die Inflationsdaten für April 2026. Dabei fiel der britische Verbraucherpreisindex (CPI) im Jahresvergleich auf 2,8 % zurück. Analysten hatten mit 3,0 % gerechnet, nachdem im März noch 3,3 % gemeldet wurden. Damit erreicht die Inflation den niedrigsten Stand seit März 2025 und nähert sich erneut dem Inflationsziel der Bank of England von 2 %.
Besonders bemerkenswert war der Rückgang der Kerninflation. Der Core CPI sank im Jahresvergleich auf lediglich 2,5 % und erreichte damit den niedrigsten Wert seit Juli 2021. Erwartet worden waren 2,6 %, nachdem der Wert im März noch bei 3,1 % gelegen hatte.
Auch die Dienstleistungsinflation - ein besonders wichtiger Indikator für die britische Notenbank - fiel deutlich stärker als prognostiziert. Sie sank von zuvor 4,5 % auf 3,2 % im Jahresvergleich und lag damit klar unter der Markterwartung von 3,5 %.
Energiepreise drücken Inflation deutlich nach unten
Hauptverantwortlich für den Rückgang der Inflation waren sinkende Energiekosten. Die Senkung der Preisobergrenze durch Ofgem sowie staatliche Maßnahmen zur Reduzierung der Energiekosten führten dazu, dass die Strompreise im Monatsvergleich um 8,4 % und die Gaspreise um 4,4 % zurückgingen.
Demgegenüber blieben Kraftstoffpreise ein inflationstreibender Faktor. Benzin verteuerte sich um 16,6 Pence pro Liter, Diesel sogar um 31,3 Pence. Damit erreichten die Preise die höchsten Niveaus seit November beziehungsweise Juli 2022.
Produzentenpreise signalisieren neue Kostenrisiken
Neben den Verbraucherpreisen sorgten auch die Produzentenpreise für Aufmerksamkeit. Die Output Producer Prices stiegen im Jahresvergleich auf 4,0 % und lagen damit deutlich über den erwarteten 3,0 %. Gleichzeitig kletterte der PPI Input sogar auf 7,7 % im Jahresvergleich, während der Markt lediglich 6,3 % erwartet hatte.
Diese Entwicklung deutet darauf hin, dass steigende Kosten im Produktionssektor in den kommenden Monaten zeitverzögert an Verbraucher weitergegeben werden könnten.
GBPUSD Prognose: Pfund gerät nach Inflationsdaten unter Verkaufsdruck
Am Devisenmarkt reagierten Anleger unmittelbar auf die schwächeren Inflationsdaten. Das britische Pfund verlor deutlich an Wert und das Währungspaar GBP/USD fiel unter die Marke von 1,3381.
Technisch betrachtet entstand dabei eine Kerze mit langem unteren Schatten, was kurzfristig auf erhöhte Volatilität hinweist. Gleichzeitig bündeln sich die gleitenden Durchschnitte EMA50, EMA100 und EMA200 im Bereich zwischen 1,3394 und 1,3397 und bilden damit eine starke Widerstandszone.
Der RSI fiel auf rund 37 Punkte und signalisiert zunehmenden Verkaufsdruck, ohne jedoch bereits einen überverkauften Markt anzuzeigen.
Wichtige Marken für die GBPUSD Prognose
- Widerstand: 1,3395 - 1,3400
- Nächster Widerstand: 1,3450
- Unterstützung: 1,3380
- Weitere Unterstützung: 1,3320
Sollte die Erwartung weiterer Zinssenkungen der Bank of England zunehmen, könnte das Pfund kurzfristig weiter unter Druck bleiben.
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 20.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Börse Aktuell: Märkte setzen auf schnellere Zinssenkungen
Die Börse aktuell interpretiert die heutigen Inflationsdaten als klares Signal, dass die Bank of England ihren Zinssenkungszyklus beschleunigen könnte. Sinkende Zinsen reduzieren die Attraktivität des britischen Pfunds gegenüber dem US-Dollar und erhöhen den Druck auf GBP/USD zusätzlich.
Für Anleger bleiben nun insbesondere die kommenden Aussagen der Bank of England sowie die nächsten Inflations- und Arbeitsmarktdaten entscheidend.
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