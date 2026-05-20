TRADINGIDEE des Tages 🔴 GBPAUD (20.05.2026)

Das Wichtigste in Kürze Bullischer Ausbruch

Technische Stärke

Trading Idee

Im Forex Trading entstehen attraktive Chancen häufig dann, wenn ein bestehender Trend gebrochen wird und neue Dynamik entsteht. Genau dieses Szenario zeigt sich aktuell beim Währungspaar GBP/AUD. Nach einer längeren Abwärtsbewegung liefert der Chart nun mehrere technische Signale für eine mögliche Trendwende. Besonders der Bruch wichtiger Widerstandsmarken und die Rückkehr über zentrale Durchschnittslinien sprechen für steigende Kurse. Damit ergibt sich eine spannende Trading Idee im Forex Trading, die auf eine Fortsetzung der neuen Aufwärtsbewegung setzt. ► GBPAUD WKN:A0G81V | ISIN: GB00B0H60558 | Ticker: GBPAUD ⚡ Key Takeaways 📈 Bullischer Ausbruch: GBP/AUD überwindet Widerstand bei 1,8770 .

📊 Technische Stärke: Kurs notiert über dem EMA100 im H4-Chart.

🎯 Trading Idee: Long-Setup mit Zielen bei 1,9130 und 1,9230. 📊 Forex Trading Analyse: GBP/AUD dreht nach oben Die aktuelle Chartstruktur liefert eine klare Trading Idee im Forex Trading: 📈 Bruch der Widerstandszone bei 1,8770

📊 Kurs über dem gleitenden 100-Perioden-Durchschnitt

🔄 1:1-Struktur wurde bullish aufgelöst 👉 Diese Signale sprechen für eine mögliche Trendfortsetzung auf der Oberseite. 📉 Overbalance-Struktur bestätigt Trendwechsel Ein entscheidender technischer Faktor: 📊 vorherige Abwärtsbewegung neutralisiert

📈 bullisher Strukturbruch im H4-Chart

⚖️ Käufer gewinnen wieder Kontrolle über den Markt 👉 Damit verbessert sich das technische Gesamtbild deutlich. 📈 Trading Idee im Forex Trading: Long im GBP/AUD Auf Basis der aktuellen Marktlage ergibt sich folgendes Setup: 📍 Mögliche Position: Long GBP/AUD zum Marktpreis 🎯 Mögliche Take Profit: TP1: 1,9130

TP2: 1,9230 🛑 Möglicher Stop Loss: 1,8717 Das Setup basiert auf der Fortsetzung der neuen Aufwärtsbewegung. ⚖️ Warum die Marke von 1,8770 entscheidend bleibt Ein wichtiger Bereich für die weitere Entwicklung: 📊 ehemaliger Widerstand bei 1,8770

📈 oberhalb → bullishes Szenario aktiv

📉 darunter → Risiko eines Fehlausbruchs 👉 Diese Zone bleibt entscheidend für die Gültigkeit der Trading Idee. ⚠️ Risiken für die Trading Idee Auch im Forex Trading sollten Risiken berücksichtigt werden: 📉 Rückfall unter die Ausbruchszone

🏦 überraschende Konjunkturdaten aus UK oder Australien

📊 erhöhte Volatilität im Devisenmarkt Ein konsequentes Risikomanagement bleibt entscheidend. 🧾 Fazit: Trading Idee im Forex Trading setzt auf GBP/AUD-Stärke Die aktuelle Marktlage im GBP/AUD liefert eine strukturierte Trading Idee im Forex Trading auf der Long-Seite. Der Bruch wichtiger Widerstände sowie die technische Stärke sprechen für weiteres Aufwärtspotenzial. Solange der Kurs über 1,8770 bleibt, könnten die Ziele bei 1,9130 und 1,9230 realistisch sein. GBPAUD Chart (H4) Chartanalyse Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 20.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Tradingideen stellen keinerlei Anlageberatung dar und sind nicht für jeden Anleger geeignet! Des weiteren berücksichtigen sie als Information an die breite Öffentlichkeit keinerlei persönliche Situation eines Kunden! Sie stellen vielmehr mögliche Szenarien dar und spiegeln hauptsächlich Meinungen des Reasearch-Teams von XTB wieder. Jeder Kunde bei XTB trifft Anlageentscheidungen völlig selbständig: XTB bietet keinerlei Anlageberatung, "Execution Only". Bevor Sie mit echtem Geld handeln, sollten Sie sich über ein Demokonto ausreichend mit dem Handel vertraut machen! SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

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