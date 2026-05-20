Wirtschaftskalender heute: NVIDIA-Zahlen und Fed-Protokoll im Fokus der Börse heute

Die Börse heute steht ganz im Zeichen zweier zentraler Ereignisse: Nach Börsenschluss in den USA veröffentlicht NVIDIA seine Quartalszahlen, während am Abend das Protokoll der letzten Fed-Sitzung (FOMC Minutes) erscheint. Anleger richten ihren Blick damit auf den Technologiesektor sowie auf mögliche Hinweise zur künftigen Zinspolitik der US-Notenbank. Europäischer Börsenstart ohne klare Richtung Der Euro Stoxx 50 zeigte sich zum Handelsauftakt uneinheitlich. Während Technologie- und Kommunikationswerte leicht zulegen konnten (+0,65 % bzw. +0,24 %), blieb die Aufwärtsdynamik insgesamt begrenzt. Belastet wurde der Markt vor allem durch defensive Konsumwerte (-1,12 %), zyklische Konsumtitel (-0,69 %) sowie Finanzwerte (-0,50 %). Quelle: XTB Gewinner und Verlierer im Euro Stoxx 50 Zu den stärksten Werten zählen heute Siemens Energy und ASML mit jeweils +1,84 %. Besonders ASML überzeugt weiterhin mit einer starken Jahresperformance von +38,53 %. Auch Infineon setzt seine Rally fort und gewinnt weitere +0,94 %, womit das Plus seit Jahresbeginn auf beeindruckende +74,10 % steigt. Auf der Verliererseite stehen Wolters Kluwer (-3,13 %), SAP (-2,52 %) sowie Hermès (-1,40 %). Wolters Kluwer gehört gleichzeitig zu den schwächsten Titeln im Index im bisherigen Jahresverlauf. Quelle: XTB Wirtschaftskalender: Wichtige Termine im Überblick (alle Angaben in deutscher Zeit) Der heutige Wirtschaftskalender liefert mehrere marktbewegende Konjunkturdaten und geldpolitische Ereignisse: 03:00 Uhr – China: Zinsentscheidung

– China: Zinsentscheidung 08:00 Uhr – Großbritannien: Verbraucherpreisindex April im Jahresvergleich

– Großbritannien: Verbraucherpreisindex April im Jahresvergleich 11:00 Uhr – Eurozone: HVPI-Inflation April im Jahresvergleich

– Eurozone: HVPI-Inflation April im Jahresvergleich 16:30 Uhr – USA: Rohöllagerbestände (EIA)

– USA: Rohöllagerbestände (EIA) 20:00 Uhr – USA: FOMC-Protokoll der April-Sitzung Besonders das Fed-Protokoll dürfte an der Börse heute im Mittelpunkt stehen. Investoren erhoffen sich neue Hinweise zur weiteren Zinsentwicklung und zur Einschätzung der wirtschaftlichen Risiken durch die US-Notenbank. NVIDIA-Zahlen als Highlight der Börse heute Nach Handelsschluss an der Wall Street veröffentlicht NVIDIA (NVDA.US) seine Zahlen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027. Die Erwartungen sind angesichts der hohen Bewertung enorm. Jede positive oder negative Überraschung könnte starke Kursbewegungen an den globalen Aktienmärkten auslösen. Bereits vor US-Börsenstart präsentierten Unternehmen wie TJX, Target und Lowe’s ihre Quartalsberichte. Die Ergebnisse liefern wichtige Hinweise auf die Konsumstimmung und die Lage des US-Einzelhandels. Fazit zur Börse heute Die Börse heute dürfte bis zum Abend von Zurückhaltung geprägt bleiben. Anleger warten auf entscheidende Impulse durch das Fed-Protokoll und die NVIDIA-Zahlen. Der heutige Wirtschaftskalender hat damit das Potenzial, die Richtung an den Aktienmärkten kurzfristig maßgeblich zu beeinflussen. SO SEHEN SIEGER AUS! XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!

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