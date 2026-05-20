- Der DAX bleibt kurzfristig angeschlagen, solange der Index unter SMA20 und SMA50 notiert
- Die Zone um 24.234 bis 24.274 Punkte ist heute die entscheidende Unterstützungs- und Richtungsmarke
- Trotz weiterhin optimistischer Anlegerstimmung im Fear-and-Greed-Index überwiegt aktuell leicht das Risiko weiterer Rücksetzer
- Der DAX bleibt kurzfristig angeschlagen, solange der Index unter SMA20 und SMA50 notiert
- Die Zone um 24.234 bis 24.274 Punkte ist heute die entscheidende Unterstützungs- und Richtungsmarke
- Trotz weiterhin optimistischer Anlegerstimmung im Fear-and-Greed-Index überwiegt aktuell leicht das Risiko weiterer Rücksetzer
Der DAX ist gestern Morgen bei 24.279 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der Index formatierte direkt am Morgen das Tagestief. Von hier aus ging es mit Aufnahme des Xetra Handels, wie am Vortag auch, dynamisch in Richtung Norden. Das Tageshoch wurde gegen Mittag formatiert. Im weiteren Handelsverlauf bröckelten die Notierungen wieder etwas ab. Auch im Handel gestern konnte ein Xetra Tagesgewinn ausgewiesen werden. Nachbörslich gaben die Notierungen weiter moderat nach. Der DAX ging bei 24.318 Punkten aus dem Tageshandel.
► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash
💡 Key Takeaways
- Der DAX bleibt kurzfristig angeschlagen, solange der Index unter SMA20 und SMA50 notiert - erst oberhalb von 24.365 Punkten würde sich das Chartbild wieder aufhellen.
- Die Zone um 24.234 bis 24.274 Punkte ist heute die entscheidende Unterstützungs- und Richtungsmarke für die weitere DAX Prognose.
- Trotz weiterhin optimistischer Anlegerstimmung im Fear-and-Greed-Index überwiegt aktuell leicht das Risiko weiterer Rücksetzer - die Wahrscheinlichkeit für ein bearishes Szenario liegt bei 55 %.
Der DAX ist gestern bei 24.279 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet und markierte direkt am Morgen das Tagestief. Mit Beginn des Xetra-Handels setzte erneut eine dynamische Aufwärtsbewegung ein, die den deutschen Leitindex bis zum Mittag auf ein Tageshoch bei 24.689 Punkten führte. Im weiteren Handelsverlauf nahmen Anleger jedoch Gewinne mit, wodurch die Notierungen wieder etwas nachgaben.
Trotz der Schwäche am Nachmittag konnte der DAX erneut einen positiven Xetra-Tagesabschluss verbuchen. Nachbörslich setzte sich die moderate Konsolidierung fort. Der Index beendete den Handel schließlich bei 24.318 Punkten.
Einzelwerte im Überblick
Per Xetra-Schluss notierten am 19.05.2026 jeweils 20 Aktien im Plus beziehungsweise im Minus.
Gewinner im DAX
- SAP +4,71 %
- Merck +2,71 %
- Qiagen +2,52 %
Verlierer im DAX
- Continental -3,43 %
- Brenntag -2,22 %
- Infineon -2,09 %
DAX Prognose: Chartanalyse im Stundenchart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 20.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Das kurzfristige Chartbild hat sich zuletzt wieder eingetrübt. Der DAX konnte sich zwar zwischenzeitlich deutlich von der SMA200 lösen, fiel im späteren Verlauf jedoch wieder unter die SMA20 zurück. Im Frühhandel notiert der Index erneut unter wichtigen Durchschnittslinien.
Wichtige Marken im Stundenchart:
- SMA20: 24.364 Punkte
- SMA50: 24.274 Punkte
- SMA200: 24.234 Punkte
Für eine nachhaltige Erholung müssen die Bullen den DAX zunächst wieder per Stundenschluss über SMA50 und SMA200 etablieren. Erst oberhalb der SMA20 könnte sich weiteres Aufwärtspotenzial bis 24.835/50 Punkte eröffnen.
Sollte der DAX dagegen unter den gleitenden Durchschnitten bleiben, könnte sich die Schwäche bis an das 23,6 %-Retracement und im weiteren Verlauf bis an das Wochentief ausweiten.
Einschätzung 1h-Chart: neutral bis bärisch
YouTube Trading Videos
DAX Aktuell: Analyse im 4h-Chart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 20.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im übergeordneten Bild bleibt der DAX trotz der jüngsten Erholung in einer kritischen technischen Ausgangslage. Nach dem Hoch bei rund 25.100 Punkten wurden sämtliche Gewinne wieder abgegeben. Der Rücksetzer führte den Index zwischenzeitlich sogar unter das 23,6 %-Retracement.
Zwar konnte sich der DAX zuletzt wieder über die SMA50 schieben, bislang fehlt jedoch die nachhaltige Dynamik nach oben.
Wichtige Marken im 4h-Chart:
- SMA50: 24.209 Punkte
- SMA20: 24.179 Punkte
- SMA200: 24.048 Punkte
Bleibt der DAX oberhalb der SMA50 stabil, könnten erneut die Hochs der vergangenen Tage angelaufen werden. Scheitert der Index erneut an dieser Zone, dürfte die Unterseite wieder in den Fokus rücken.
Einschätzung 4h-Chart: neutral bis bullisch
DAX Prognose für heute
Der DAX startet heute Morgen bei 24.273 Punkten in den vorbörslichen Handel und damit leicht unter dem Schlusskurs des Vorabends.
Long-Szenario
Kann sich der DAX oberhalb von 24.273 Punkten behaupten, wären folgende Kursziele möglich:
- 24.293/95 Punkte
- 24.313/15 Punkte
- 24.346/48 Punkte
- 24.365/67 Punkte
- 24.429/31 Punkte
- 24.461/63 Punkte
- 24.499/501 Punkte
- 24.573/75 Punkte
- 24.697/99 Punkte
Short-Szenario
Fällt der DAX dagegen nachhaltig unter 24.273 Punkte, rücken folgende Unterstützungen in den Fokus:
- 24.254/52 Punkte
- 24.214/12 Punkte
- 24.180/78 Punkte
- 24.145/43 Punkte
- 24.090/88 Punkte
- 24.046/44 Punkte
- 23.995/93 Punkte
- 23.941/39 Punkte
- 23.875/73 Punkte
- 23.768/66 Punkte
Wichtige Widerstände und Unterstützungen im DAX
Widerstände
- 24.274 Punkte
- 24.365 Punkte
- 24.404/19/44 Punkte
- 24.521 Punkte
- 24.641 Punkte
- 24.747 Punkte
- 24.850 Punkte
- 24.974 Punkte
Unterstützungen
- 24.234/08 Punkte
- 24.193/79/09 Punkte
- 24.048 Punkte
- 23.938 Punkte
- 23.806 Punkte
- 23.755/22 Punkte
- 23.695/27 Punkte
- 23.505 Punkte
DAX Aktuell: Marktstimmung bleibt im Bereich "Greed"
Der Fear-and-Greed-Index notierte zuletzt bei 61 Punkten und signalisiert weiterhin eine optimistische Anlegerstimmung. Damit bleibt die Marktstimmung im Bereich "Greed".
- Vor einer Woche: 65 Punkte
- Vor einem Monat: 68 Punkte
- Vor einem Jahr: 69 Punkte
Historisch betrachtet können hohe Werte beim Fear-and-Greed-Index auf eine überhitzte Marktphase und mögliche kurzfristige Gegenbewegungen hindeuten.
Fazit zur DAX Prognose
Die kurzfristige DAX Prognose bleibt vorerst neutral bis leicht bärisch. Entscheidend wird sein, ob sich der Index wieder oberhalb der SMA50 und SMA20 etablieren kann. Solange dies nicht gelingt, bleibt das Risiko weiterer Rücksetzer bestehen.
Die erwartete Tagesrange liegt heute zwischen 24.539 und 24.013 Punkten. Das bevorzugte Szenario bleibt derzeit ein seitwärts bis leicht abwärts gerichteter Handel.
DER DEUTSCHE INDEX
- Auf steigende oder sinkende Kurse setzen mit CFDs
- Der Hebel von bis zu 1:20 multipliziert die Ergebnisse
- CFD Minis, ab 0,01 Kontrakten
- Hier mehr erfahren
🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema
-
Technische Chartanalyse – Grundlagen
→ Verweist auf den Einstieg in die technische Analyse — ideal zur Unterstützung der Charttechnik-basierten DAX-Analyse.
-
Was ist der DAX?
→ Bietet eine Hintergrundinfo über den Index selbst — hilfreich, um DAX-Lesern das Fundament näherzubringen.
-
DAX CFDs – So handelst du den deutschen Leitindex mit Hebel
→ führt zu einer Erklärung der Hebelprodukte CFDs
-
DAX Trading erklärt: So nutzt du Marktbewegungen gezielt aus
→ Bietet eine umfassende Erklärung zum aktiven DAX-Trading mit Strategien, Indikatoren und Charttechniken – sehr passend zum Fokus auf Daytrading und technische Marken.
Nasdaq 100 Prognose & Analyse für den 20.05.26 - Aktuelle Einschätzung
📅 Wirtschaftskalender: Nvidia und das FOMC-Protokoll im Fokus ❗
TRADINGIDEE des Tages 🔴 GBPAUD (20.05.2026)
Forex: Pfund gibt nach - Verbraucherpreisindex fällt geringer als erwartet ⏰
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.