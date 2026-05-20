Der DAX ist gestern Morgen bei 24.279 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der Index formatierte direkt am Morgen das Tagestief. Von hier aus ging es mit Aufnahme des Xetra Handels, wie am Vortag auch, dynamisch in Richtung Norden. Das Tageshoch wurde gegen Mittag formatiert. Im weiteren Handelsverlauf bröckelten die Notierungen wieder etwas ab. Auch im Handel gestern konnte ein Xetra Tagesgewinn ausgewiesen werden. Nachbörslich gaben die Notierungen weiter moderat nach. Der DAX ging bei 24.318 Punkten aus dem Tageshandel.

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💡 Key Takeaways

Der DAX bleibt kurzfristig angeschlagen, solange der Index unter SMA20 und SMA50 notiert - erst oberhalb von 24.365 Punkten würde sich das Chartbild wieder aufhellen.

Die Zone um 24.234 bis 24.274 Punkte ist heute die entscheidende Unterstützungs- und Richtungsmarke für die weitere DAX Prognose.

Trotz weiterhin optimistischer Anlegerstimmung im Fear-and-Greed-Index überwiegt aktuell leicht das Risiko weiterer Rücksetzer - die Wahrscheinlichkeit für ein bearishes Szenario liegt bei 55 %.

Der DAX ist gestern bei 24.279 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet und markierte direkt am Morgen das Tagestief. Mit Beginn des Xetra-Handels setzte erneut eine dynamische Aufwärtsbewegung ein, die den deutschen Leitindex bis zum Mittag auf ein Tageshoch bei 24.689 Punkten führte. Im weiteren Handelsverlauf nahmen Anleger jedoch Gewinne mit, wodurch die Notierungen wieder etwas nachgaben.

Trotz der Schwäche am Nachmittag konnte der DAX erneut einen positiven Xetra-Tagesabschluss verbuchen. Nachbörslich setzte sich die moderate Konsolidierung fort. Der Index beendete den Handel schließlich bei 24.318 Punkten.

Einzelwerte im Überblick

Per Xetra-Schluss notierten am 19.05.2026 jeweils 20 Aktien im Plus beziehungsweise im Minus.

Gewinner im DAX

SAP +4,71 %

Merck +2,71 %

Qiagen +2,52 %

Verlierer im DAX

Continental -3,43 %

Brenntag -2,22 %

Infineon -2,09 %

DAX Prognose: Chartanalyse im Stundenchart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 20.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Das kurzfristige Chartbild hat sich zuletzt wieder eingetrübt. Der DAX konnte sich zwar zwischenzeitlich deutlich von der SMA200 lösen, fiel im späteren Verlauf jedoch wieder unter die SMA20 zurück. Im Frühhandel notiert der Index erneut unter wichtigen Durchschnittslinien.

Wichtige Marken im Stundenchart:

SMA20: 24.364 Punkte

SMA50: 24.274 Punkte

SMA200: 24.234 Punkte

Für eine nachhaltige Erholung müssen die Bullen den DAX zunächst wieder per Stundenschluss über SMA50 und SMA200 etablieren. Erst oberhalb der SMA20 könnte sich weiteres Aufwärtspotenzial bis 24.835/50 Punkte eröffnen.

Sollte der DAX dagegen unter den gleitenden Durchschnitten bleiben, könnte sich die Schwäche bis an das 23,6 %-Retracement und im weiteren Verlauf bis an das Wochentief ausweiten.

Einschätzung 1h-Chart: neutral bis bärisch

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DAX Aktuell: Analyse im 4h-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 20.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im übergeordneten Bild bleibt der DAX trotz der jüngsten Erholung in einer kritischen technischen Ausgangslage. Nach dem Hoch bei rund 25.100 Punkten wurden sämtliche Gewinne wieder abgegeben. Der Rücksetzer führte den Index zwischenzeitlich sogar unter das 23,6 %-Retracement.

Zwar konnte sich der DAX zuletzt wieder über die SMA50 schieben, bislang fehlt jedoch die nachhaltige Dynamik nach oben.

Wichtige Marken im 4h-Chart:

SMA50: 24.209 Punkte

SMA20: 24.179 Punkte

SMA200: 24.048 Punkte

Bleibt der DAX oberhalb der SMA50 stabil, könnten erneut die Hochs der vergangenen Tage angelaufen werden. Scheitert der Index erneut an dieser Zone, dürfte die Unterseite wieder in den Fokus rücken.

Einschätzung 4h-Chart: neutral bis bullisch

DAX Prognose für heute

Der DAX startet heute Morgen bei 24.273 Punkten in den vorbörslichen Handel und damit leicht unter dem Schlusskurs des Vorabends.

Long-Szenario

Kann sich der DAX oberhalb von 24.273 Punkten behaupten, wären folgende Kursziele möglich:

24.293/95 Punkte

24.313/15 Punkte

24.346/48 Punkte

24.365/67 Punkte

24.429/31 Punkte

24.461/63 Punkte

24.499/501 Punkte

24.573/75 Punkte

24.697/99 Punkte

Short-Szenario

Fällt der DAX dagegen nachhaltig unter 24.273 Punkte, rücken folgende Unterstützungen in den Fokus:

24.254/52 Punkte

24.214/12 Punkte

24.180/78 Punkte

24.145/43 Punkte

24.090/88 Punkte

24.046/44 Punkte

23.995/93 Punkte

23.941/39 Punkte

23.875/73 Punkte

23.768/66 Punkte

Wichtige Widerstände und Unterstützungen im DAX

Widerstände

24.274 Punkte

24.365 Punkte

24.404/19/44 Punkte

24.521 Punkte

24.641 Punkte

24.747 Punkte

24.850 Punkte

24.974 Punkte

Unterstützungen

24.234/08 Punkte

24.193/79/09 Punkte

24.048 Punkte

23.938 Punkte

23.806 Punkte

23.755/22 Punkte

23.695/27 Punkte

23.505 Punkte

DAX Aktuell: Marktstimmung bleibt im Bereich "Greed"

Der Fear-and-Greed-Index notierte zuletzt bei 61 Punkten und signalisiert weiterhin eine optimistische Anlegerstimmung. Damit bleibt die Marktstimmung im Bereich "Greed".

Vor einer Woche: 65 Punkte

Vor einem Monat: 68 Punkte

Vor einem Jahr: 69 Punkte

Historisch betrachtet können hohe Werte beim Fear-and-Greed-Index auf eine überhitzte Marktphase und mögliche kurzfristige Gegenbewegungen hindeuten.

Fazit zur DAX Prognose

Die kurzfristige DAX Prognose bleibt vorerst neutral bis leicht bärisch. Entscheidend wird sein, ob sich der Index wieder oberhalb der SMA50 und SMA20 etablieren kann. Solange dies nicht gelingt, bleibt das Risiko weiterer Rücksetzer bestehen.

Die erwartete Tagesrange liegt heute zwischen 24.539 und 24.013 Punkten. Das bevorzugte Szenario bleibt derzeit ein seitwärts bis leicht abwärts gerichteter Handel.

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