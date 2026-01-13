Forex Trading: USDJPY Prognose – Steuert der Yen auf 160 zu? 💱📈

Das Wichtigste in Kürze Politische Unsicherheit schwächt den Yen weiter

Yen schwächste G10-Währung – USDJPY auf Mehrmonatshoch

Verbale Interventionen – reicht das gegen den Trend?

Im Forex Trading rückt das Währungspaar USDJPY erneut stark in den Fokus. Der japanische Yen geriet zuletzt massiv unter Druck, nachdem politische Entwicklungen in Japan die Erwartung einer weiterhin extrem lockeren Fiskal- und Geldpolitik verstärkten. In der Folge stieg der USDJPY auf nahe 159,00 und markierte damit den schwächsten Yen-Stand seit Juli 2024. Die entscheidende Frage für Trader lautet nun: Erreicht der USDJPY bald die psychologisch wichtige Marke von 160? ► USDJPY One WKN: 965991 | ISIN: XC0009659910 | Ticker: USDJPY 🚀 Key Takeaways 🏛️ 1. Politische Unsicherheit schwächt den Yen weiter Der aktuelle Yen-Verfall ist vor allem politisch getrieben: 🇯🇵 Premierministerin Sanae Takaichi plant eine vorzeitige Parlamentsauflösung

🗳️ Mögliche Neuwahlen bereits im Februar

💸 Erwartung einer weiteren fiskalischen Expansion

🏦 Steigender Druck auf die Bank of Japan, die Geldpolitik locker zu halten Die Märkte preisen zunehmend einen sogenannten „Takaichi-Trade“ ein, der auf einen dauerhaft schwachen Yen setzt. 📉 2. Yen schwächste G10-Währung – USDJPY auf Mehrmonatshoch Aus Sicht des Devisenmarkts zeigt sich ein klares Bild: 📊 JPY ist aktuell die schwächste G10-Währung

📈 USDJPY erreichte 158,95 – höchster Stand seit Monaten

💶 Rekordtiefs des Yen gegenüber Euro & Schweizer Franken

🇬🇧 Schwächster Stand gegenüber dem britischen Pfund seit 2008 Diese Entwicklung unterstreicht die strukturelle Schwäche des Yen und liefert Rückenwind für bullische USDJPY Prognosen im Forex Trading. ⚠️ 3. Verbale Interventionen – reicht das gegen den Trend? Japanische Behörden versuchen gegenzusteuern: 🗣️ Verbale Interventionen durch das Finanzministerium

🤝 Gespräche mit dem US-Finanzministerium über „einseitige Yen-Schwäche“

❗ Bisher keine nachhaltige Marktreaktion

📐 Technisch bleibt der Aufwärtstrend im USDJPY intakt Solange keine tatsächlichen Interventionen oder geldpolitischen Kehrtwenden erfolgen, bleibt der USDJPY im Forex Trading klar trendstark. 📌 Fazit: USDJPY Prognose – Forex Trading bleibt Yen-bullish Die aktuelle USDJPY Prognose spricht weiterhin für einen starken US-Dollar und einen strukturell schwachen Yen. Politische Unsicherheit, fiskalische Expansion und die zurückhaltende Bank of Japan liefern ein belastbares Fundament für den Aufwärtstrend. 🟢 Chancen Test der 160er-Marke als nächstes Kursziel

Klarer politischer & geldpolitischer Rückenwind

Starker Trend im Forex Trading 🔴 Risiken Unerwartete echte Marktinterventionen

Plötzliche geldpolitische Wende der BoJ

Hohe Volatilität nahe runder Marken Fazit:

