đŸš©Die Unsicherheit vor den Wahlen in Japan, die Haltung der BoJ, der starke Dollar und die schwachen Wachstumsprognosen schwĂ€chen den japanischen Yen Der Yen verliert heute gegenĂŒber dem US-Dollar fast 1,3 %, was auf mehrere Faktoren zurĂŒckzufĂŒhren ist. Die bevorstehenden Wahlen in Japan am 27. Oktober

Die Entscheidung der Bank of Japan am 31. Oktober

Die Wahlen in den Vereinigten Staaten

Die Entscheidung der Fed

Schwache Prognosen des IWF Schlechte Zeiten fĂŒr den Yen? Am Sonntag finden in Japan Wahlen statt, und jĂŒngsten Umfragen zufolge könnte die derzeitige Regierungskoalition ihre Mehrheit verlieren. Die MĂ€rkte mögen keine VerĂ€nderungen, und es besteht eine gute Chance, dass eine andere Regierung eine andere Idee fĂŒr die schwĂ€chelnde Wirtschaft hat.

Unmittelbar nach der Wahl wird die Bank of Japan eine Entscheidung treffen. In der Kommunikation der BoJ wurde in letzter Zeit nicht auf eine bevorstehende Zinserhöhung hingewiesen. Die nÀchste Zinserhöhung ist erst im MÀrz möglich, wenn der Markt dem Schritt eine Wahrscheinlichkeit von 80 % gibt.

Der Yen schwĂ€cht sich auch aufgrund der zunehmenden Wahrscheinlichkeit ab, dass Trump die Wahl gewinnt. Beliebte Wettportale geben dem ehemaligen PrĂ€sidenten eine Wahrscheinlichkeit von 60 bis 64 % fĂŒr den Sieg. Trump hat wiederholt negativ ĂŒber Japans Politik der Aufrechterhaltung eines schwachen Yen gesprochen und ist bestrebt, Zölle auf japanische Produkte zu erheben.

Der IWF senkt die Wachstumsprognose fĂŒr Japan in diesem Jahr von 0,7 % auf nur 0,3 % im Jahresvergleich. In seiner Entscheidung weist der IWF darauf hin, dass der Tourismusboom aufgrund des billigen Yen nur ein einmaliges Ereignis war und dass der Automobilsektor in großen Schwierigkeiten steckt. ... und gute Zeiten fĂŒr den US-Dollar Ein Teil des Ausverkaufs ist auch auf die StĂ€rke des US-Dollars zurĂŒckzufĂŒhren. Die Renditen fĂŒr 10-jĂ€hrige Staatsanleihen stiegen gestern auf 4,2 %, ein Niveau, das seit Juli nicht mehr erreicht wurde, was ein Beweis dafĂŒr ist, dass der Markt einen aggressiven Zyklus von Fed-KĂŒrzungen nicht als Basisszenario fĂŒr die nĂ€chsten Quartale ansieht. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen WĂ€hrend der IWF die Prognosen fĂŒr das BIP-Wachstum der meisten IndustrielĂ€nder gesenkt hat, hat er seine Prognose fĂŒr das Wirtschaftswachstum der Vereinigten Staaten fĂŒr 2025 angehoben. Derzeit preist der Markt eine Wahrscheinlichkeit von fast 13 % ein, dass es im November keine Zinssenkung durch die Fed geben wird, aber das nĂ€chste Jahr ist fraglicher.

Laut dem auf der Sitzung im September vorgestellten „Dotplot“ sollten wir im nĂ€chsten Jahr Zinssenkungen von bis zu ca. 100 Basispunkten sehen. Angesichts der starken Makrodaten der US-Wirtschaft und des Risikos steigender Ölpreise hĂ€lt der Markt ein solches Szenario nun fĂŒr weniger realistisch; der Arbeitsmarkt zeigt keine „alarmierenden“ Anzeichen einer Verlangsamung, was jeglichen Druck seitens der Fed fĂŒr einen beschleunigten Lockerungszyklus aufhebt. USDJPY im Tageschart USDJPY durchbricht den Durchschnitt von 200 Handelstagen, nachdem es zuvor am Durchschnitt von 100 Handelstagen abgeprallt war. Das Paar befindet sich derzeit auf dem höchsten Stand seit Juli dieses Jahres. Wir beobachten auch einen RĂŒckgang der Long-Positionen und einen Anstieg der Short-Positionen, was auf Zweifel des spekulativen Kapitals an der FĂ€higkeit des Yen hindeutet, stark zu bleiben. Das Paar testet derzeit die Aufhebung von 61,8 der letzten AbwĂ€rtswelle. Wenn dieses Niveau durchbrochen wird, ist das nĂ€chste wichtige Ziel fĂŒr das Paar das Niveau von 155. Derzeit könnte nur eine Zinserhöhung, der ein klarer Sieg der LDP-Partei in Japan vorausgeht, das Blatt fĂŒr das WĂ€hrungspaar wenden.



