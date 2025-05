Fresenius Medical Care AKTIE🔴 Analyse und Einschätzung für Investoren

Die langfristige Anlage und Analyse

AKTIEN MARATHON:  Fresenius Medical Care

Der l√§ngerfristige Ausblick f√ľr Investoren

‚Ėļ Fresenius Medical Care Aktie | WKN: 578580 | ISIN: DE0005785802 | Ticker: FME

In dieser Analyse & Prognose bewerten wir jede Woche eine Aktie unter fundamentalen Gesichtspunkten und Aspekten. Dies bedeutet konkret, dass der Fokus nicht in einer kurz- und mittelfristigen Betrachtung liegt, sondern in einer langfristigen. Gegenstand der Analyse sind fundamentale Daten des Unternehmens. Diese werden f√ľr die n√§chsten Jahre - bis 2028 / 2029 - projiziert. Somit k√∂nnen insbesondere langfristig orientierte Anleger Ihre eigene Wahrnehmung abgleichen und diese Analysen f√ľr ihre langfristigen Entscheidungen als eine Basis heranziehen.

Wo steht  Fresenius Medical Care Aktie?

Der Gesch√§ftsfokus von Fresenius Medical Care (FMC) liegt in der Dialyse, ein Therapieansatz bei Patienten mit chronischen Nierenversagen. Das ist zum einen ein Kompetenzmerkmal, zum anderen aber auch eine Abh√§ngigkeit, da FMC nur in diesem einen Gesch√§ftsfeld t√§tig ist. Das Unternehmen hat sich in den letzten Jahren von Bereichen getrennt, die nicht zum Kerngesch√§ft geh√∂ren. Von der aktuellen US-Zollpolitik erwartet das Management aktuell keine besonders gro√üen Effekte, wobei FMC insbesondere in den USA nur auf stagnierende Behandlungen verweisen kann. Hintergrund ist hier zum einen die schwere Grippesaison zu Jahresbeginn, die zu Ausf√§llen gef√ľhrt hat, als auch auf die Nachwirkungen der Corona Pandemie.

Bis Ende 2025 will der Konzern seine Sparrunden beendet haben. Durch das Kostensenkungsprogramm sollen nachhaltige Einsparungen von insgesamt 750 Mio. EUR realisiert werden. Gestartet wurde das Programm 2023, nachdem das Unternehmen im Zuge der Corona Pandemie in Schwierigkeiten gekommen ist. 

Chartcheck - Betrachtung im Wochenchart:

Die Aktie konnte sich vom Tief Ende Oktober 2022 zwar deutlicher erholen und bis Mitte Juli 2023 aufw√§rtslaufen. Es ging im Rahmen dieser mehrmonatigen Aufw√§rtsbewegung an die 49,59 EUR. Das Wertpapier konnte das Level aber nicht halten und gab gro√üe Teile der Gewinne nachfolgend ab. Nach der Stabilisierung im Oktober 2023¬†ging es mehr oder weniger bis November 2024 in einer Box seitw√§rts. Erst dann konnte sich die Aktie l√∂sen und √ľber die 40 EUR-Marke laufen. Im Wochenchart ist gut erkennbar, dass sich der Anteilsschein in den letzten f√ľnf Wochen deutlich und vor allem dynamisch erholen konnte.

Nachdem die Aktie im Rahmen der Seitw√§rtsphase im Bereich der SMA20 (aktuell bei 45,78 EUR) /¬†SMA50 (aktuell bei 41,32 EUR) seitw√§rts gelaufen ist, ging es zu Jahresbeginn aufw√§rts an die SMA200 (aktuell bei 43,56 EUR). An dieser Linie hat sich das Papier dann √ľber Wochen abgearbeitet. Er nach einem kleinen R√ľcksetzer an die SMA50 ging es mit Schwung √ľber die SMA200 als auch √ľber die SMA20. √úber dieser Durchschnittslinie hat sich die Aktie jetzt festsetzen k√∂nnen.

Mit der Bewegung in den letzten Handelswochen ist das Wochenchart bullisch zu interpretieren. Solange sich die Aktie √ľber der SMA20 halten kann, solange k√∂nnte es weiter aufw√§rts in Richtung der 63,50 EUR bzw. bis an die 71,10 EUR gehen.

Sollten sich R√ľcksetzer einstellen, so k√∂nnten diese sich zun√§chst im Bereich der¬†SMA20 erholen k√∂nnen. H√§lt diese Unterst√ľtzung auf Wochenbasis nicht, so k√∂nnte darunter die SMA200 noch einen weiteren Support bieten. Diese Durchschnittslinie war in den letzten Handelswochen ein hartes Brett gewesen, denkbar ist, dass diese Linie jetzt eine gute Unterst√ľtzung sein k√∂nnte.

Aktuelle Einschätzung Wochenchart, Prognose: bullisch

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Der Anteilsschein hat bis Ende Juli zur√ľckgesetzt. Es gelang Anfang August bei 32,50 EUR eine Stabilisierung und zun√§chst moderate Erholung. Im September / Oktober konsolidierte die Aktie in einer Box von 3 EUR. Nach einem weiteren, diesmal kleineren R√ľcksetzer Ende Oktober, konnte sich das Wertpapier im weiteren Handelsverlauf dynamisch und vor allem deutlich erholen. Anfang Dezember kam es zu einer weiteren Konsolidierung, Ende Januar erfolgte der n√§chste Aufw√§rtsschub. Das Jahreshoch wurde Ende Januar bei 48,31 EUR formatiert. Dieses Hoch wurde nachfolgend im Februar wieder abverkauft. Das Papier setzte bis Mitte M√§rz zur√ľck und konnte sich dann wieder in Richtung der 46 EUR-Marke erholen. Anfang April machte sich Schw√§che breit und auch die Vola nahm zu. Die Aktie formatierte bei 39,43 EUR das Jahrestief und konnte sich nachfolgend wieder bis an die 44,80 EUR-Marke erholen, gab hier aber wieder nach, um dann mit Schwung aufw√§rtszulaufen.¬†

Im Tageschart ist erkennbar, dass die SMA200 (aktuell bei 41,80 EUR) Anfang November das letzte Mal angelaufen wurde. Diese Durchschnittslinie wurde in der KW 15/2025 erneut angelaufen. Die Lunte der Tageskerze lief unter diese Linie, der Kerzenk√∂rper konnte sich dar√ľber halten. Die folgende Erholungsbewegungen fanden zun√§chst an der SMA20 (aktuell bei 47,49 EUR) /¬†SMA50 (aktuell bei 45,52 EUR) ihr Ende. Anfang Mai ging es mit Schwung √ľber die¬†SMA50. Die Aktie hat sich mittlerweile verbindlich √ľber der SMA20 festgesetzt.¬†

Das Chartbild ist damit ebenso uneingeschr√§nkt bullisch zu interpretieren. Sollte sich das Papier per Tagesschluss √ľber der¬†SMA20 halten kann, solange k√∂nnte es weiter aufw√§rts in Richtung der Anlaufziele gehen, die in der Wochenbetrachtung gew√ľrdigt worden sind.¬†

R√ľcksetzer k√∂nnten sich zun√§chst bis in den Bereich der SMA20 einstellen. Sollte es die Aktie bei einem Anlaufen der Linie nicht schaffen, einen Richtungswechsel abzubilden, so k√∂nnte darunter die SMA50 noch einen weiteren Support bieten.

Aktuelle Einschätzung Tageschart, Prognose: bullisch

Fresenius Medical Care Unternehmensprofil :

Fresenius Medical Care ist ein weltweit f√ľhrender Anbieter von Produkten und Dienstleistungen f√ľr Dialysetechnik. Das Produktspektrum umfasst Dialyseger√§te und das damit verbundenen Einweg-Zubeh√∂r, Dialysemedikamente sowie Labordienstleistungen, sowie Produkte entlang der Wertsch√∂pfungskette der Dialyse. Unterst√ľtzt werden dabei die haupts√§chlichen Behandlungsverfahren die H√§modialyse und die Peritonealdialyse. Der Konzern ist mit Produktionsst√§tten auf allen Kontinenten vertreten und betreut weltweit Patienten in eigenen Dialysekliniken.

Die Aktionärsstruktur des Konzerns:

Die Aktion√§rsstruktur des Konzerns ist konzentriert. Institutionelle Anleger halten √ľber 60 Prozent der Anteile, die Else-Kr√∂ner-Stiftung kommt auf einen Anteil von 27%.



Wichtige Bewertungskennzahlen des MTU Konzerns 2020 - 2024

Die meisten Aktionäre kommen aus Deutschland, gefolgt von Anteilseignern aus den USA. 10 Prozent der Aktionäre kommt aus Großbritannien.

Im Vergleich zu 2020 hat sich der Umsatz zwar erhöht, in den letzten drei Jahren ist der Umsatz stagniert. 2024 wurden 19.338 Mio. EUR umgesetzt, gut 1,5 Mrd. EUR mehr als 2020. Dies entspricht einer Steigerung von gut 8 Prozent.

Der Umsatz je Mitarbeiter ist zwar leicht angestiegen, muss aber als unterdurchschnittlich konstatiert werden.

Das operative Ergebnis 2024 ist zwar mit gut 1,6 Mrd. EUR positiv, die Entwicklung aber unbefriedigend. Gegen√ľber 2020 hat der Konzern 2024 gut 566 Mio. EUR weniger operatives Ergebnis ausgewiesen. Im Chart ist erkennbar, dass das Ergebnis von 2020 bis 2023 r√ľckl√§ufig war und erst 2024 wieder leicht angestiegen ist.

Beim Ergebnis vor Steuern ist eine sukzessive Abnahme erkennbar. Die Kennzahl hat sich im Betrachtungszeitraum zwischen 2020 und 2024 fast halbiert. Von 2023 auf 2024 wurde der Gewinn vor Steuern erstmalig im Betrachtungszeitraum minimal gesteigert.

Die Eigenkapitalquote ist im Betrachtungszeitraum ebenfalls sukzessive abgeschmolzen und betrug 2024 31,2 Prozent.

Das Fremdkapital lag 2021 und 2022 √ľber 20 Mrd. EUR, konnte aber 2024 deutlicher abgebaut werden. Die Verschuldung gegen√ľber 2020 wurde um 1,56 Mrd. EUR reduziert.

Das KGV lag 2024 bei 24,09 - damit ist die Aktie nicht unbedingt preiswert, zumal sich diese Kennzahl in den letzten zwei Jahren deutlich verschlechtert hat.

Die wesentlichen Kennzahlen 2024 bis 2020 lauten:

Aussichten und Prognose 2025 - 2029 

Einschätzung Perspektive 2025 - 2029

Der Umsatz soll sich im Betrachtungszeitraum bis 2029 um gut 6,3 Mrd. EUR erh√∂hen, die Dividende auf 2 EUR pro Aktie ansteigen. Die Dividendenrendite verharrt im Betrachtungszeitraum zwischen 3 Prozent und 4 Prozent. Das Eigenkapital soll weiter auf 19,8 Mrd. EUR bis 2029 steigen. Der Gewinn vor Steuern soll von 2029 bei 2.513,7 Mio. EUR liegen; gegen√ľber 2024 w√§re das dies eine Erh√∂hung um den Faktor 1,7.

Gem√§√ü unserer Einsch√§tzung ist die Fresenius Medical Care Aktie,¬†auf Basis der Fundamentaldaten, ein Wertpapier, das in den letzten Jahren nicht unbedingt zu den Favoriten von Anlegern geh√∂rt hat. Die Kennzahlen haben sich im letzten Jahr zwar etwas verbessert, was auf die Sparma√ünahmen zur√ľckzuf√ľhren ist, es muss sich aber zeigen, wie nachhaltig sich dies in den kommenden Jahren niederschl√§gt. Das Papier k√∂nnte aber in den kommenden Wochen von den besseren Gesch√§ftsergebnissen profitieren, wobei es bis zum Allzeithoch noch ein weiter Weg ist. Die Aktie ist unserer Meinung nach ein Papier, das auf die Watchlist gesetzt werden kann. Bei einem Monatsschluss √ľber der 58 EUR-Marke, der best√§tigt werden muss, k√∂nnte sich die Aktie charttechnisch weiterentwickeln. Dann k√∂nnte der Anteilsschein durchaus als Depoterg√§nzung in Betracht gezogen werden.

Quelle: xStation5 von XTB

 

SO SEHEN SIEGER AUS!