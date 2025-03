Fresenius SE: Fresenius Medical Care von 32,2 % auf 25 Prozent zu verringern 🔴 Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 27.03.2025

AKTIE IM FOKUS: Fresenius SE

WKN: 578560 | ISIN: DE0005785604 | Ticker: FRE

‚Äč‚Äč‚Äč‚ÄčAktuelle Analyse und Einsch√§tzung sowohl f√ľr kurzfristig aktive Trader/Daytrader als auch Einsch√§tzungen und Prognosen f√ľr l√§ngerfristige Investoren

Short Cut: 

Fresenius konnte 2024 den Umsatz weiter steigern und die EBIT-Marge auf 11,6 Prozent erhöhen. Durch den Verkauf von Anteilen bei Fresenius Medical Care, soll der Verschuldungsgrad weiter gesenkt werden. Die Nettoschulden wurden bereits 2024 um 2 Mrd. EUR reduziert, was dem Konzern mehr finanzielle als auch strategische Spielräume eröffnet. 

Fundamentaldaten:

aktueller Preis 40,01 EUR Marktkapitalisierung 22,54 Mrd. EUR Umsatz 2023 21,526 Mio. EUR Eigenkapitalquote (2023)  43,40 % KGV 2025* 12,84  4 Wochen Performance + 9,47 % Bewertung stark unterbewertet Div. Rendite 2025*  2,58 % Branche Gesundheitsdienstleistungen

* Prognose

Parkettgefl√ľster:

Der Konzernumsatz konnte 2024 weiter gesteigert werden. Nachdem 2023 ein Umsatz von 20.307 Mio. EUR realisiert wurde, stieg dieser 2024 auf 21.526 Mio. EUR. Das EBITDA konnte auch im abgelaufenen Gesch√§ftsjahr weiter gesteigert werden. Nach 3.319 Mio. EUR 2023 wurde 2024 ein Ergebnis von 3.614 Mio. EUR erwirtschaftet. Das Ergebnis je Aktie bel√§uft sich auf 3,11 EUR. Damit liegt es wieder √ľber der Marke von 3 EUR, nachdem 2023 noch 2,74 EUR je Aktie erwirtschaftet worden sind. Das Eigenkapital lag mit 20.290 Mio. EUR gut 640 Mio. EUR √ľber dem des Vorjahres, aber gut 12 Mrd. EUR unter dem von 2022. Die EBIT-Marge konnte von 11,2 Prozent 2023 auf 11,6 Prozent 2024 gesteigert werden. Die Nettoverschuldung konnte um 2 Mrd. EUR verringert werden. Durch den Abbau von Schulden er√∂ffnet sich der Konzern finanzielle und strategische Spielr√§ume.

Fresenius hat j√ľngst verk√ľndet, den Anteil an Fresenius Medical Care von 32,2 % auf 25 Prozent plus eine Aktie zu verringern. Damit bleibt Fresenius nach wie vor mit Abstand gr√∂√üter Anteilseigner bei Fresenius Medical Care. Der Erl√∂s aus dieser Transaktion soll den Verschuldungsgrad weiter abschmelzen lassen und die Bilanz st√§rken.

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Die Aktie formatierte im M√§rz im Bereich der 24,29 EUR ein Tief und konnte sich von hier aus in den folgenden Monaten sukzessive aufw√§rtsschieben. Es ist erkennbar, dass ab Mitte September eine Seitw√§rtsbewegung das Kursgeschehen gepr√§gt hat. Anfang des Jahres nahm der Kaufdruck wieder zu. Es ging nach einem R√ľcksetzer unter die SMA20 (aktuell bei 39,48 EUR) Mitte Februar dann weiter aufw√§rts an und √ľber die 40 EUR-Marke. Nachdem das Jahreshoch (40,81 EUR) formatiert war, kam es zu moderaten Gewinnmitnahmen. Die Aktie setzte wieder an die 38 EUR-Marke zur√ľck, konnte sich nachfolgend wieder in Richtung der 40 Marke erholen.¬†

Im Tageschart ist zu sehen, dass sich die Aktie nach √úberqueren der¬†SMA200 (aktuell bei 33,80 EUR) im April 2024 sich √ľber, bzw. im Dunstkreis der SMA20 / SMA50 (aktuell bei 37,94 EUR) halten konnte. Der Anteilsschein ist √ľbergeordnet an diesen beiden Linien seitw√§rts gelaufen. Anfang Januar konnte sich das Papier von der¬†SMA50 l√∂sen und √ľber die SMA20 laufen. Nachdem die Aktie noch einmal unter die SMA20 zur√ľckgesetzt hat, ging es mit einem GAP up wieder aufw√§rts an das Jahreshoch. Die R√ľcksetzer konnten sich danach an der¬†SMA20 stabilisieren.

Das Tageschart ist bullisch zu interpretieren. Solange die Aktie √ľber der¬†SMA20 notiert, solange k√∂nnte es weiter aufw√§rts in Richtung der 43,07 EUR bzw. der 51,44 EUR gehen.

Sollten sich R√ľcksetzer einstellen, so k√∂nnten diese sich an der¬†SMA20 erholen. Wird diese Linie per Tagesschluss aufgegeben, so k√∂nnte die Aktie das offene GAP (36,90 EUR) schlie√üen. Sollte die Schw√§che anhalten, so k√∂nnte noch die SMA50 angelaufen werden. Sp√§testens hier sollte das Wertpapier einen Richtungswechsel abbilden, um den bullischen Grundton im Chart nicht in Frage zu stellen. Eintr√ľben w√ľrde sich das Tageschart dann wieder, wenn sich die Aktie unter der¬†SMA50 festsetzt und nachfolgend auch den Kontakt zu dieser Linie verliert. Dies k√∂nnte als Hinweis interpretiert werden, dass sich die Schw√§che in Richtung der SMA200 ausdehnen k√∂nnte.

Einschätzung Tageschart, Prognose:  bullisch  

Übergeordneter Ausblick Tageschart - Langfristig orientiert Anleger (nächste 12-18 Monate):

Solange sich die Aktie √ľber der SMA20 halten kann, solange k√∂nnte es weiter aufw√§rts in Richtung der 50 EUR-Marke gehen. Setzt sich das Wertpapier auf der anderen Seite per Tagesschluss unter der SMA50 fest, so steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Schw√§che weiter fortsetzen k√∂nnte.¬†

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / aufwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  65 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 35 %

Betrachtung im 4h Chart:

Die Aktie ist mit einem GAP up √ľber die SMA20 (aktuell bei 39,77 EUR) / SMA50 (aktuell bei 39,65 EUR) gelaufen und hat sich hier zun√§chst festsetzen k√∂nnen. Es ging, nachdem das Jahreshoch formatiert war im Rahmen eines R√ľcksetzers unter die¬†SMA20. Im Chart ist erkennbar, dass sich das Papier an der SMA50 stabilisieren und wieder √ľber die SMA20 laufen konnte. Es ist nachfolgend aber nicht gelungen, sich auch verbindlich √ľber dieser Durchschnittslinie festzusetzen. Vielmehr hatten sowohl die¬†SMA20 als auch die SMA50 in den letzten Handelstagen ihre Anziehungskraft.¬†

Das 4h Chart ist aktuell auch als bullisch zu interpretieren. Wesentlich f√ľr diese Einsch√§tzung ist aber, dass es das Wertpapier es schafft, sich jetzt z√ľgig und vor allem verbindlich von diesen Durchschnittslinien zu l√∂sen. Stellen sich diese Kursmuster ein, so k√∂nnte es weiter aufw√§rts an die Anlaufziele gehen, die in der Tagesbetrachtung Erw√§hnung gefunden haben.¬†

R√ľcksetzer k√∂nnten sich an der SMA20 /¬†SMA50 stabilisieren. Sollte die SMA50 unterschritten werden, so muss die Aktie unbedingt versuchen sich im Dunstkreis dieser beiden Linien festzusetzen. In den letzten Handelswochen hat dies gut geklappt. Wird der Support aber aufgegeben und verliert der Anteilsschein auch den Kontakt zu diesen beiden Durchschnittslinien, so w√ľrde sich das Chartbild eintr√ľben, verbunden mit der Wahrscheinlichkeit, dass sich die Abgaben deutlich in Richtung der SMA200 (aktuell bei 37,00 EUR) ausweiten k√∂nnten.

Einschätzung 4h Chart, Prognose: bullisch 

Übergeordneter Ausblick 4h Chart - Kurzfristig orientiert Anleger (nächste drei Monate):

Um die Ziele auf der Oberseite zu erreichen, sollte sich die Aktie unbedingt √ľber der SMA20 halten. Wird die SMA50 im Rahmen von Schw√§che aufgegeben, so w√ľrde sich der Fokus wieder auf die Unterseite verschieben.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / aufwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  60 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 40 %

Widerstände

42,43

47,51

51,44

52,75

69,79

Unterst√ľtzungen

39,95

39,77

39,73

39,65

39,48 

39,29

36,98

36,90 (GAP)

33,82

33,80

32,82

31,93

30,19 (GAP)

24,33

Quelle: xStation5 von XTB

 

SO SEHEN SIEGER AUS!