Gamestop (Ticker: GME) legte am Dienstag nachbörslich Zahlen für sein abgelaufenes Geschäftsquartal vor, ausgehend vom Umstand, dass die Aktie vorbörslich mehr als 3% unter seinem gestrigen Schlusskurs handelt, scheinen die Zahlen die Marktteilnehmer nicht wirklich überzeugt zu haben. Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading 🔴 Gamestop Handelsideen 🔴 Gamestop Prognose & Ausblick Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen ► Gamestop | WKN: A0HGDX | ISIN: US36467W1099 | Ticker: GME So wies Gamestop einen Umsatz für das abgelaufene Geschäftsquartal von 732,4 Millionen US-Dollar aus, 17% unter den 881,8 Millionen US-Dollar im Vorjahr. Anders als aber im Vorjahr, konnte Gamestop dank umfangreicher Kostensenkungsmaßnahmen im ersten Quartal einen Nettogewinn von 44,8 Millionen US-Dollar erzielen, im Vorjahr stand hier noch ein Nettoverlust von 32,3 Millionen US-Dollar. Zu den Kostensenkungsmaßnahmen zählt auch die Schließung von fast 600 Filialen in den USA im Jahr 2024, die sich über das aktuelle Jahr fortschreibt. Das ist ein recht deutliches Signal, dass das Einzelhandelsgeschäft, trotz eingeleiteter „Trendwende“ weiter schwächelt. Zwar hat man seine E-Commerce-Plattform um digitale Downloads und Online-Merchandise-Artikel erweitert, doch Momentum nimmt Gamestop hier noch nicht auf, der Umsatz im Bereich Hardware und Zubehör, der den Verkauf neuer und gebrauchter Videospiele umfasst, sank im abgelaufenen Geschäftsquartal um etwa 32%. Ausgehend hiervon streckt Gamestop ja bekanntlich seine Fühler in den Bereich Bitcoin aus, hat zwischen dem 03. Mai und dem 10. Juni 4.710 Bitcoins Cash erworben, zur Erinnerung: das Management hatte Bitcoin als Reservevermögen im März genehmigt. Als Investment bleibt die Aktie für mich denkbar unattraktiv, da nicht nur im Kerngeschäft klare Schwächen ausmachbar sind, sondern zudem der Aufbau einer Bitcoin-Kryptoreserve dem Versuch gleicht, irgendwie das Ruder für das Unternehmen noch herumzureißen. Trading-technisch könnte die Region um 20 US-Dollar bei einem früher oder später erfolgenden Test interessant werden, hier würde ich mir eine Alarmlinie in den Chart legen. GameStop Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln: Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

