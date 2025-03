GameStop steigt um 13 %, da der Vorstand Bitcoin als Treasury-Reserve-Asset genehmigt

Die GameStop-Aktien stiegen um bis zu 12 %, nachdem der Videospielehändler bekannt gegeben hatte, dass sein Vorstand einstimmig eine Aktualisierung seiner Investitionsrichtlinie genehmigt hatte, um Bitcoin als Finanzreserve hinzuzufügen. Dieser Schritt geht mit enttäuschenden Ergebnissen für das vierte Quartal einher, in dem der Nettoumsatz im Vergleich zum Vorjahr um 28 % auf 1,28 Milliarden US-Dollar einbrach. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Das Unternehmen reiht sich in eine wachsende Liste von Aktiengesellschaften ein, die mit der Verwendung von Unternehmensgeldern für Investitionen in digitale Vermögenswerte experimentieren, und tritt damit in die Fußstapfen von Michael Saylors Strategy (ehemals MicroStrategy), das Bitcoin im Wert von mehr als 40 Milliarden US-Dollar erworben hat und dessen Aktienkurs seit 2020 um über 2.600 % gestiegen ist. Der CEO von GameStop, Ryan Cohen, hatte diese Strategie bereits im vergangenen Monat angedeutet, als er ein Bild von sich und Saylor auf der Social-Media-Plattform X postete. Das Unternehmen gab keine Höchstmenge an Bitcoin an, die es zu akkumulieren plant, und merkte an, dass es alle erworbenen Bitcoins verkaufen könnte, wie aus seinem 10-K-SEC-Filing hervorgeht. Trotz der Krypto-Begeisterung hat das Kerngeschäft von GameStop weiterhin mit Schwierigkeiten zu kämpfen: Umsatz mit Hardware und Zubehör: 725,8 Millionen US-Dollar, ein Rückgang von 34 % gegenüber dem Vorjahr

Umsatz mit Software: 286,2 Millionen US-Dollar, ein Rückgang von 38 % gegenüber dem Vorjahr

Umsatz mit Sammlerstücken: 270,6 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 16 % gegenüber dem Vorjahr

Nettogewinn: 131,3 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 63,1 Millionen US-Dollar gegenüber dem Vorjahresquartal Das Unternehmen meldete einen Gewinn von 30 Cent pro Aktie und übertraf damit die Erwartungen der Analysten von 8 Cent. Das Quartal schloss mit einem Bestand von ca. 4,78 Milliarden US-Dollar an Barmitteln, Zahlungsmitteläquivalenten und marktfähigen Wertpapieren ab. GameStop hat die Veräußerung seiner italienischen Geschäftsbereiche abgeschlossen und den Ladenbetrieb in Deutschland im Rahmen der laufenden Umstrukturierungsbemühungen eingestellt. Die Aktie ist seit Jahresbeginn trotz des heutigen Anstiegs immer noch um etwa 19 % gefallen. Die Ankündigung von Bitcoin erfolgt inmitten einer allgemeinen Stärke des Kryptowährungsmarktes, wobei Bitcoin am Mittwochmorgen bei etwa 88.000 US-Dollar gehandelt wurde, was einem Anstieg von fast 5 % in der vergangenen Woche entspricht. GameStop im Tageschart Der Aktienkurs nähert sich dem 61,8 % Fibonacci-Retracement-Level, nachdem er mit einem 11 %igen Aufschlag eröffnet hat. Unterstützung könnte in der Nähe des 50 % Fibonacci-Retracement-Levels gefunden werden. Der RSI nähert sich dem überkauften Bereich und zeigt eine bullische Divergenz mit höheren Tiefstständen, während der MACD sich mit bullischer Divergenz ausweitet. Quelle: xStation5 von XTB BROKERWAHL 2025

