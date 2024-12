Letzte Woche um 19:45 Uhr wurde es in der Aktie von Gamestop (Ticker: GME) plötzlich volatil: Keith Gill aka „Roaring Kitty“ postete ein Bild auf seinem X-Account und die Aktie von Gamestop legte in den Folgeminuten mehr als 20% zu, gab einen Großteil dieser kurzfristigen Aufschläge dann wieder her. Gamestop: viel Cash, wenig Vision 🔴 Aktie vor erneuter Abwärtswelle? Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Prognose & Ausblick Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading |🔴 Gamestop Handelsideen 🔴& Ausblick ► Gamestop WKN: A0HGDX | ISIN: US36467W1099 | Ticker: GME Am Dienstag veröffentlichte Gamestop dann Zahlen für das abgelaufene Geschäftsquartal, nachbörslich wurde die Aktie rund 3% über ihrem dienstäglichen Schlusskurs, aber knapp unter $28 gehandelt. Was die „Roaring Kitty“-Einleitung mit den Notierungen folgend auf die Quartalszahlen zu tun hat, dazu gleich mehr, zunächst wollen wir auf die Zahlen blicken. GameStop wies für das dritte Quartal einen Nettogewinn von 17,4 Millionen US-Dollar aus, verglichen mit einem Nettoverlust von 3,1 Millionen US-Dollar im Vorjahr und einen Umsatz von 860 Millionen US-Dollar, verglichen mit 1,08 Milliarden US-Dollar im Vorjahr. Die Barmittel und Barmitteläquivalente beliefen sich am Ende des dritten Quartals auf 4,58 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 4,19 Milliarden US-Dollar im vorangegangenen Dreimonatszeitraum, primär resultierend aus dem „Offering“ folgend auf die seitens Keith Gill/Roaring Kitty getriggerte Squeeze in der Aktie im Mai dieses Jahres, die Gamestop genutzt hat, um mehr als 3 Milliarden US-Dollar durch Aktienverkäufe zu erlösen. Zu den Quartalszahlen ist eigentlich nicht sonderlich viel zu sagen, außer dass ich rein fundamental bei Gamestop weiterhin keinerlei Substanz sehe. Aber aus Trading-technischer Sicht bleibt die Aktie interessant, besonders ausgehend von dem (meiner Meinung nach nichtssagenden) Tweet Gills und dem seitens des Marktes Volumen-gewichteten Durchschnittspreis, geankert auf dieses Event vergangenen Donnerstag: dieser verläuft in etwa um $29 und die Quartalszahlen waren nun nicht in der Lage, die Aktie zurück über dieses Kurslevel zu befördern. Ausgehend hiervon scheint es durchaus wahrscheinlich, dass jene Marktteilnehmer, die vergangenen Donnerstag die Aktie nun wieder abstoßen, was am heutigen Handelstag und in den kommenden Handelstagen Abgabedruck in der Aktie mit Kurszielen um mindestens $25 aktivieren könnte. Eventuell sehen wir zur Eröffnung einen kurzen „Pop“ auf der Oberseite, aber gelingt es den Bullen dann nicht, die Aktie über $29 zu halten, sind zeitnah eher Abschläge zu erwarten. Gamestop Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB 2024 KENNT EINEN SIEGER! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.