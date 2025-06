GBP legt vor Entscheidung der BoE zu 🔎

Die Bank of England wird die Zinsen voraussichtlich unver√§ndert bei 4,25 % belassen ūüďÉ Die Bank of England wird sich heute um 13:00 Uhr dt. Zeit den anderen europ√§ischen Zentralbanken anschlie√üen und ihre Zinsentscheidung bekannt geben. Die M√§rkte gehen mit einer Wahrscheinlichkeit von 90 % davon aus, dass die BoE die Zinsen unver√§ndert bei 4,25 % belassen wird. ‚ĖļEURGBP ISIN: EU0009653088 | WKN: 965308 | TICKER: EUR/GBP Erwartet ūüéĮ Zinsentscheidung im Juni (13:00 Uhr dt. Zeit, Gro√übritannien): Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Prognose: 4,25 %; zuvor: 4,25

Aufteilung der Stimmen im geldpolitischen Ausschuss: Beibehaltung: Prognose 7; zuvor 2 Anhebung: Prognose 0; zuvor 0 Senkung: Prognose 2; zuvor 7

Die Erwartung einer Beibehaltung wird durch die jüngsten Makrodaten aus Großbritannien gestützt. Die Inflation bleibt trotz eines Abwärtstrends im ersten Quartal (von 3 % im Januar auf 2,6 % im März) hartnäckig. In den letzten beiden Monaten kehrte der Inflationsdruck jedoch wieder auf über 3 % zurück. Der VPI für Mai lag bei 3,4 % (0,1 Prozentpunkte über der Prognose), was die Argumente für eine Beibehaltung der Zinsen stärkt. Auch das Lohnwachstum ist wieder auf ein hohes Niveau zurückgekehrt, insbesondere im Vergleich zu den Jahren 2013 bis 2019, was den Inflationsdruck zusätzlich erhöht. Standpunkt der BoE-Vertreter 👄 Gouverneur Andrew Bailey betonte, dass Zinssenkungen schrittweise und vorsichtig erfolgen werden. Zu den wichtigsten Risiken zählen die hartnäckige Inflation, die Eskalation des Konflikts im Nahen Osten und die anhaltenden Handelsspannungen. Vizegouverneurin Sarah Breeden und Mitglied Swati Dhingra neigen zu einer früheren Lockerung, während Chefökonom Huw Pill aufgrund der Inflation und möglicher Auswirkungen von Zöllen weiterhin vorsichtig bleibt. Der Konsens deutet auf eine Abstimmung von 7:2 für eine Beibehaltung der Zinsen hin. Die nächsten möglichen Zinssenkungen könnten im August und Dezember erfolgen, wodurch die Zinsen zum Jahresende auf 3,75 % sinken würden. Entscheidungsszenarien 🔥 Basisszenario (neutraler Ton): Wenn die BoE Datenabhängigkeit und Flexibilität in ihrer Politik signalisiert, ist mit einer begrenzten Marktreaktion und einer Fortsetzung des leichten Aufwärtstrends des GBP zu rechnen.

Dovish Ton: Wenn die Kommentare die Erwartungen einer baldigen Zinssenkung verstärken, könnte das GBP schwächer werden, während Aktien aufgrund niedrigerer Kapitalkosten zulegen könnten. Die britischen Anleihekurse würden wahrscheinlich ebenfalls steigen.

Hawkischer Ton: Eine überraschend hawkische Haltung könnte das GBP weiter stärken und das Aufwärtspotenzial des FTSE 100 belasten. EURGBP Das Pfund ist vor der Bekanntgabe etwas schwächer, aber die Bewegungen am Devisenmarkt bleiben moderat. Der EURGBP ist heute um 0,10 % auf 0,85480 gefallen. Quelle: xStation5 von XTB

