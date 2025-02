⏬GBPUSD verliert 0,6 % vor BoE Zinsentscheid

Heute um 13:00 Uhr dt. Zeit wird die Bank of England die Zinsentscheidung bekannt geben 📄 Erwartet wird, dass die BoE die Zinsen im aktuellen Zyklus zum dritten Mal senkt.

Das GBP/USD bleibt aufgrund der Abschwächung des US-Dollars, die durch die teilweise Aufhebung der Zölle durch die USA verursacht wurde, erhöht. In den letzten Wochen hat Donald Trump das Vereinigte Königreich jedoch nicht im Zusammenhang mit Zöllen erwähnt .

Gleichzeitig kämpft die britische Wirtschaft, was sich negativ auf das Pfund auswirken könnte. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Zentralbanken in Zeiten der Unsicherheit Die von Donald Trump verhängten Zölle erhöhen die Unsicherheit unter allen Zentralbankern weltweit erheblich. Zölle – ob direkt oder indirekt – stellen eine Bedrohung in Form von steigender Inflation und Konjunkturabschwächung dar. Infolgedessen nehmen die Zentralbanken eine Haltung der Unsicherheit ein, wie im Fall der Bank of Canada, der Fed oder sogar der EZB. Eine ähnliche Situation könnte bei der BoE eintreten. Obwohl die Schwäche der Wirtschaft auf eine Fortsetzung der Zinssenkungen hindeutet und der heutige Schritt zu fast 100 % eingepreist ist, können wir uns über die Zukunft immer noch nicht sicher sein. Die Zinssätze sollten heute jedoch um 25 Basispunkte gesenkt werden. Das bedeutet, dass der Leitzins nach dem heutigen Schritt von derzeit 4,75 % auf 4,5 % sinken wird. Heute preist der Markt einen Schritt der Bank of England fast vollständig ein. Die entscheidende Frage ist jedoch, welchen Weg die britischen Banker in den kommenden Monaten erwarten. Quelle: Bloomberg Finance LP Ein gemischtes Konjunkturbild Die britische Wirtschaft ist schon seit Langem nicht mehr in guter Verfassung. Obwohl der Beginn des Jahres 2024 vielversprechend war, beobachten wir in letzter Zeit im Wesentlichen ein flaches Wirtschaftswachstum. Dies deutet darauf hin, dass einige Banker aggressivere Zinssenkungen befürworten, während andere nach wie vor erhebliche Inflationsrisiken sehen. Erwähnenswert ist, dass wir heute auch die neuesten Inflationsprognosen erhalten werden, die uns eine bessere Vorstellung von den Plänen der Bank of England vermitteln könnten. Höchstwahrscheinlich wird die BoE die Inflationserwartungen für die Zukunft anheben und die Wachstumsprognosen senken, was zukünftige Entscheidungen in Frage stellen könnte. Dennoch gehen wir davon aus, dass die BoE zumindest vorerst an ihrem Plan festhalten wird, die vierteljährlichen Zinssenkungen fortzusetzen. Das Wirtschaftswachstum im Vereinigten Königreich sieht sehr schwach aus. Betrachtet man die wichtigsten wirtschaftlichen Komponenten, so erscheint die Situation nicht optimistisch. Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB Die Einzelhandelsumsätze haben seit mehreren Monaten mit Wachstum zu kämpfen und stagnieren. Real verzeichnen wir einen Rückgang. Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB Obwohl die Einzelhandelsumsätze im Vergleich zum Vorjahr stark gestiegen sind, ist dies auf einen niedrigen Basiseffekt zurückzuführen. Die Verbraucherstimmung ist so schlecht wie seit mehreren Monaten nicht mehr. Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB Die Industrieproduktion geht wieder zurück und Frühindikatoren deuten auf noch schlechtere Aussichten hin. Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB Die Inflation wird sich höchstwahrscheinlich im Januar wieder erholen, nicht nur aufgrund höherer Energiekosten, sondern auch aufgrund von Lohnfaktoren. Es wird erwartet, dass die BoE ihre Inflationsprognosen anhebt. Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB Die Anleiherenditen sind in letzter Zeit leicht gesunken, was das Pfund nicht mehr stark stützen könnte. Quelle: Bloomberg Finance LP, XT Wie wird der Markt reagieren? Das britische Pfund gibt heute vor der Entscheidung nach. Die Wirtschaft scheint sich in einem schwachen Zustand zu befinden, was die Chancen auf eine gemäßigtere Haltung der Bank erhöhen könnte. Gleichzeitig bestehen jedoch erhebliche Inflationsrisiken. Die Prognosen könnten letztlich die nächsten Schritte für das britische Pfund bestimmen. Darüber hinaus werden zollbezogene Risiken zur höchsten Volatilität beitragen Selbst wenn Trump keine Zölle auf das Vereinigte Königreich erhebt, aber beschließt, Zölle auf die EU zu erheben, wird dies noch größere Auswirkungen auf die britische Wirtschaft haben. Infolgedessen bleibt das Währungspaar GBP/USD anfällig für potenzielle Rückgänge. Wenn die Bank andererseits ankündigt, dass sie weitere Senkungen aufgrund von Unsicherheit aussetzt, ist es nicht ausgeschlossen, dass das Währungspaar GBP/USD in naher Zukunft versuchen könnte, den Bereich von 1,2575 zu testen. Quelle: xStation5 von XTB

