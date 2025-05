Gemischte Stimmung an der Wall Street 🗽Tesla Aktie legt trotz schwacher Verkaufszahlen um 6 % zu

Wall Street gibt am Freitag leicht nach; der Dow Jones 30 verliert 0,3 %.

Tesla-Aktien steigen um √ľber 6 % aufgrund der Hoffnung auf positive Signale aus den Gespr√§chen zwischen den USA und China ‚Äď trotz schwacher Verkaufszahlen in Europa und China.

Pinterest-Aktien legen um mehr als 7 % zu, da die Ums√§tze besser als erwartet ausfielen und die Prognosen f√ľr das n√§chste Quartal angehoben wurden.

Der US-Dollar-Index gibt um √ľber 0,3 % nach; Trump erkl√§rte, dass Z√∂lle von 80 % auf chinesische Waren seiner Meinung nach ‚Äěangemessen‚Äú seien ‚Äď eine √Ąu√üerung, die die Stimmung an den Aktienm√§rkten belastete.

 

Die Gewinne von Tesla verbessern die Stimmung im Nasdaq 100-Index leicht, obwohl der Großteil des US-Aktienmarktes heute im Trading niedriger notiert. 

Dow Jones 30-Chart (H1)

Der schw√§chste US-Index ist heute der Dow Jones Futures (US30), wo das Verkaufsvolumen dominiert. Die wichtigste Unterst√ľtzung f√ľr die Dynamik bleibt der 200-Perioden-EMA im H1-Zeitrahmen, der zuletzt zweimal eine Erholung ausgel√∂st hat. Der Index ist nun unter den 50-Perioden-EMA gefallen.

Tesla-Aktienchart Daily (D1)

Daten zeigen, dass die Verk√§ufe von Tesla in Europa im April stark zur√ľckgegangen sind ‚Äď um fast 81 % in Schweden ‚Äď und damit den niedrigsten Stand seit 2,5 Jahren erreicht haben. Europ√§ische Verbraucher kaufen mehr chinesische Elektroautos, und die Verk√§ufe von Tesla sind in den meisten europ√§ischen L√§ndern seit vier Monaten in Folge r√ľckl√§ufig. Im ersten Quartal stieg der Gesamtabsatz von Elektroautos in Europa um 28 %, w√§hrend die Verk√§ufe von Tesla um 37,2 % zur√ľckgingen. Trotzdem hoffen die Anleger, dass positive Entwicklungen in den Gespr√§chen zwischen den USA und China zu einem Absatzschub in China f√ľhren und den Weg f√ľr die Einf√ľhrung der autonomen Fahrsoftware von Tesla ebnen k√∂nnten.

Quelle: xStation5 von XTB

 

