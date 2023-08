Geringere Inflationserwartungen in der EU für die nächsten 12 Monate - EZB-Umfrage!

Heute um 10:00 Uhr wurden die Ergebnisse der EZB-Verbraucherumfrage für Juni veröffentlicht. Die Inflationserwartungen für die nächsten 12 Monate gingen auf 3,4 % zurück, und auch die Inflationserwartungen für die nächsten drei Jahre sanken auf 2,3%. Die Unsicherheit bezüglich der Inflationserwartungen für die nächsten 12 Monate blieb unverändert. Die Inflationswahrnehmungen und -erwartungen waren in allen Einkommensgruppen gleich, wobei jüngere Befragte niedrigere Wahrnehmungen und Erwartungen hatten als ältere. Einkommen und Konsum: Das erwartete nominale Einkommenswachstum über die nächsten 12 Monate blieb bei 1,2%. Die Erwartungen für das nominale Ausgabenwachstum in den nächsten 12 Monaten sanken auf 3,4%, den niedrigsten Stand seit März 2022.

Arbeitsmarkt und Wirtschaftswachstum: Die Erwartungen für das Wirtschaftswachstum in den nächsten 12 Monaten verbesserten sich leicht auf -0,6%. Die Erwartungen deuten auf einen relativ stabilen Arbeitsmarkt hin, wobei die künftige Arbeitslosenquote leicht über der derzeit wahrgenommenen Quote liegt.

Immobilien und Kreditzugang: Die Erwartungen für das Wachstum der Immobilienpreise in den nächsten 12 Monaten stabilisierten sich bei 2,1%. Die Erwartungen für die Hypothekenzinsen sanken leicht auf 5,0%. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Livekonto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen EURUSD blieb nach der Ankündigung unverändert. Diese Umfrage hat keinen signifikanten Einfluss auf die EUR-Währung. Die Umfrageergebnisse könnten jedoch die Inflationserwartungen der Verbraucher aufzeigen, was für die EZB wichtig ist. Dargestellt ist das Tageschart. Quelle xStation 5

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFDs sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.