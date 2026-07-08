Gerresheimer Glas Aktie im Aktien Marathon: Lohnt sich der Einstieg nach dem Kurseinbruch?

Gerresheimer Glas - Analyse und Einschätzung für Investoren

In dieser Analyse & Prognose bewerten wir jede Woche eine Aktie unter fundamentalen Gesichtspunkten und Aspekten. Dies bedeutet konkret, dass der Fokus nicht in einer kurz- und mittelfristigen Betrachtung liegt, sondern in einer langfristigen. Gegenstand der Analyse sind fundamentale Daten des Unternehmens. Diese werden für die nächsten Jahre - bis 2028 / 2030 - projiziert. Somit können insbesondere langfristig orientierte Anleger Ihre eigene Wahrnehmung abgleichen und diese Analysen für ihre langfristigen Entscheidungen als eine Basis heranziehen.

► Gerresheimer Glas WKN: A0LD6E / ISIN: DE000A0LD6E6 / Kürzel: GXI / Symbol: GRRMF

✅ Drei Key Takeaways

Die Gerresheimer Glas Aktie befindet sich langfristig weiterhin in einem übergeordneten Abwärtstrend, zeigt kurzfristig jedoch erste Stabilisierungstendenzen.

befindet sich langfristig weiterhin in einem übergeordneten Abwärtstrend, zeigt kurzfristig jedoch erste Stabilisierungstendenzen. Fundamentale Daten bleiben grundsätzlich solide, das Wachstum hat sich zuletzt jedoch deutlich verlangsamt.

Im Aktien Marathon überzeugt die Aktie derzeit noch nicht als langfristiges Investment. Ein nachhaltiger charttechnischer Ausbruch wäre ein erstes positives Signal.

Im Aktien Marathon analysieren wir jede Woche ein Unternehmen mit Fokus auf den langfristigen Vermögensaufbau. Im Mittelpunkt stehen nicht kurzfristige Kursbewegungen, sondern die fundamentale Entwicklung eines Unternehmens und dessen Perspektiven bis 2028 beziehungsweise 2030.

Neben der Bewertung der Geschäftsentwicklung fließen auch charttechnische Aspekte in die Analyse ein. Ziel ist es, langfristig orientierten Anlegern eine fundierte Einschätzung der Chancen und Risiken zu liefern und eine solide Grundlage für eigene Investmententscheidungen zu schaffen.

Gerresheimer Glas Aktie im Chartcheck - Wochenchart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 08.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Die Gerresheimer Glas Aktie markierte im September 2023 ihr Hoch bei 122,80 EUR. Anschließend setzte eine ausgeprägte Abwärtsbewegung ein, ohne dass das Hoch nochmals erreicht werden konnte. Im Wochenchart ist ein klar definierter Abwärtstrend erkennbar, der die Aktie über viele Monate begleitet hat.

Im Verlauf dieser Entwicklung fiel der Kurs unter sämtliche relevanten gleitenden Durchschnitte. Zwei Versuche, die SMA200 (aktuell 70,30 EUR) nachhaltig zurückzuerobern, scheiterten. Anschließend beschleunigte sich die Abwärtsbewegung, wobei die Aktie sogar ihren bisherigen Abwärtskanal nach unten verließ.

Nach dem Jahrestief 2026 konnte sich die Gerresheimer Glas Aktie zumindest moderat erholen. Der Kurs stieg zunächst über die SMA20 (23,32 EUR) und näherte sich anschließend der SMA50 (28,15 EUR).

Ein nachhaltiger Ausbruch über die SMA50 könnte den Weg in Richtung der langfristig wichtigen SMA200 ebnen. Scheitert dieser Versuch hingegen und bietet die SMA20 keinen ausreichenden Halt, könnte sich der übergeordnete Abwärtstrend fortsetzen. In diesem Fall rückt langfristig sogar das historische Tief aus dem Jahr 2009 bei 13,02 EUR wieder in den Fokus.

Aktuelle Einschätzung Wochenchart: Bärisch

Gerresheimer Glas Aktie im Chartcheck - Tageschart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 08.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Tageschart zeigt sich, dass die Aktie bis März in mehreren Verkaufswellen kontinuierlich nachgegeben hat. Erst ein Gap-up sorgte für eine Erholung über die SMA20 (26,59 EUR) sowie die SMA50 (26,39 EUR). Anschließend konnte auch die SMA200 (25,35 EUR) überwunden werden.

Bislang fehlt jedoch eine überzeugende Anschlussdynamik. Der Kurs konnte sich noch nicht nachhaltig von den gleitenden Durchschnitten lösen.

Gelingt in den kommenden Handelstagen ein stabiler Ausbruch nach oben, dürfte das offene Gap bei 36,82 EUR ein realistisches Kursziel darstellen.

Positiv ist aktuell die enge Bündelung der drei wichtigen Durchschnittslinien, die eine vergleichsweise starke Unterstützungszone bilden. Sollte die Gerresheimer Glas Aktie allerdings per bestätigtem Tagesschluss wieder unter die SMA200 zurückfallen, würde sich das Chartbild deutlich verschlechtern. In diesem Fall wäre eine Wiederaufnahme des langfristigen Abwärtstrends wahrscheinlich.

Aktuelle Einschätzung Tageschart: Bullisch

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Unternehmensprofil der Gerresheimer AG

Die Gerresheimer AG zählt weltweit zu den führenden Herstellern hochwertiger Spezialverpackungen und Drug-Delivery-Systeme für die Pharma- und Healthcare-Branche.

Zum Produktportfolio gehören unter anderem:

Arzneimittelfläschchen

Glas- und Kunststoffverpackungen

Fertigspritzen

Insulin-Pens

Inhalatoren

Weitere komplexe Drug-Delivery-Systeme

Darüber hinaus ist das Unternehmen auch in kleineren Märkten wie der Kosmetik-, Lebensmittel- und Getränkeindustrie aktiv und erweitert dadurch seine Umsatzbasis.

Mit mehr als 35 Produktionsstandorten in Europa, Nord- und Südamerika sowie Asien verfügt Gerresheimer über eine breite internationale Präsenz. Organisiert ist das Geschäft in die Bereiche Plastics & Devices, Primary Packaging Glass und Advanced Technologies.

Die starke Position im Pharmasektor macht das Unternehmen grundsätzlich zu einem interessanten Langfristwert. Gleichzeitig ist die Entwicklung stark von Investitionen der Pharmaindustrie sowie der Nachfrage nach modernen Verabreichungssystemen abhängig.

Aktionärsstruktur Gerresheimer Glas:

Die Top 10 Aktionärsgruppen halten zusammen 37,2 Prozent der Aktien. Übergeordnet ist die Aktionärsstruktur bei Gerresheimer Glas fragmentiert.

Wichtige Bewertungskennzahlen Gerresheimer Glas 2024 - 2020

Der Umsatz konnte im Betrachtungszeitraum sukzessive gesteigert werden und lag 2024 gut 620 Mio. EUR über dem Wert von 2020. Die Umsatzsteigerung betrug damit 43,5 Prozent.

Das Unternehmen im Zuge des Umsatzwachstums auch die Zahl der Beschäftigten erhöht. 2024 waren über 12.000 Personen bei Gerresheimer Glas angestellt.

Der pro-Kopf-Umsatz hat sich gegenüber 2020 nur moderat erhöht, stagniert in den letzten beiden Jahren des Betrachtungszeitraums.

2024 konnte ein operatives Ergebnis knapp über der Marke von 200 Mio. EUR ausgewiesen werden. Gegenüber 2020 bedeutet dies eine Steigerung um gut 25 Prozent oder gut 50 Mio. EUR.

In den letzten beiden Jahren des Betrachtungszeitraums konnte Ergebnis nach Steuern von jeweils über 100 Mio. EUR ausgewiesen werden.

Der Gewinn je Aktie liegt seit drei Jahren konstant über 3 EUR pro Aktie.

Das Unternehmen hat von 2020 bis 2024 eine stabile Dividende von 1,25 EUR pro Anteilsschein gezahlt. 2024 wurde nur ein Minidividende von 0,04 EUR ausgeschüttet.

Die Dividendenrendite lag im Betrachtungszeitraum immer unter 2 Prozent. 2024 praktisch bei null.

Obwohl sich das KGV in den letzten Jahren verbessert hat, ist die Aktie mit 23,52 noch relativ teuer.

Das Eigenkapital ist im Betrachtungszeitraum sukzessive angestiegen. Gegenüber 2020 wurde das Eigenkapital um 639 Mio. EUR und damit um 71 Prozent erhöht werden.

Die Eigenkapitalquote konnte von 2020 bis 2023 deutlich gesteigert werden, ist 2024 aber wieder unter die 40 Prozent-Marke gefallen.

Experten Fazit zur Gerresheimer Glas Aktie

Die fundamentale Entwicklung der Gerresheimer AG verlief in den vergangenen Jahren insgesamt solide. Allerdings zeigte sich 2024 eine deutliche Abschwächung des Wachstums. Mehrere Kennzahlen stagnierten oder entwickelten sich rückläufig.

Noch deutlicher fällt die Entwicklung an der Börse aus. Seit dem Rekordhoch im Jahr 2023 hat die Gerresheimer Glas Aktie einen erheblichen Teil ihres Börsenwerts verloren. Zwar deuten einzelne charttechnische Signale auf eine Stabilisierung hin, ein nachhaltiger Trendwechsel muss jedoch erst bestätigt werden.

Im Rahmen unseres Aktien Marathon bleibt die Aktie daher zunächst ein Wert für die Beobachtungsliste. Für langfristig orientierte Anleger drängt sich derzeit trotz der niedrigen Bewertung noch kein klarer Einstieg auf. Erst eine nachhaltige Verbesserung sowohl im Chartbild als auch bei den Fundamentaldaten würde das Chance-Risiko-Verhältnis spürbar verbessern.

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FAQ zur Gerresheimer Glas Aktie

Ist die Gerresheimer Glas Aktie aktuell ein Kauf?

Aus langfristiger Sicht überwiegt derzeit noch Vorsicht. Zwar verbessert sich das kurzfristige Chartbild, ein bestätigter Trendwechsel liegt bislang jedoch nicht vor.

Womit verdient Gerresheimer sein Geld?

Das Unternehmen produziert Spezialverpackungen sowie Drug-Delivery-Systeme aus Glas und Kunststoff für die Pharma- und Healthcare-Industrie. Ergänzend ist Gerresheimer in der Kosmetik- sowie Lebensmittelbranche aktiv.

Welche Marken oder Produkte gehören zu Gerresheimer?

Zum Portfolio gehören unter anderem Arzneimittelfläschchen, Fertigspritzen, Insulin-Pens, Inhalatoren sowie zahlreiche pharmazeutische Primärverpackungen aus Glas und Kunststoff.

Worauf sollten Anleger bei der Gerresheimer Glas Aktie achten?

Entscheidend sind die Entwicklung der Margen, das Wachstum im Pharmageschäft, die Nachfrage nach Drug-Delivery-Systemen sowie ein nachhaltiger charttechnischer Ausbruch über die wichtigen Widerstandsbereiche.