GitLab Aktie: Starker Zahlen-Beat, aber 14 % Stellenabbau und eine drohende Wachstumsverlangsamung belasten – Jetzt Aktien kaufen?

Das DevOps-Softwareunternehmen GitLab (NASDAQ:GTLB) hat die Finanzergebnisse für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 vorgelegt. Obwohl das Unternehmen die Erwartungen der Wall Street beim Umsatz und Gewinn übertreffen konnte und die Jahresprognose anhob , reagierten Anleger im vorbörslichen Handel mit Kursverlusten von rund 5 %. Für Investoren, die in zukunftsträchtige Entwickler-Software investieren und Technologie-Aktien kaufen möchten, liefert die GitLab Aktie derzeit ein spannendes, aber auch risikoreiches Bild aus KI-Fortschritten und drastischen Restrukturierungsmaßnahmen.

► GitLab WKN: A3C5G2 | ISIN: US37637K1088 | Ticker: GTLB.US

geschrieben von Jens Klatt

💡 Key Takeaways

Umsatz- und Gewinn-Beat im Q1 : GitLab erzielte einen Umsatz von 264,2 Millionen US-Dollar (+23 % zum Vorjahr) und übertraf mit einem bereinigten Gewinn von 0,23 US-Dollar je Aktie die Analystenschätzungen.

Massiver Stellenabbau und Länder-Rückzug : Im Rahmen eines Effizienzprogramms reduziert GitLab die globale Belegschaft um 14 % (ca. 350 Stellen) und zieht sich aus 22 Ländern zurück.

Analysten warnen vor Wachstumsverlangsamung: Die Umsatzprognose impliziert für das zweite Quartal eine Verlangsamung des Wachstums auf 15,7 % und für die zweite Jahreshälfte auf rund 14 %.

📈 Quartalsergebnisse übertreffen Konsensschätzungen 🚀

Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 profitierte GitLab von einer anhaltenden Kundennachfrage nach seinen DevSecOps-Plattformen. Der Umsatz stieg im Vorjahresvergleich um 23 % auf 264,2 Millionen US-Dollar und übertraf damit die Konsensprognose von 254,3 Millionen US-Dollar. Der bereinigte Gewinn pro Aktie landete bei 0,23 US-Dollar und lag damit über den von Experten erwarteten 0,21 US-Dollar.

🤖 KI-Agenten als struktureller Rückenwind: Die GitLab Duo Plattform 💻

Angesichts der Befürchtungen im Softwaresektor, dass künstliche Intelligenz traditionelle Programmierfunktionen automatisieren könnte, positioniert sich das Unternehmen aktiv als KI-Profiteur. Mit der Erweiterung des Portfolios um die GitLab Duo Agent Platform integriert GitLab KI-Agenten direkt in die Entwicklungs-Workflows.

Laut CEO Bill Staples erzeugt das Zeitalter der agentenbasierten KI, bei der Systeme eigenständig zielorientierte Aufgaben erfüllen, einen klaren strukturellen Rückenwind und eine spürbar zunehmende Plattformaktivität.

📉 Die Kehrseite: Prognose-Dämpfer signalisiert Wachstumsbremse ⚠️

Obwohl das Management die Gewinnprognose für das Gesamtjahr 2027 leicht auf 0,79 bis 0,82 US-Dollar je Aktie anhob und die Umsatzuntergrenze auf 1,112 Milliarden US-Dollar nach oben schraubte, reagierte die Wall Street skeptisch.

Analysten der Bank of America und Morgan Stanley wiesen darauf hin, dass die Prognosen auf eine deutliche Verlangsamung der Dynamik hindeuten:

Q1-Wachstum : Stand bei starken 23,1 %.

Impliziertes Q2-Wachstum : Sinkt laut Prognose (272 bis 274 Millionen US-Dollar) auf 15,7 %.

Impliziertes H2-Wachstum: Deutet auf eine weitere Abschwächung auf rund 14 % hin.

✂️ Radikale Restrukturierung: 14 % Personalabbau und Fokus auf Effizienz 🌏

Um die Betriebsabläufe zu straffen, setzt GitLab ein tiefgreifendes Restrukturierungsprogramm um. Das Unternehmen bestätigt die Entlassung von rund 350 Vollzeitmitarbeitern (14 % der Belegschaft). Zudem zieht sich GitLab aus 22 Ländern zurück, was die globale Präsenz um circa 37 % reduziert. Die Maßnahmen verursachen vor Steuern Einmalkosten von 30 bis 35 Millionen US-Dollar, wovon etwa 19 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal verbucht werden.

🏁 Fazit: Ein riskanter KI-Softwarewert mit Turnaround-Potenzial

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die fundamentalen Daten der GitLab Aktie gemischte Signale senden. Der operative Beat und die erfolgreiche Etablierung agentenbasierter KI-Tools zeigen die technologische Stärke der Plattform. Die drohende Wachstumsverlangsamung im zweiten Halbjahr gepaart mit den hohen Umstrukturierungskosten dämpfen jedoch kurzfristig die Euphorie. Wer antizyklisch orientiert Tech-Aktien kaufen möchte, findet bei GitLab ein verbessertes Effizienzprofil, sollte jedoch eine Bodenbildung des Kurses abwarten, bis sich die Wachstumsraten wieder stabilisieren.

Gitlab Aktie Chartanalyse – Daily:

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 03.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

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❓ FAQ zur GitLab Aktie

Wie fielen die jüngsten Quartalszahlen der GitLab Aktie aus?

GitLab übertraf im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 die Erwartungen der Wall Street. Das Unternehmen erzielte einen Umsatz von 264,2 Millionen US-Dollar (+23 % zum Vorjahr) und einen bereinigten Gewinn von 0,23 US-Dollar pro Aktie. Analysten hatten im Vorfeld mit 254,3 Millionen US-Dollar Umsatz und 0,21 US-Dollar Gewinn gerechnet.

Warum ist die GitLab Aktie trotz des Zahlen-Beats gefallen?

Die Aktie der Klasse A verlor vorbörslich rund 5 % an Wert. Die Anleger zeigten sich besorgt über die angekündigte Wachstumsverlangsamung in den kommenden Quartalen sowie die Kosten für das weitreichende Restrukturierungsprogramm.

Wie stark schrumpft das Wachstum von GitLab in der zweiten Jahreshälfte?

Während das Umsatzwachstum im ersten Quartal noch bei starken 23,1 % lag, impliziert die Prognose für das zweite Quartal eine Abschwächung auf 15,7 %. Für das zweite Halbjahr deutet der Ausblick des Managements auf eine weitere Verlangsamung des Wachstums auf rund 14 % hin.

Wie viele Mitarbeiter entlässt GitLab im Zuge der Umstrukturierung?

GitLab plant, seine Belegschaft um etwa 350 Vollzeitmitarbeiter zu reduzieren, was rund 14 % der gesamten Belegschaft entspricht. Zudem zieht sich das Softwareunternehmen aus 22 Ländern zurück, um seine globale Präsenz um circa 37 % zu straffen.