EURUSD Prognose & US-CPI: Was bewegt die Börse aktuell?

- Fed-Zinserwartungen im Wackeln: Schwache Arbeitsmarktdaten (NFP) und Unsicherheiten bei der Kerninflation lassen die Märkte an einer Zinserhöhung im September zweifeln (50/50-Chance).
- EURUSD Prognose vor Schlüssel-US-CPI: Das Währungspaar EUR/USD verharrt vor Veröffentlichung der Inflationsdaten nahe 0,2 % im Minus, während Spannungen im Nahen Osten und Ölpreise über 89 USD für geopolitische Risiken sorgen.
- Börse aktuell fokussiert auf Kerninflation: Anleger blicken gespannt auf die US-Kernrate (Konsens: 2,5 % – tiefster Stand seit März 2021), um die nächste Richtung an den Finanzmärkten zu bestimmen.
- Fed-Zinserwartungen im Wackeln: Schwache Arbeitsmarktdaten (NFP) und Unsicherheiten bei der Kerninflation lassen die Märkte an einer Zinserhöhung im September zweifeln (50/50-Chance).
- EURUSD Prognose vor Schlüssel-US-CPI: Das Währungspaar EUR/USD verharrt vor Veröffentlichung der Inflationsdaten nahe 0,2 % im Minus, während Spannungen im Nahen Osten und Ölpreise über 89 USD für geopolitische Risiken sorgen.
- Börse aktuell fokussiert auf Kerninflation: Anleger blicken gespannt auf die US-Kernrate (Konsens: 2,5 % – tiefster Stand seit März 2021), um die nächste Richtung an den Finanzmärkten zu bestimmen.
Die Veröffentlichung der wichtigsten Makroökonomiedaten dieser Woche ist für 14:30 Uhr angesetzt: die US-Verbraucherpreise (CPI) für Juli. Der jüngste Arbeitsmarktbericht (NFP) lag deutlich unter den Erwartungen und wirft grundlegende Fragen zur weiteren Geldpolitik der Federal Reserve auf. Welche Auswirkungen hat das auf die Märkte, wie entwickelt sich die Börse aktuell, und was bedeutet das für die EURUSD Prognose?
Der Markt hat seine Erwartungen bezüglich der nächsten Schritte des FOMC zuletzt spürbar revidiert. Hatten Anleger bis vor Kurzem noch eine Zinserhöhung für September vollständig eingepreist, gleicht die marktimplizite Wahrscheinlichkeit für einen solchen Schritt derzeit einem Münzwurf.
Was steckt hinter der taubenhaften Neubewertung?
Die wackelnde Rhetorik von Kevin Warsh
Auf der letzten Pressekonferenz im Anschluss an die FOMC-Sitzung betonte der Fed-Vorsitzende erneut seinen kompromisslosen Kurs bei der Inflationsbekämpfung und versuchte, die Märkte von seiner Falken-Haltung zu überzeugen. Während dies im Juni noch ausreichte, erwarteten die Investoren im Juli deutlich mehr.
Anleger beginnen zu zweifeln, ob den kühnen Ankündigungen auch Taten folgen werden – erinnert wird dabei an Warshs Aussagen von vor einem Jahr. Damals signalisierte er in Interviews (u. a. bei FOX News) häufig Unterstützung für Zinsfragen und stellte sich offen an die Seite des US-Präsidenten. Er betonte, dass Donald Trumps Frustration über Powells Geldpolitik vollkommen berechtigt sei, und kritisierte die Notenbank für zu langsame Zinssenkungen sowie eine übermäßige Fixierung auf rückwärtsgerichtete Wirtschaftsdaten.
Schwache NFP-Arbeitsmarktdaten erschüttern das Bild
Die Zahl der neu geschaffenen Arbeitsplätze in der US-Wirtschaft (außerhalb der Landwirtschaft) fiel im Juli um 23.000 und verfehlte die Erwartungen um 5 Standardabweichungen. Nimmt man eine Normalverteilung der Daten an, müsste man 290.000 Jahre auf einen vergleichbaren Wert warten.
Es lässt sich kaum bestreiten, dass die Zahlen schwach ausfielen – zum Rückgang von 23.000 gesellen sich Abwärtskorrekturen der Vormonate um insgesamt 103.000 Stellen. Dennoch ist anzumerken, dass der Einbruch zu großen Teilen auf weniger Arbeitsplätze im öffentlichen Bildungssektor zurückzuführen ist, was als saisonaler Faktor gewertet werden kann. Zudem überraschte die Arbeitslosenquote (4,1 %) positiv nach unten – für viele FOMC-Mitglieder unter den aktuellen Bedingungen der bevorzugte Indikator.
Der Arbeitsmarkt befindet sich weiterhin in einem Zustand geringer Dynamik („low fire-low hire“). Solange die Ausschussmitglieder keine überzeugenden Beweise für steigende Entlassungen sehen, bleibt die Stabilisierung der Inflation auf dem Zielniveau die absolute Priorität.
Abbildung 1: NFP und Arbeitslosenquote (1980–2026)
Quelle: XTB Research, 12.08.2026
Was zeigte der letzte CPI-Bericht?
Im Juni lagen die Daten deutlich unter den Erwartungen. Besonders ermutigend war das ausbleibende Preiswachstum in der Kernrate (ohne die schwankungsanfälligen Energie- und Nahrungsmittelpreise). Der Anstieg der Wohnkosten verlangsamte sich, was für das FOMC eine besonders gute Nachricht darstellt.
Abbildung 2: US-CPI-Inflation + Hauptbeiträge [m/m] (2019–2026)
Quelle: XTB Research, 12.08.2026
Worauf blickt die Börse aktuell bei den neuen Zahlen?
Die Aufmerksamkeit richtet sich vor allem auf die Kernrate, die voraussichtlich auf den niedrigsten Stand seit März 2021 fallen wird (Konsens liegt bei 2,5 %). Besonders interessant wird die Dynamik im Dienstleistungssektor sein.
Abbildung 3: Hauptbeiträge zur US-Juni-Inflation
Quelle: XTB Research, 12.08.2026
Auch bei der Gesamtrate wird ein fortgesetzter Rückgang erwartet (Prognose: 3,4 %), was unter anderem auf niedrigere Treibstoffpreise zurückzuführen ist. Diese sollten sich ebenfalls dämpfend auf Flug- und Hotelpreise auswirken. Bei den Nahrungsmittelpreisen wird hingegen mit einem leichten Anstieg gerechnet.
Weitere wichtige Marktfaktoren:
- Zölle eingepreist: Die Auswirkungen von Zöllen scheinen vom Markt bereits vollständig verarbeitet worden zu sein – dies zeigt sich in Kategorien wie Audiogeräten, Werkzeugen oder Sportartikeln.
- Chip-Mangel: Der anhaltende Mangel an Speicherchips dürfte die Preise für Computer und Software weiterhin nach oben treiben.
Abbildung 4: Einfluss verschiedener Sektoren auf die jährliche US-Inflationsdynamik (2023–2026)
Quelle: XTB Research, 12.08.2026
EURUSD Prognose: Lage an den Märkten vor Veröffentlichung der Daten
Das Währungspaar EUR/USD zeigt sich aktuell extrem ruhig. Seit Wochenbeginn beläuft sich der Rückgang auf lediglich 0,2 %, was primär durch Schlagzeilen aus dem Nahen Osten getrieben wurde. Der Schiffsverkehr in der Straße von Hormus fiel auf den niedrigsten Stand seit einer Woche (ca. 10 Schiffe pro Tag).
Der Preis für ein Barrel der Sorte Brent liegt mittlerweile bei über 89 USD und stieg gestern trotz optimistischer Erklärungen des pakistanischen Außenministeriums weiter an.
Über Nacht erklärte Donald Trump in Medieninterviews, dass die USA die „totale Kontrolle“ (100 %) über die Straße von Hormus hätten. Die iranische Seite knüpfte eine Wiederöffnung der Route wiederum an harte Bedingungen: die Aufhebung der US-Sanktionen, ein Ende der Seeblockade und die Zahlung von Kriegsentschädigungen durch die USA.
Abbildung 5: EUR/USD-Wechselkursverlauf (26.02.2026–12.08.2026)
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 12.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
-
Analyst: Michał Jóźwiak, XTB Finanzmarktanalyst Analyst
SO SEHEN SIEGER AUS!
- XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!
- BESTER Online-Broker laut BÖRSE ONLINE 2026 + CFD Broker des Jahres laut Brokerwahl
- Viele weitere Awards in Deutschland unterstreichen das Bild
- Handeln Sie nicht irgendwo - Handeln Sie mit Vertrauen Aktien, ETF, Optionen und CFD bei XTB!
Börse heute: US-Märkte feiern sinkende Inflation – S&P 500 auf Rekordjagd 📈
Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100: US Börse nimmt Rekordhochs ins Visier 📈
Cisco Aktie unter Druck: Margen-Enttäuschung schockt die Aktien News 📉
Aktie im Fokus: RWE 🔴 Kursentwicklung und Chartanalyse
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 77% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.