Im Tageschart ist erkennbar, dass Gold Anfang September an die SMA20 (aktuell bei 2.605,9 US-Dollar) zur√ľckgesetzt hat, sich aber im Dunstkreis dieser Linie √ľber mehrere Handelstage hinweg immer wieder stabilisieren konnte. Die Kerzenk√∂rper befinden sich alle √ľber dieser Durchschnittslinie. Es ging nachfolgend aufw√§rts, die Aufw√§rtsbewegung ist in den letzten Handelstagen ausgelaufen, das Edelmetall konsolidiert aktuell den Anstieg der vorausgegangenen Handelstage und -wochen. Gold befindet sich im Moment in einem veritablen Abstand zur SMA20. An unserer grunds√§tzlichen Interpretation zur Vorwoche hat sich nichts ge√§ndert. Solange es Gold schafft, sich per Tagesschluss √ľber der SMA20 zu halten, solange k√∂nnte sich die Aufw√§rtsbewegung weiter fortsetzen.

Aktuelle¬† Gold¬†Analyse ¬†am 05.10.2024: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr ‚Äď f√ľr aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum¬†Gold¬†Trading¬†ūüĒī¬†Gold¬†Handelsideen¬†ūüĒī¬†Gold¬†Prognose & Ausblick

Gold R√ľckblick: (30.09.2024 - 04.10.2024)

Gold notierte am Montagmorgen bei 2.656,8 US-Dollar. Das Edelmetall lag damit 27,40 US-Dollar √ľber dem Level am Montagmorgen der Vorwoche und 4,90 US-Dollar √ľber dem Wochenschluss am Freitagabend. Gold gab am Montag zun√§chst deutlich nach und formatierte am Montagabend das Wochentief. Das Edelmetall konnte bereits am Montagabend einen Richtungswechsel abbilden und wieder aufw√§rtslaufen. Es ging im Rahmen dieser Bewegung bis in den Bereich der 2.670 US-Dollar. Dem Edelmetall ist es aber nicht gelungen, sich im Dunstkreis dieser Marke festzusetzen. Im weiteren Handelsverlauf gab Gold erneut nach. Der R√ľcksetzer am Donnerstag unter die 2.640 US-Dollar wurde zeitnah zur√ľckgekauft. Das Edelmetall hat es geschafft, sich bis Freitag wieder in den Dunstkreis der 2.660 US-Dollar zu schieben, hat es aber nicht vermocht, sich auch im Bereich dieser Marke festzusetzen. Es ging am Freitagnachabend wieder unter die 2.650 US-Dollar-Marke unter dem Gold auch den Wochenschluss formatiert hat. Gold ging bei 2.651,5 US-Dollar aus dem Wochenhandel.

Das Wochenhoch liegt unter dem Level der Vorwoche, das Wochentief konnte √ľber dem Niveau der Woche zuvor formatiert werden. In der abgelaufenen Handelswoche wurde ein minimaler Wochenverlust ausgewiesen. Die Range war deutlich kleiner als in der Vorwoche und diese lag auch unter dem Jahresdurchschnitt.

Wir hatten auf der Oberseite mit dem √úberschreiten der 2.668,7 US-Dollar-Marke damit gerechnet, dass Gold unser n√§chstes Anlaufziel bei¬†2.672,5 US-Dollar erreichen k√∂nnte. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das Anlaufziel wurde erreicht und knapp √ľberschritten. Das Setup hat damit nicht gepasst. Die R√ľcksetzer gingen mit dem Unterschreiten¬†2.626,1 US-Dollar-Marke nicht ganz an unser n√§chstes Anlaufziele auf der Unterseite bei 2.623,9 Punkten. ¬†

Gold - Wie könnte es weitergehen:

Gold-Widerstände 2.654,4   2.655,3   2.655,8   2.656,0   2.671,6   2.685,5   2.689,3   2.721,3   2.748,8   2.775,1   2.805,3    

 

Gold-Unterst√ľtzungen 2.645,3 ¬† 2.637,8 ¬† 2.632,0 ¬† 2.623,5 ¬† 2.605,9 ¬† 2.589,8 ¬† 2.564,0

Die wichtigsten Marken auf Basis unseres Gold Setups:

Intraday-Marke                                2.689   und 2.581

Tagesschlussmarken                     2.837  und 2.491

Break1  Bull (Wo-Schluss)                    (1.915)

Break2  Bull (Mo-Schluss)                    (2.046)

Boxbereich                                   2.223  bis  1.466

Zyklische Bewegungen 2020 ‚Äď 2033

Boxbereich                                  2.631  bis  1.087

Range                                         2.689  bis  1.087

 

Gold Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

DAILY

Im Tageschart ist erkennbar, dass Gold Anfang September an die SMA20 (aktuell bei 2.605,9 US-Dollar) zur√ľckgesetzt hat, sich aber im Dunstkreis dieser Linie √ľber mehrere Handelstage hinweg immer wieder stabilisieren konnte. Die Kerzenk√∂rper befinden sich alle √ľber dieser Durchschnittslinie. Es ging nachfolgend aufw√§rts, die Aufw√§rtsbewegung ist in den letzten Handelstagen ausgelaufen, das Edelmetall konsolidiert aktuell den Anstieg der vorausgegangenen Handelstage und -wochen. Gold befindet sich im Moment in einem veritablen Abstand zur SMA20.

An unserer grunds√§tzlichen Interpretation zur Vorwoche hat sich nichts ge√§ndert. Solange es Gold schafft, sich per Tagesschluss √ľber der SMA20 zu halten, solange k√∂nnte sich die Aufw√§rtsbewegung weiter fortsetzen. Denkbare, √ľbergeordnete Anlaufziele auf der Oberseite k√∂nnten die 2.685/87 US-Dollar, die 2.601/03 bzw. die 2.6147/19 US-Dollar sein.

 

***

R√ľcksetzer, die sich einstellen k√∂nnten haben das Potential bis in den Bereich der¬†SMA20 zu laufen. Um den bullischen Grundton im Chart aufrechtzuhalten, sollte Gold es nicht zulassen, das die R√ľcksetzer die SMA20 √ľberhaupt erreichen. Wird diese Linie aber dennoch erreicht, so sollte das Edelmetall sp√§testens hier einen Richtungswechsel einleiten. Sollte Gold per Tagesschluss unter die¬†SMA20 rutschen, so hat dies bereits das Potential dem Tageschart mit einen b√§rischen Touch zu interpretieren. Weitere R√ľcksetzer k√∂nnten folgen, sollte Gold den Kontakt zu dieser Durchschnittslinie verlieren, die bis an die SMA50 (aktuell bei 2.524,4 US-Dollar) gehen k√∂nnten.

Einordnung √ľbergeordnetes Chartbild, Prognose (Tageschart): bullisch¬†

Betrachtung im 4h Chart:

Gold konnte sich, nach dem R√ľcksetzer unter die SMA20 (aktuell bei 2.655,3 US-Dollar) im Bereich der¬†SMA50 (aktuell bei 2.655,8 US-Dollar) stabilisieren und wieder aufw√§rtslaufen. Es ging √ľber die SMA20 zur√ľck, das Edelmetall hat es aber nicht geschafft, sich verbindlich von dieser Linie zu l√∂sen. Im Chart ist erkennbar, dass Gold die letzten Handelstage im Bereich dieser beiden Durchschnittslinien entlanggelaufen ist. Zum Wochenschluss ging es unter diese beiden Durchschnittslinien zur√ľck.

Diese Bewegung l√§sst bereits eine ansatzweise b√§rische Interpretation des Charts zu. Aus dem Chart kann sehr gut herausgelesen werden, dass sich Gold in den letzten Handelswochen im Dunstkreis dieser beiden Linien entlang geschoben hat. Gold hat es mehrfach nicht geschafft, sich von der SMA20 nach Norden zu l√∂sen, was bereits als Hinweis interpretiert werden konnte, dass das Potential f√ľr Schw√§che durchaus vorhanden ist.

Das Edelmetall muss es unbedingt versuchen, den Kontakt zu diesen beiden Durchschnittslinien zu halten. Sollte dies gelingen, so besteht die M√∂glichkeit, dass es wieder an und √ľber diese beiden Linien gehen k√∂nnte. Bullisch aufhellen w√ľrde sich das Chartbild aber erst dann, wenn sich das Edelmetall verbindlich √ľber der¬†SMA20 festgesetzt und sich von dieser Linie nach Norden gel√∂st hat.

Misslingt der Move aber und verliert Gold den Kontakt zur SMA20 / SMA50, so w√ľrde sich das Chartbild weiter b√§risch eintr√ľben. Dies k√∂nnte ein Hinweis darauf sein, dass sich weitere Abgaben einstellen k√∂nnten, die √ľbergeordnet bis an die¬†SMA200 (aktuell bei 2.564,0 US-Dollar) gehen k√∂nnten.

Einordnung kurzfristiges Chartbild, Prognose (4h): bullisch / neutral

Fazit:¬† Solange Gold per Tagesschluss √ľber der SMA20 notiert, solange k√∂nnte es jederzeit zu neuen Hochs gehen. R√ľcksetzer sollten sich sp√§testens im Bereich der SMA20 stabilisieren. Wird die SMA20 per Tagesschluss aufgegeben, tr√ľbt sich das Chartbild wieder deutlicher ein.

  Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:      40 %

  Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups:     60 %

Einsch√§tzung f√ľr die neue Gold Handelswoche:

Long Setup: Gold k√∂nnte zun√§chst versuchen sich √ľber der 2.651,5 US-Dollar-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so k√∂nnte es weiter aufw√§rts an unsere n√§chsten Anlaufziele bei 2.654,1, bei 2.656,8, bei 2.658,8, bei 2.662,1, bei 2.665,3, bei 2.668,7, bei 2.672,5, bei 2.675,1, bei 2.677,8 bzw. bei 2.680,4 US-Dollar gehen. √úber der 2.680,4 US-Dollar-Marke k√∂nnte Gold an unsere n√§chsten Anlaufziele bei 2.682,8, bei 2.685,1, bei 2.688,0, bei 2.690,5, bei 2.692,8, bei 2.695,2, bei 2.697,9, bei 2.699,7, bei 2.701,1, bei 2.703,4, bei 2.705,9, bei 2.707,8, bei 2.509,4, bei 2.711,3 bzw. bei 2.713,1 US-Dollar anlaufen.

Short Setup: Kann sich Gold nicht √ľber der 2.651,5 US-Dollar-Marke halten, so k√∂nnte das Edelmetall unsere n√§chsten Anlaufziele bei 2.649,8, bei 2.647,5, bei 2.644,4, bei 2.641,9, bei 2.639,0, bei 2.636,5, bei 2.634,2, bei 2.631,9, bei 2.628,8, bei 2.626,1, bei 2.623,9, bei 2.621,0, bei 2.619,5, bei 2.617,0 und dann bei 2.614,5 US-Dollar erreichen. Unter der 2.614,5 US-Dollar-Marke w√§ren unsere n√§chsten Anlaufziele bei 2.612,5, bei 2.610,0, bei 2.607,8, bei 2.605,3, bei 2.603,1, bei 2.599,7, bei 2.597,1, bei 2.595,3, bei 2.592,1, bei 2.589,8 bzw. bei 2.586,5 US-Dollar zu finden.

Übergeordnete erwartete Gold Tendenz in der KW 41 / 2024:

seitwärts / abwärts*

 

Quelle: xStation5 von XTB

 

