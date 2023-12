ABSTRACT:¬†Im Tageschart ist erkennbar, dass das Edelmetall unter die SMA20 (aktuell bei 2.015,4 US-Dollar) gefallen ist, sich aber im Zuge einer dynamischen Gegenbewegung wieder zur√ľck √ľber diese Linie schieben konnte. Zum Wochenschluss hin stellte sich wieder Schw√§che ein, die SMA20 wurde erneut angelaufen.¬†Gold muss unbedingt versuchen, sich per Tagesschluss √ľber der SMA20 zu halten. Gelingt dies, so w√§re weiterhin zwingend, dass es z√ľgig weiter aufw√§rts geht. Sollte sich diese Forderung einstellen, so k√∂nnten die Anlaufziele bei 2.058/60 US-Dollar bzw. bei 2.077/79 US-Dollar erreichbar sein.

Gold R√ľckblick: (11.12.2023 - 15.12.2023)

Gold notierte am Montagmorgen bei 1.998,7 US-Dollar. Das Edelmetall lag damit 77,70 US-Dollar unter dem Level am Montagmorgen der Vorwoche und 4,10 US-Dollar unter dem Wochenschluss am Freitagabend. Gold gab am Montag zun√§chst nach, konnte sich erst am Abend stabilisieren. Es stellte sich eine moderate Erholung ein, das Edelmetall lief bis Mittwochmittag √ľbergeordnet in einer Box seitw√§rts weiter. Am Mittwoch im sp√§teren Handel konnte sich Gold dynamisch und mit Momentum erholen. Es ging im Zuge dessen √ľber die 2.030 US-Dollar. Nachdem die Bewegung zum Handelsschluss ausgelaufen war, blieb weitere Nachfrage aus, Gold schwenkte in eine erneute Seitw√§rtsbox, eine kleinere Erholung stellte sich nachfolgend ein. Am Freitagnachmittag machte sich wieder Schw√§che breit, die am Abend weiter zugenommen hat und das Edelmetall unter die 2.020 US-Dollar gebracht hat. Gold ging bei 2.018,0 US-Dollar aus dem Wochenhandel.

Das Wochenhoch wurde √ľber der 2.000 US-Dollar-Marke formatiert, aber unter dem Wochenhoch der Vorwoche. Das Wochentief wurde ebenfalls unter dem Level der Woche zuvor markiert. Nach einem deutlichen Wochenverlust in der Vorwoche wurde in dieser Woche ein kleiner Wochengewinn ausgewiesen. Die Range war etwas kleiner als in der Woche zuvor, lag aber √ľber dem Jahresdurchschnitt.

Wir hatten auf der Oberseite mit dem √úberschreiten der¬†2.044,8 US-Dollar-Marke damit gerechnet, dass Gold unser n√§chstes Anlaufziel auf der Oberseite bei¬†2.047,1 US-Dollar anlaufen k√∂nnten. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das Anlaufziel wurde erreicht und knapp √ľberschritten, das Setup hat damit nicht optimal gegriffen.¬†Die R√ľcksetzer gingen mit dem Unterschreiten der 1.974,4 nicht an unser n√§chstes Anlaufziel auf der Unterseite bei 1.972,2 US-Dollar. ¬†

Gold - Wie könnte es weitergehen:

Gold-Widerstände

2.031,8

2.034,0

2.047,7

2.058,8

2.062,4

2.078,9

Gold-Unterst√ľtzungen

2.015,4

2.014,2

2.012,5

1.996,7

1.981,1

1.955,8

1.936,4

1.932,2

Die wichtigsten Marken auf Basis unseres Gold Setups:

Intraday-Marke                                2.085    und 1.972

Tagesschlussmarken                     2.234   und 1.866

Break1  Bull (Wo-Schluss)                    (1.916)

Break2  Bull (Mo-Schluss)                    (2.041)

Zyklische Bewegungen 2020 ‚Äď 2033

Boxbereich                                  2.223  bis  1.466

Range                                         2.484  bis  746

Gold Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

DAILY

Im Tageschart ist erkennbar, dass das Edelmetall unter die SMA20 (aktuell bei 2.015,4 US-Dollar) gefallen ist, sich aber im Zuge einer dynamischen Gegenbewegung wieder zur√ľck √ľber diese Linie schieben konnte. Zum Wochenschluss hin stellte sich wieder Schw√§che ein, die SMA20 wurde erneut angelaufen.

Gold muss unbedingt versuchen, sich per Tagesschluss √ľber der SMA20 zu halten. Gelingt dies, so w√§re weiterhin zwingend, dass es z√ľgig weiter aufw√§rts geht. Sollte sich diese Forderung einstellen, so k√∂nnten die Anlaufziele bei 2.058/60 US-Dollar bzw. bei 2.077/79 US-Dollar erreichbar sein.

Geht es aber per Tagesschluss unter die SMA20 und etabliert sich Gold per Tagesschluss unter dieser Linie, so k√∂nnten sich weitere Abgaben einstellen, die bis in den Bereich der SMA50 (aktuell bei 1.981,1 US-Dollar) laufen k√∂nnten. H√§lt dieser Support per Tagesschluss nicht, so k√∂nnte die SMA200 (aktuell bei 1.955,8 US-Dollar) darunter noch eine weitere Unterst√ľtzung bieten.

Einordnung √ľbergeordnetes Chartbild, Prognose (Tageschart): bullisch¬†

Betrachtung im 4h Chart:

Das Edelmetall ist unter die SMA200 (aktuell bei 1.996,7 US-Dollar) gefallen, konnte sich zun√§chst, trotz einige M√ľhen nicht wieder √ľber diese Linie schieben. Der Move, nicht nur √ľber die SMA200, sondern √ľber die SMA20 (aktuell bei 2.014,2 US-Dollar) als auch √ľber die SMA50 (aktuell bei 2.012,5 US-Dollar) gelang am Mittwochabend. Der Aufw√§rtsdruck hat direkt nach der Bewegung wieder nachgelassen, es ging l√§ngere Zeit seitw√§rts weiter. Zum Wochenschluss hin gaben die Notierungen wieder etwas nach.

Wesentlich ist, dass es Gold schafft, sich √ľber der SMA20 / SMA50 zu halten. Sollte dies gelingen, so w√§re es weiterhin wichtig, dass es nachfolgend dynamisch aufw√§rts geht. Sollte sich diese Bedingung einstellen, so k√∂nnte es wieder in Richtung der Anlaufziele gehen, die in der Tagesbetrachtung genannt worden sind.

Fehlt die Dynamik aber, so ist denkbar, dass die SMA20 / SMA50 angelaufen werden könnten. Sollte es im Bereich dieser Linien zu keinen Erholungen kommen, bzw. werden diese mit Dynamik und mit Momentum angelaufen werden, so könnte es direkt weiter abwärts an die SMA200 gehen. Spätestens hier sollten sich die Notierungen wieder erholen, will Gold sich die bullischen Optionen offenhalten. Etabliert sich das Edelmetall unter der SMA200, so könnte dies ein Hinweis darauf sein, dass sich weitere Abgaben einstellen könnten, die die Perspektive haben, die 2.003/01 US-Dollar bzw. nachfolgend die 1.989/87 US-Dollar zu erreichen.

Einordnung kurzfristiges Chartbild, Prognose (4h): bullisch  

Fazit:¬† Gold muss versuchen sich per Tagesschluss √ľber der¬†SMA20 zu halten. Gelingt dies, so k√∂nnte die Aufw√§rtsbewegung √ľbergeordnet in Richtung der 2.077/79 US-Dollar erneut aufgenommen werden. Ein Tagesschluss unter der SMA200 k√∂nnte auf weitere Abgaben hindeuten, die in Richtung der 1.990/88 US-Dollar gehen k√∂nnten.

  Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:      55 %

  Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups:     45 %

Einsch√§tzung f√ľr die neue Gold Handelswoche:

Long Setup: Gold k√∂nnte zun√§chst versuchen sich √ľber der 2.018,0 US-Dollar zu halten. Sollte dies gelingen, so k√∂nnte es weiter aufw√§rts an unsere n√§chsten Anlaufziele bei 2.020,1, bei 2.023,1, bei 2.025,5, bei 2.027,9, bei 2.029,6, bei 2.031,5, bei 2.032,9, bei 2.034,8, bei 2.036,3 und dann US-Dollar gehen. √úber der 2.036,3 US-Dollar-Marke k√∂nnte Gold unsere Anlaufziele bei 2.039,2, bei 2.042,3, bei 2.044,8, bei 2.047,1, bei 2.049,7, bei 2.051,1, bei 2.053,7, bei 2.056,1, bei 2.058,8, bei 2.060,1 bzw. bei 2.062,3 US-Dollar anlaufen.

Short Setup: Kann sich Gold nicht √ľber der 2.018,0 US-Dollar-Marke halten, so k√∂nnte das Edelmetall zun√§chst an unsere n√§chsten Anlaufziele bei 2.016,8, bei 2.015,5, bei 2.012,1, bei 2.010,2, bei 2.008,7, bei 2.005,3, bei 2.002,1, bei 2.000,3 und dann bei 1.998,9 US-Dollar laufen. Unter der 1.998,7 US-Dollar Marke w√§ren unsere n√§chsten Anlaufziele bei 1.996,7, bei 1.994,5, bei 1.992,1, bei 1.989,6, bei 1.986,5, bei 1.984,5, bei 1.982,1, bei 1.980,0, bei 1.978,1 bei 1.976,2, bei 1.974,4 bzw. bei 1.972,2 US-Dollar zu finden.

Übergeordnete erwartete Gold Tendenz in der KW 51 / 2023:

seitwärts / aufwärts

 

Quellen: xStation5 von XTB

 

