Gold hat vom Allzeithoch innerhalb von drei Handelswochen gut 180 US-Dollar an Wert verloren. Das Tageschart hat den bullischen Grundton verloren. Es gilt in den kommenden Handelstagen zunächst die Abwärtsbewegung zu stoppen und eine Konsolidierung einzuleiten. Ansatzweise ist dies am Freitag der zurückliegenden Handelswoche gelungen. Gold könnte sich nachfolgend wieder in Richtung der SMA50 bewegen. Wird diese Durchschnittslinie in den kommenden Handelstagen angelaufen, so gilt es die Kursmuster im Dunstkreis dieser Linie engmaschig zu beobachten.

⇒ geschrieben von Jens Chrzanowski | Berlin ► Gold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: GOLD

Aktuelle Gold Analyse am 16.11.2024: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum Gold Trading 🔴 Gold Handelsideen 🔴 Gold Prognose & Ausblick

Gold Rückblick: (11.11.2024 - 15.11.2024)

Gold notierte am Montagmorgen bei 2.673,2 US-Dollar. Das Edelmetall lag damit 68,20 US-Dollar unter dem Level am Montagmorgen der Vorwoche und 11,70 US-Dollar unter dem Wochenschluss am Freitagabend. Bereits am Montag stellte sich weitere Schwäche ein, die das Edelmetall zunächst in den Bereich der 2.610 US-Dollar gebracht hat. Das Edelmetall konnte den Rücksetzer zunächst stabilisieren, hat es aber nicht geschafft, sich zu erholen. Es ging bis Mittwochabend übergeordnet in einer Box seitwärts weiter. Weitere Schwäche führte Gold dann bis Donnerstagmittag in den Bereich der 2.550/40 US-Dollar. Hier gelangen die Stabilisierung und eine leichte Erholung abzubilden. Am Freitag ging es in einer engen Box seitwärts weiter. Gold ging bei 2.562,1 US-Dollar aus dem Wochenhandel.

Das Wochenhoch liegt deutlich unter der Marke der Vorwoche, für das Wochentief gilt das gleiche. Gold hat es auch in der abgelaufenen Handelswoche nicht geschafft, einen Wochengewinn auszuweisen. Es ist damit die dritte Verlustwoche hintereinander und die 21. Verlustwoche in diesem Jahr. Gold hat damit vom Allzeithoch innerhalb von drei Handelswochen gut 180 US-Dollar an Wert verloren. Die Range war deutlich größer als in der Woche zuvor - sie war die größte in diesem Jahr.

Gold - Wie könnte es weitergehen:

Gold-Widerstände 2.565,4 2.566,0 2.576,9 2.581,1 2.633,7 2.641,5 2.655,8 2.681,1 2.695,3 2.730,3 2.741,5 2.730,3 2.748,4

Gold-Unterstützungen 2.530,2 2.519,8 2.504,1 2.490,5 2.474,1 2.433,2 2.406,1

Die wichtigsten Marken auf Basis unseres Gold Setups:

Intraday-Marke 2.658 und 2.541

Tagesschlussmarken 2.752 und 2.491

Break1 Bull (Wo-Schluss) (1.915)

Break2 Bull (Mo-Schluss) (2.046)

Boxbereich 2.223 bis 1.466

Zyklische Bewegungen 2020 – 2033

Boxbereich 2.760 bis 1.087

Range 2.837 bis 1.087

Gold Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

DAILY

Im Tageschart ist erkennbar, dass Gold in den letzten beiden Handelswochen deutlicher zurückgesetzt hat. Weder die SMA20 (aktuell bei 2.695,3 US-Dollar) noch die SMA50 (aktuell bei 2.655,8 US-Dollar) haben im Zuge der Rücksetzer einen nennenswerten Support geboten. In den letzten Handelstagen hat sich Gold verbindlich unter der SMA50 festgesetzt. Es haben sich in den letzten sechs Handelstagen keine wesentlichen Erholungen eingestellt.

***

Das Tageschart hat den bullischen Grundton verloren. Es gilt in den kommenden Handelstagen zunächst die Abwärtsbewegung zu stoppen und eine Konsolidierung einzuleiten. Ansatzweise ist dies am Freitag der letzten Handelswoche gelungen. Gold könnte sich nachfolgend wieder in Richtung der SMA50 bewegen. Wird diese Durchschnittslinie in den kommenden Handelstagen angelaufen, so gilt es die Kursmuster im Dunstkreis dieser Linie engmaschig zu beobachten. Gold hat das Problem, dass es auch die SMA20 überwinden muss, die aktuell in einem vergleichsweise geringen Abstand über der SMA50 verläuft. Beide Linien sollten im Rahmen einer dynamischen Bewegung überschritten werden. Bullisch aufhellen würde sich das Chartbild aber erst, wenn es gelingt, sich über der SMA20 festzusetzen.

Solange Gold aber per Tagesschluss unter der SMA50 notiert, solange besteht die Gefahr, dass sich die Schwäche weiter ausdehnen könnte. Denkbare Anlaufziele auf der Unterseite könnten die 2.500/2.490 US-Dollar, die 2.465/60 US-Dollar und übergeordnet die SMA200 (aktuell bei 2.406,1 US-Dollar) sein.

Einordnung übergeordnetes Chartbild, Prognose (Tageschart): neutral

Betrachtung im 4h Chart:

Gold ist im Rahmen eines dynamischen Rücksetzers zunächst sowohl unter die SMA20 (aktuell bei 2.576,9 US-Dollar) als auch unter die SMA50 (aktuell bei 2.633,7 US-Dollar) gefallen, hat sich aber zunächst im Dunstkreis der SMA50 festsetzen können. Es ging ein paar Handelstage an dieser Linie entlang, ohne dass es das Edelmetall es geschafft hat, sich über diese Linie zu schieben. Im Zuge weiterer Schwäche ging es mit Dynamik unter die SMA200 (aktuell bei 2.681,1 US-Dollar). Das Edelmetall konnte sich zunächst im Dunstkreis dieser Linie halten und hatte einen Versuch gestartet, wieder über die SMA200 bzw. die SMA20 zu laufen. Gold wurde an der SMA20 mehrmals abgewiesen und hat sich als Konsequenz dessen dynamisch in Richtung Süden orientiert. Die Schwäche war lang anhaltend und hatte auch einen ausgeprägten Charakter. Zum Wochenschluss hin hat sich das Edelmetall stabilisieren, aber nicht wesentlich erholen können. Die Bewegungen lassen sich im Chart gut herauslesen.

Das 4h Chartbild ist damit bärisch zu interpretieren. Solange Gold unter der SMA20 notiert, könnte es weiter abwärts in Richtung der Anlaufziele gehen, die in der Tagesbetrachtung gewürdigt worden sind.

Erholungsbewegungen haben zunächst die Chance bis in den Bereich der SMA20 zu laufen. Diese Linie sollte mit Momentum angelaufen werden, ganz einfach um sicher zu sein, dass die Bewegung nicht verkümmert. Gelingt es Gold sich wieder verbindlich über der SMA20 zu etablieren, so könnte es weiter aufwärts in Richtung der SMA50 gehen. Ob es Gold auch schafft, sich in den kommenden Handelstagen auch an die SMA200 zu schieben bleibt abzuwarten.

Einordnung kurzfristiges Chartbild, Prognose (4h): bärisch

Fazit: Gold muss versuchen, idealerweise gleich zu Wochenbeginn, einen Richtungswechsel abzubilden und wieder deutlich aufwärtszulaufen. Entspannen würde sich das Tageschart dann, wenn es das Edelmetall es schafft, sich über der SMA50 festzusetzen. Solange Gold aber unter der SMA50 notiert, solange könnte sich die Schwäche weiter in Richtung der 2.500 US-Dollar ausdehnen.

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 55 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 45 %

Einschätzung für die neue Gold Handelswoche:

Long Setup: Gold könnte zunächst versuchen sich über der 2.562,1 US-Dollar-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so könnte es weiter aufwärts an unsere nächsten Anlaufziele bei 2.563,0, bei 2.565,7, bei 2.568,0, bei 2.570,4, bei 2.572,9, bei 2.575,1, bei 2.577,6, bei 2.580,1, bei 2.582,9, bei 2.585,0, bei 2.588,3, bei 2.590,5 und dann bei 2.592,7 US-Dollar gehen. Über der 2.592,7 US-Dollar-Marke wären unsere nächsten Anlaufziele bei 2.594,6, bei 2.596,9, bei 2.599,1, bei 2.602,6, bei 2.605,4, bei 2.607,9, bei 2.610,2, bei 2.612,2, bei 2.614,9, bei 2.617,1, bei 2.619,7, bei 2.622,1, bei 2.624,6, bei 2.626,4 bzw. bei 2.629,0 US-Dollar zu finden

Short Setup: Kann sich Gold nicht über der 2.562,1 US-Dollar-Marke halten, so könnte das Edelmetall unsere nächsten Anlaufziele bei 2.558,0, bei 2.556,5, bei 2.554,0, bei 2.552,1, bei 2.549,7, bei 2.546,9, bei 2.544,3, bei 2.542,0, bei 2.539,7, bei 2.537,3, bei 2.534,5, bei 2.532,1, bei 2.530,2, bei 2.528,3, bei 2.526,0, bei 2.523,8, bei 2.521,1 und dann bei 2.519,7 US-Dollar erreichen. Unter der 2.519,7 US-Dollar-Marke könnte der Index unsere nächsten Anlaufziele bei 2.517,0, bei 2.514,9, bei 2.512,2, bei 2.509,8, bei 2.507,1, bei 2.504,9, bei 2.502,3 bzw. bei 2.499,6 US-Dollar anlaufen.

Übergeordnete erwartete Gold Tendenz in der KW 47 / 2024:

seitwärts / aufwärts*

Quelle: xStation5 von XTB

