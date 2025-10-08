Gold Prognose 2025 – Gold Preis über 4.000 USD: Ursachen, Ausblick & Expertenmeinungen

- Meilenstein von 4.000 US-Dollar: Gold stieg auf einen historischen Höchststand von über 4.000 US-Dollar/Unze und verzeichnete damit den besten Jahresgewinn (über 50 %) seit 1979.
- Meilenstein von 4.000 US-Dollar: Gold stieg auf einen historischen Höchststand von über 4.000 US-Dollar/Unze und verzeichnete damit den besten Jahresgewinn (über 50 %) seit 1979.
- Wichtigste Treiber: Der Anstieg wird in erster Linie durch die Kehrtwende der Fed, den Shutdown der US-Regierung und die wachsende geopolitische Unsicherheit angetrieben.
- Ausblick: Analysten sehen trotz Warnungen vor einem Risiko einer starken Korrektur potenzielle Ziele von bis zu 5.000 US-Dollar.
Gold Prognose 2025: Gold Preis über 4.000 USD – Ein historischer Meilenstein
Der Gold Preis hat erstmals in der Geschichte die Marke von 4.000 US-Dollar pro Unze überschritten – ein symbolischer Meilenstein, der die zunehmende wirtschaftliche und geopolitische Unsicherheit weltweit widerspiegelt. Mit einem Anstieg von über 50 % im Jahresvergleich verzeichnet Gold die stärkste Performance seit 1979. Während es in der Vergangenheit Schwankungen von 30–40 % gab, ist ein jährlicher Zuwachs von über 50 % seit den 1970er-Jahren einmalig.
Der entscheidende Aufwärtstrend begann im August – zeitgleich mit der geldpolitischen Wende der US-Notenbank (Federal Reserve) und der Einführung neuer Zölle durch Donald Trump. Hinzu kommt die aktuelle US-Regierungskrise, die das Vertrauen in die Märkte weiter schwächt.
►Gold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: Gold
Zentrale Wachstumstreiber des Gold Preises
1. Gold als sicherer Hafen
In Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit stärkt Gold seine Rolle als klassischer „Safe Haven“. Sowohl innenpolitische Spannungen in den USA als auch geopolitische Konflikte in Europa und Asien treiben Anleger in die Stabilität von Gold.
2. Zentralbanken und Investoren kaufen Gold
Sowohl Zentralbanken als auch private Investoren erhöhen ihre Goldbestände, um sich gegen Inflation und die Abwertung von Fiat-Währungen abzusichern. Besonders Polen und China zählen 2025 erneut zu den größten Käufern. Trotz leicht sinkender Netto-Käufe bleibt die Gesamtnachfrage – einschließlich physischem Gold und ETFs – der stärkste Treiber für den Gold Preis.
3. Schwächerer US-Dollar und Fed-Politik
Die erwartete Abwertung des US-Dollars und mögliche Zinssenkungen der Federal Reserve wirken ebenfalls unterstützend. Der Markt konzentriert sich derzeit auf das Ausmaß der Zinssenkungen. Gleichzeitig untergräbt die Kritik der US-Regierung an der Fed das Vertrauen in den Dollar als Weltreservewährung – was den Gold Preis zusätzlich antreibt.
Historische Entwicklung und Ausblick: Gold Prognose 2025
Starke Kapitalzuflüsse
Die Investmentnachfrage, insbesondere in Gold-ETFs, hat zu den größten Kapitalzuflüssen seit Jahrzehnten geführt. Das zeigt, dass Anleger zunehmend auf langfristige Goldinvestments setzen.
Kursziele und Analystenerwartungen
Gold erreichte allein im September bereits zum dreizehnten Mal ein neues Allzeithoch. Experten halten kurzfristig ein Ziel von 4.300 USD für realistisch.
Goldman Sachs prognostiziert in seiner Gold Prognose 2025, dass der Gold Preis bei günstigen Rahmenbedingungen 5.000 USD pro Unze erreichen könnte – mit einem Basisszenario von 4.900 USD bis Jahresende 2025.
Warnungen vor Korrekturen
Trotz des starken Aufwärtstrends mahnen Analysten zur Vorsicht. Bank of America und JP Morgan warnen vor einer möglichen technischen Korrektur nach der dynamischen Rally. Ein deutlicher Rückgang wäre jedoch nur bei einer massiven Dollar-Stärkung, einem Börsencrash oder einer Entspannung geopolitischer Risiken denkbar – derzeit sind keine dieser Bedingungen absehbar.
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 08.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Technische Analyse: Hält die 4.000-USD-Marke?
Kurz vor 4:00 Uhr dt. Zeit durchbrach Gold die 4.000-USD-Marke, wobei der Kurs um rund 1 % stieg. Jüngste Korrekturen deuten darauf hin, dass 4.000 USD nun als starke Unterstützungszone fungieren könnten. Sollte sich die aktuelle Konsolidierung fortsetzen, dürfte sich dieser Bereich als stabiler Boden für den nächsten Aufwärtstrend erweisen.
Fazit: Gold Prognose bleibt positiv
Die Gold Prognose 2025 bleibt trotz kurzfristiger Schwankungen bullish. Die Kombination aus hoher Inflation, geopolitischer Unsicherheit und lockerer Geldpolitik stützt den Gold Preis nachhaltig.
Analysten sehen mittelfristig weiteres Aufwärtspotenzial – mit Kurszielen zwischen 4.300 und 5.000 USD bis Mitte 2026.
