ABSTRACT: Mit dem Move der letzten Tage hat sich das Chartbild bei Gold wieder etwas eingetrübt. Das Edelmetall muss so zeitnah wie möglich versuchen sich wieder über die Durchschnittslinien zu schieben und festzusetzen. Sollte diese gelingen, so sollte es darüber hinaus möglichst zügig wieder an und über die 2.000 US-Dollar Marke gehen. Stellt sich dieses Szenario ein, so könnte dies ein Hinweis darauf sein, dass sich weitere Erholungsbewegungen einstellen könnten, die in die Richtung des Jahreshochs gehen könnten.

Gold Rückblick: (31.07.2023 - 04.08.2023)

Gold notierte am Montagmorgen bei 1.955,0 US-Dollar. Das Edelmetall notierte damit 4,80 US-Dollar unter dem Level am Montagmorgen der Vorwoche und 3,90 US-Dollar unter dem Wochenschluss am Freitagabend. Gold konnte sich am Montag weiter aufwärtsschieben und das Wochenhoch am Montagabend markieren. Von hier aus gaben die Notierungen sukzessive nach. Erst am Dienstagabend gelang eine Stabilisierung und moderate Erholung, die am Mittwochnachmittag gleich wieder abverkauft wurde. Das Edelmetall bildete im Nachgang dessen in eine breite Konsolidierung ab. Erst am Freitagnachmittag stellte sich eine erhöhte Vola ein. Nachdem zunächst das Wochentief in einer Impulsbewegung formatiert war, konnte sich Gold bis zum Wochenschluss wieder erholen. Das Edelmetall ging bei 1.941,2 US-Dollar aus dem Wochenhandel.

Das Wochenhoch liegt unter dem Level der Vorwoche, das Wochentief deutlich unter dem Niveau der KW 31/2023. Auch in der abgelaufenen Handelswoche wurde ein Wochenverlust ausgewiesen, der 16. in diesem Jahr. Die Range war größer als in der Vorwoche, lag aber knapp unter dem Jahresdurchschnitt.

Wir hatten auf der Oberseite mit dem Überschreiten der 1.970,2 US-Dollar-Marke damit gerechnet, dass Gold unser nächstes Anlaufziel bei 1.972,2 US-Dollar anlaufen könnten. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das Anlaufziel wurde erreicht und minimal überschritten, das Setup hat damit fast perfekt gegriffen. Die Rücksetzer gingen mit Unterschreiten der 1.924,6 US-Dollar unter unser maximales Anlaufziel auf der Unterseite bei 1.922,1 US-Dollar.

Gold - Wie könnte es weitergehen:

Die wichtigsten Marken auf Basis unseres Gold Setups:

Intraday-Marke 1.993 und 1.915

Tagesschlussmarken 2.042 und 1.871

Break1 Bull (Wo-Schluss) (1.916)

Break2 Bull (Mo-Schluss) (2.041)

Zyklische Bewegungen 2020 – 2033

Boxbereich 2.484 bis 1.087

Range 4.497 bis 21.378

Gold Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

DAILY

Im Tageschart ist erkennbar, dass Gold sich über die SMA50 (aktuell bei 1.944,8 US-Dollar) schieben konnte, es aber nicht geschafft hat, sich nachhaltiger von dieser Durchschnittslinie zu entfernen. Im Chart ist erkennbar, dass es die letzten Handelswochen an dieser Linie entlang seitwärts / abwärts ging. Ende der letzten Handelswoche führten die Rücksetzer das Edelmetall unter die SMA20 (aktuell bei 1.954,1 US-Dollar) als auch unter die SMA50. Übergeordnet ist erkennbar, dass Gold auch in den letzten Handelsmonaten seitwärts gelaufen ist und sich nicht mehr wesentlich über die 1.985/90 US-Dollar schieben konnte.

Mit dem Move hat sich das Chartbild wieder etwas eingetrübt. Gold muss so zeitnah wie möglich versuchen sich wieder über diese beiden Durchschnittslinien zu schieben und festzusetzen. Sollte diese gelingen, so sollte es darüber hinaus möglichst zügig wieder an und über die 2.000 US-Dollar Marke gehen. Stellt sich dieses Szenario ein, so könnte dies ein Hinweis darauf sein, dass sich weitere Erholungsbewegungen einstellen könnten, die in die Richtung des Jahreshochs gehen könnten.

Gelingt der Move aber nicht und etabliert sich das Edelmetall per Tagesschluss unter der SMA50, so könnten sich weitere Abgaben einstellen, die die Perspektive haben in den Bereich der SMA200 (aktuell bei 1.895,7 US-Dollar) bzw. der 1.880/75 US-Dollar zu laufen.

Einordnung übergeordnetes Chartbild, Prognose (Tageschart): neutral

Betrachtung im 4h Chart:

Das Edelmetall ist in den letzten Handelstagen unter die SMA20 (aktuell bei 1.939,4 US-Dollar) gefallen und ist an dieser Linie abwärts gelaufen. Im Zuge des Rücksetzers wurde auch die SMA200 (aktuell bei 1.940,9 US-Dollar) unterschritten. Nach einer längeren Konsolidierung ging es zum Wochenschluss wieder an beide Durchschnittslinien zurück. Die Bewegungen sind im 4h Chart gut erkennbar ist.

Damit hat sich das Chartbild etwas aufgehellt. Wesentlich wird sein, ob es das Edelmetall es schafft sich wieder über der SMA200 als auch über der SMA20 zu schieben und zu etablieren. Im Chart lässt sich die wichtige Bedeutung der SMA200 sehr gut interpretieren. Ein Festsetzen über dieser Linie hätte eine bullische Relevanz. Sollte dieser Move gelingen, so könnte es direkt weiter aufwärts an und über die SMA50 (aktuell bei 1.952,4 US-Dollar) gehen. Perspektiven auf der Oberseite hat Gold aber erst dann wieder, wenn es gelingt, sich über dieser Linie festzusetzen.

Sollte es auf der anderen Seite nicht gelingen, diese Aufwärtsbewegung abzubilden und setzt sich Gold wieder unter der SMA200 / SMA20 fest, so könnte dies ein Hinweis darauf sein, dass sich weitere Abgaben einstellen könnten, die die Anlaufziele erreichen könnten, die in der Tagesbetrachtung definiert worden sind.

Einordnung kurzfristiges Chartbild, Prognose (4h): neutral

Fazit: Gold muss per Tagesschluss wieder über die 50-Tage-Linie / 20-Tage-Linie laufen und sich über diesen beiden Linien festsetzen. Sollte dies gelingen, so könnten die Aufwärtsbewegung in Richtung der 2.000 US-Dollar wieder aufgenommen werden. Gelingt der Move nicht, so könnten weitere Abgaben wieder unter die 1.990 US-Dollar gehen.

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 55 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 45 %

Einschätzung für die neue Gold Handelswoche:

Long Setup: Gold könnte zunächst versuchen sich über der 1.941,2 US-Dollar zu halten. Sollte dies gelingen, so könnte es weiter aufwärts an unsere nächsten Anlaufziele bei 1.942,7, bei 1.944,8, bei 1.946,1, bei 1.948,5, bei 1.949,7, bei 1.951,0, bei 1.952,4, bei 1.953,2, bei 1.954,1 und dann bei 1.956,0 US-Dollar gehen. Über der 1.956,0 US-Dollar-Marke wären unser nächsten Anlaufziele bei 1.958,3, bei 1.960,1, bei 1.961,5, bei 1.963,4, bei 1.965,7, bei 1.967,1, bei 1.969,5 bzw. bei 1.972,2 US-Dollar zu finden. Kommt es hier zu keinen Rücksetzern, so könnte sich die Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen. Unsere nächsten Anlaufziele wären die 1.974,7, die 1.975,5, die 1.977,1, die 1.979,2, die 1.981,1, die 1.983,7, die 1.985,3, die 1.987,7, die 1.989,2 und dann die 1.992,0 US-Dollar.

Short Setup: Kann sich Gold nicht über der 1.941,2 US-Dollar Marke halten, so könnte das Edelmetall zunächst an unsere nächsten Anlaufziele bei 1.940,8, bei 1.939, bei 1.938,2, bei 1.937,0, bei 1.935,8, bei 1.934,2, bei 1.932,7, bei 1.930,2 und dann bei 1.929,1 US-Dollar anlaufen. Unter der 1.929,1 US-Dollar-Marke könnte es weiter abwärts an unsere nächsten Anlaufziele bei 1.926,9, bei 1.924,6, bei 1.922,1, bei 1.920,1, bei 1.919,3, bei 1.917,4, bei 1.915,5, bei 1.913,8, bei 1.912,2, bei 1.910,2, bei 1.908,1, bei 1.906,4, bei 1.904,1, bei 1.902,6 und dann bei 1.900,5 US-Dollar gehen.

Übergeordnete erwartete Gold Tendenz in der KW 32 / 2023:

seitwärts / aufwärts

