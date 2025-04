Gold fällt um 2 %

Gold verliert 2 % unter dem Druck von Gewinnmitnahmen, einem stärkeren US-Dollar und den Handelsverhandlungen zwischen den USA und China 📉 Die Goldpreise (GOLD) sind seit dem Test der 3500-Dollar-Marke gesunken. Die heutige Sitzung bringt einen weiteren starken Abwärtstrend mit sich, wobei Gold aufgrund von Gewinnmitnahmen 2 % verliert und wieder unter 3300 Dollar pro Unze fällt. Gold reagiert weiterhin auf Nachrichten rund um den Handelskrieg zwischen den USA und China. Die wachsende Zuversicht des Marktes hinsichtlich eines positiven Ausgangs der Verhandlungen zwischen den USA und China führt zu einer Verlagerung der Allokation weg von Gold hin zu risikoreicheren Anlagen wie Aktien.

Heute berichtete Bloomberg, dass Peking eine Lockerung der 125-prozentigen Zölle auf bestimmte strategisch wichtige US-Importe in Betracht zieht – eine Entwicklung, die die Überzeugung der Anleger bestärkt, dass eine Einigung zwischen den beiden Ländern noch möglich ist und dass Chinas bisher harte Verhandlungsposition möglicherweise nachgibt.

Andererseits hat die chinesische Botschaft Berichte über laufende Verhandlungen mit den Vereinigten Staaten dementiert, und sollten die Spannungen im Handelskrieg eskalieren, könnte Gold wieder an Stärke gewinnen. Vorerst jedoch belastet die Unsicherheit über die nächsten Schritte in den Verhandlungen weiterhin den Goldpreis. Ein Blick auf die untenstehende Grafik zeigt, dass die Goldpreise (Goldchart) um den 21. bis 22. April herum zu sinken begannen, als der Dollarindex (USDIDX) anzusteigen begann. Obwohl die Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen heute um fast 5 Basispunkte fallen, legen die Dollar-Index-Futures um mehr als 0,2 % zu. Unterdessen zeigten die endgültigen UoM-Daten für April eine leicht verbesserte Verbraucherstimmung, während die Inflationserwartungen für ein Jahr mit 6,5 % weiterhin sehr hoch blieben. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Quelle: xStation5 von XTB GOLD Chart (D1, H1) Bei der Analyse der Goldpreisentwicklung konnte der Preis die Marke von 3500 USD nicht durchbrechen, woraufhin eine Abwärtskorrektur einsetzte. Auf dem D1-Zeitrahmen liegt die nächste Unterstützung bei 3245 USD, was der unteren Grenze einer 1:1-Struktur entspricht. Sollte diese Marke durchbrochen werden, könnte sich die Korrektur in Richtung der horizontalen Unterstützung bei 3167 USD ausweiten. Sollte auch diese Unterstützung nicht halten, liegt der nächste wichtige Bereich bei 2960 $. Allerdings würde selbst eine derart starke Korrektur nicht unbedingt eine Umkehr des allgemeinen Trends bedeuten. Der Haupttrend für Gold bleibt bullisch, und ein Rückgang in Richtung 2960 $ würde lediglich einen Test des 100-Tage-Durchschnitts darstellen. Im unteren H1-Zeitrahmen konnte der Kurs die lokale Widerstandszone um 3357 $ nicht zurückerobern. Dieses Niveau bleibt ein wichtiger kurzfristiger Widerstand. Solange der Kurs darunter bleibt, besteht das Risiko einer weiteren Vertiefung der Abwärtskorrektur. Die Unterstützungsniveaus werden durch den D1-Zeitrahmen definiert, nämlich 3245 $ und 3167 $. Quelle: xStation5 von XTB SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

