Gold fällt vor ADP um 1,3 % 🔔🔎

Das Edelmetall testet vor der Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts die technische UnterstĂŒtzung 📈 Der ADP-BeschĂ€ftigungsbericht wird heute um 14:15 Uhr deutscher Zeit veröffentlicht. Der Marktkonsens geht von einem leichten RĂŒckgang der BeschĂ€ftigung im privaten Sektor im April auf 115.000 gegenĂŒber 155.000 im Vormonat aus. â–ș Gold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: Gold Die Zahlen des letzten Monats fielen stark aus, wie ADP-Chefökonomin Nela Richardson bestĂ€tigte. Die soliden MĂ€rz-Zahlen milderten die Sorgen ĂŒber eine KonjunkturabkĂŒhlung in den USA trotz der Unsicherheiten im Zusammenhang mit den Zöllen. Im Gegensatz dazu stehen die schwĂ€cheren Februar-Zahlen (77.000 revidiert auf 84.000) weiterhin etwas im Widerspruch zu den MĂ€rz-Daten und spiegeln die Auswirkungen der chaotischen Handelspolitik von Trump auf die stabile BeschĂ€ftigungslage im privaten Sektor wider. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Unter den aktuellen makroökonomischen Bedingungen sind die Arbeitsmarktdaten etwas in den Hintergrund getreten, da die KapitalmĂ€rkte stĂ€rker auf weitere HandelsbeschrĂ€nkungen und Verhandlungserfolge reagieren. Dennoch sind die Arbeitsmarktdaten weiterhin zu beobachten, da Abweichungen von stabilen Werten die Aufmerksamkeit der Anleger erneut auf sich ziehen könnten. Gold im Tageschart Gold ist am heutigen Handelstag um 1,3 % gefallen und wird an der unteren Grenze der Konsolidierungszone gehandelt, die den Preis des Edelmetalls in einem stabilen AbwĂ€rtstrend gehalten hat. Ein Durchbrechen dieser Zone könnte theoretisch zu einer Absorption der in den letzten Tagen in diesem Bereich aktivierten Nachfrage fĂŒhren und die Goldpreise in Richtung des 50-Tage-EMA drĂŒcken. Wenn diese Zone jedoch hĂ€lt, steigen die Chancen auf eine mögliche Erholung in Richtung historischer HöchststĂ€nde. Quelle: xStation5 von XTB    DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln Weltweite Aktien handeln, ohne an hohe OrdergebĂŒhren denken zu mĂŒssen!

