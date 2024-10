Gold muss unbedingt verhindern einen Tagesschluss unter der SMA20 zu formatieren, der am Folgetag bestätigt wird. Gelingt dies und kann sich das Edelmetall per Tagesschluss über der SMA20 halten, so könnte es wieder aufwärts gehen. Wichtig wäre, dass sich Bewegungen mit Dynamik unterlegt sind. Wird diese Forderung umgesetzt, so könnte Gold zunächst an das Allzeithoch laufen. Im Bereich der 2.529/32 US-Dollar gibt es aber einen harten Widerstand an dem Gold in den letzten Handelstagen mehrmals gescheitert ist. Sollte sich das Edelmetall über dem All-time-high festsetzen können, könnten nachfolgende die 2.550/53 US-Dollar und übergeordnet die 2.588/91 US-Dollar-Marke angelaufen werden.

⇒ geschrieben von Jens Chrzanowski | Berlin ► Gold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: GOLD

Aktuelle Gold Analyse am 07.09.2024: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum Gold Trading 🔴 Gold Handelsideen 🔴 Gold Prognose & Ausblick

Gold Rückblick: (02.09.2024 - 06.09.2024)

Gold notierte am Montagmorgen bei 2.496,1 US-Dollar. Das Edelmetall lag damit 14,40 US-Dollar über dem Level am Montagmorgen der Vorwoche und 6,10 US-Dollar unter dem Wochenschluss am Freitagabend. Gold konnte sich am Montagvormittag zwar etwas erholen, bis zum Abend waren die Tagesgewinne aber wieder abgegeben. Am Dienstag ging es zunächst erneut etwas aufwärts, das Edelmetall erreichte aber nicht das Tageshoch des Vortags. Es ging nachfolgend bis zum Nachmittag deutlich abwärts. Eine Stabilisierung gelang erst im Bereich der 2.473 US-Dollar. Die folgende Erholung ging zwar an die 2.500 US-Dollar-Marke zurück, am Mittwochmorgen erfolgte der nächste Rücksetzer, der das Tagestief des Vortags erreichte und knapp unterschritt. Gold konnte sich stabilisieren und bis Mittwochnachmittag wieder an die 2.500 US-Dollar zurücklaufen. Richtiger Kaufdruck stellte sich dann am Donnerstagmorgen ein. Das Edelmetall konnte sich deutlich aufwärtsschieben und in den Bereich der 2.520 US-Dollar laufen. Die moderaten Rücksetzer wurden im Rahmen des Frühhandels zu Freitag zurückgekauft. Bis zum Nachmittag konnte Gold das Level halten. Im Zuge ausgeprägter Schwäche ging es am Nachmittag und am Abend dynamisch und mit Momentum abwärts. Im Rahmen der Rückläufer wurde die 2.490 US-Dollar-Marke angelaufen und unterschritten. Das Edelmetall konnte sich zum Handelsschluss wieder erholen und über diese Marke zurücklaufen. Gold ging bei 2.495,8 US-Dollar aus dem Wochenhandel.

Das Wochenhoch wurde knapp über der Marke der Vorwoche formatiert, das Wochentief hingegen deutlich unter dem Level der Woche zuvor. Auch in der abgelaufenen Handelswoche musste Gold einen kleinen Wochenverlust hinnehmen. Die Range war größer als in der Vorwoche, lag aber unter dem Jahresdurchschnitt.

Wir hatten auf der Oberseite mit dem Überschreiten der 2.527,7 US-Dollar-Marke damit gerechnet, dass Gold unser nächstes Anlaufziel bei 2.529,6 US-Dollar erreichen könnte. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das Anlaufziel wurde nicht ganz erreicht, das Setup hat damit nicht gepasst. Die Rücksetzer gingen mit dem Unterschreiten 2.474,0 US-Dollar-Marke ganz knapp unter unser nächstes Anlaufziele auf der Unterseite bei 2.471,9 Punkten. Hier hat das Setup fast perfekt gepasst.

Gold - Wie könnte es weitergehen:

Gold-Widerstände

2.497,0

2.501,8

2.505,5

2.506,2

2.508,0

2.511,4

2.519,7

2.531,6

2.539,7

2.546,8

2.552,8

2.601,7

Gold-Unterstützungen

2.473,9

2.471,7

2.460,0

2.449,9

2.438,6

2.420,7

2.402,5

2.389,7

2.358,8

Gold Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

DAILY

Gold konnte sich über der SMA20 (aktuell bei 2.497,0 US-Dollar) festsetzen und ist über dieser Linie aufwärtsgelaufen. Nachdem sich das Edelmetall etwas von dieser Durchschnittslinie absetzen konnte, ging es im Rahmen der Schwäche zur Wochenmitte wieder an diese Linie zurück, die aber als Support gut gehalten hat. Im Tageschart ist erkennbar, dass der untere Docht der beiden Tageskerzen zwar unter diese Linie gelaufen sind, der Kerzenkörper sich aber über der SMA20 ausgebildet hat. Zum Wochenschluss wurde die SMA20 erneut angelaufen und diesmal auch unterschritten. Der Kerzenkörper hat auf der SMA20 aufgesetzt.

Gold muss unbedingt verhindern einen Tagesschluss unter der SMA20 zu formatieren, der am Folgetag bestätigt wird. Gelingt dies und kann sich das Edelmetall per Tagesschluss über der SMA20 halten, so könnte es wieder aufwärts gehen. Wichtig wäre, dass sich Bewegungen mit Dynamik unterlegt sind. Wird diese Forderung umgesetzt, so könnte Gold zunächst an das Allzeithoch laufen. Im Bereich der 2.529/32 US-Dollar gibt es aber einen harten Widerstand an dem Gold in den letzten Handelstagen mehrmals gescheitert ist. Sollte sich das Edelmetall über dem All-time-high festsetzen können, könnten nachfolgende die 2.550/53 US-Dollar und übergeordnet die 2.588/91 US-Dollar-Marke angelaufen werden.

Etabliert sich das Edelmetall aber im Zuge weiterer Schwäche unter der SMA20, so könnte die SMA50 (aktuell bei 2.438,6 US-Dollar) noch eine weitere Unterstützung bieten. Im Chart ist erkennbar, dass auch diese Durchschnittslinie in den letzten Handelswochen immer ein guter Support gewesen ist. Entsprechend bärisch würde sich das Tageschart eintrüben, wenn Gold sich per Tagesschluss unter der SMA50 etabliert und nachfolgend auch den Kontakt zu dieser Durchschnittslinie verliert. Realisiert sich dieses Szenario, so könnte Gold zunächst in den Bereich der 2.474/71 US-Dollar und nachfolgend an die 2.451/48 US-Dollar laufen.

Einordnung übergeordnetes Chartbild, Prognose (Tageschart): bullisch / neutral

Betrachtung im 4h Chart:

Gold konnte sich, nach dem Rücksetzer an die SMA50 (aktuell bei 2.505,5 US-Dollar) wieder über die SMA20 (aktuell bei 2.501,8 US-Dollar) schieben. Im Chart ist erkennbar, dass sich das Edelmetall mehrmals an der SMA20 gestützt hat, bevor es mit Momentum über die SMA50 ging. Es gelang Gold zwar sich über die SMA50 zu laufen, die Aufwärtsdynamik ist nachfolgend aber zu Erliegen gekommen; am Freitagnachmittag stellte sich breite Schwäche ein, beide Durchschnittslinien wurden im Zuge dessen aufgegeben. Am Abend hat sich Gold unter der SMA20 festgesetzt.

Gold muss zunächst versuchen sich zu stabilisieren und nachfolgend eine Erholung abzubilden. Diese könnte zunächst bis an die SMA20 bzw. an die SMA50 gehen. Beide Linien liegen aktuell vergleichsweise eng zusammen. Ein direktes Überwinden ist unserer Überzeugung mit Dynamik und mit Momentum denkbar, vergleichbar wie dies in der letzten Handelswoche abgebildet worden ist. Sollte sich diese Bewegung einstellen, so wäre es darüber hinaus zwingend, dass die Dynamik sich fortsetzt und die Bewegung nicht verkümmert. Erst wenn diese Forderung umgesetzt wird, könnte es wieder in Richtung des Allzeithochs gehen.

Gelingt dieser Move aber nicht und etabliert sich das Edelmetall verbindlich unter der SMA20, so könnte sich die Schwäche weiter fortsetzen. Denkbare Anlaufziele wurden in der Tagesbetrachtung gewürdigt.

Einordnung kurzfristiges Chartbild, Prognose (4h): bullisch

Fazit: Solange Gold per Tagesschluss über der SMA20 notiert, solange könnte es jederzeit zu neuen Hochs gehen. Rücksetzer sollten sich spätestens im Bereich der SMA50 stabilisieren. Wird die SMA50 per Tagesschluss aufgegeben, trübt sich das Chartbild wieder deutlicher ein.

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 55 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 45 %

Einschätzung für die neue Gold Handelswoche:

Long Setup: Gold könnte zunächst versuchen sich über der 2.495,8 US-Dollar-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so könnte es weiter aufwärts an unsere nächsten Anlaufziele bei 2.497,9, bei 2.500,3, bei 2.502,7, bei 2.505,3, bei 2.507,7, bei 2.510,1 bei 2.512,4, bei 2.514,4, bei 2.517,1, bei 2.519,8, bei 2.522,6, bei 2.525,6, bei 2.527,9, bei 2.529,6, bei 2.531,8 und dann bei 2.532,8 US-Dollar gehen. Über der 2.532,8 US-Dollar-Marke wären unsere nächsten Anlaufziele bei 2.535,4, bei 2.537,9, bei 2.540,5, bei 2.543,1, bei 2.545,5, bei 2.547,3, bei 2.549,8, bei 2.552,1, bei 2.555,0, bei 2.557,9, bei 2.559,6 bzw. bei 2.562,1 US-Dollar zu finden.

Short Setup: Kann sich Gold nicht über der 2.495,8 US-Dollar-Marke halten, so könnte das Edelmetall unsere nächsten Anlaufziele bei 2.494,3, bei 2.492,1, bei 2.489,3, bei 2.486,3, bei 2.484,0, bei 2.481,5, bei 2.478,6, bei 2.476,1, bei 2.474,0 und dann bei 2.471,9 US-Dollar erreichen. Unter der 2.471,9 US-Dollar-Marke könnten unsere nächsten Anlaufziele bei 2.468,5, bei 2.466,1, bei 2.463,9, bei 2.461,2, bei 2.458,0, bei 2.456,1, bei 2.453,6, bei 2.451,0, bei 2.448,3, bei 2.446,0, bei 2.444,5, bei 2.441,9, bei 2.438,9, bei 2.435,4 bzw. bei 2.432,1 US-Dollar angelaufen werden.

Übergeordnete erwartete Gold Tendenz in der KW 37 / 2024:

seitwärts / aufwärts

Quelle: xStation5 von XTB

2024 KENNT EINEN SIEGER!