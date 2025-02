GOLD gewinnt 0,4 % und nähert sich nach der stärksten „Wachstumsphase“ seit 2020 wieder der 2900-Dollar-Marke 📈

Die chaotische Handelspolitik der neuen Trump-Regierung, Spekulationen über US-Zölle als vorrangiges Verhandlungsinstrument und der immer noch schwache Dollar stützen den Goldpreis, der heute um 0,4 % zulegt und den Bereich von 2.900 $ pro Feinunze testet. Der Dollar-Index bleibt niedriger und kann sich nach dem jüngsten Abwärtsimpuls nicht stark erholen. Anklänge an schwache US-Einzelhandelsumsätze Am vergangenen Freitag erlebten wir den größten Rückgang der Einzelhandelsumsätze in den USA seit fast zwei Jahren, der für Januar gemeldet wurde. Derzeit preist der Markt die ersten Leitzinssenkungen der Fed ab September ein, während die Prognosen zuvor davon ausgingen, dass die Fed erst im Dezember mit einer Lockerung der Geldpolitik beginnen würde. Darüber hinaus unterstützt die Aussicht auf eine „weichere“ Handelspolitik unter Trump (die sich wahrscheinlich negativ auf den US-Dollar-Index auswirken würde) eine Erholung der Edelmetallpreise. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Laut dem neuesten Commitments of Traders (CoT)-Bericht der US-amerikanischen Commodity Futures Trading Commission (CFTC) hat die „Managed Money“-Gruppe ihre bullischen Goldwetten auf den niedrigsten Stand seit vier Wochen reduziert. Trotzdem verzeichnete Gold am vergangenen Freitag den siebten wöchentlichen Anstieg in Folge, die längste Siegesserie seit 2020. Heute steigen neben Gold mit einem Plus von 0,4 % auch Silber, Palladium und Platin zwischen 0,4 % und 0,7 %. GOLD im Stundenchart Quelle: xStation5 von XTB SO SEHEN GEWINNER AUS! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

