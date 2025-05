Gold gewinnt 2,5 %

Gold erlebt seine stärkste Sitzung seit dem 21. April. Gold legte heute um über 2,5 % zu und verzeichnete damit den stärksten Anstieg seit dem 21. April. Der Preis stieg um etwa 75 US-Dollar pro Unze. Dieser Anstieg ist der stärkste Tagesgewinn seit dem Allzeithoch von 3.423 US-Dollar pro Unze am 21. April. Der Anstieg des Edelmetalls erfolgt vor dem Hintergrund erneuter Sorgen über einen möglichen Handelskrieg nach der Ankündigung neuer Zölle für die Unterhaltungsbranche und mangelnder Fortschritte bei den Verhandlungen zwischen den USA und China. Diese Entwicklungen haben nach einer robusten Performance in der vergangenen Woche zu einem Rückgang an den Aktienmärkten geführt. ► Gold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: GOLD Unabhängig davon hat der letzte Woche veröffentlichte Bericht des World Gold Council über die Fundamentaldaten des Goldmarktes im ersten Quartal gezeigt, dass die Käufe der Zentralbanken zwar leicht zurückgegangen sind, aber weiterhin einen bedeutenden Teil der Gesamtnachfrage ausmachen. Bemerkenswert ist der deutliche Anstieg der ETF-Zuflüsse, wobei die Fonds im ersten Quartal 2025 226 Tonnen Gold hinzufügten – der stärkste Quartalszukauf seit dem ersten Quartal 2022. Es sei auch daran erinnert, dass Goldman Sachs kürzlich seine Goldpreisprognose nach oben korrigiert hat und nun von einem Basiswert von 3.700 USD pro Unze ausgeht, wobei in einem Hochstresseszenario ein Anstieg auf 4.500 USD möglich ist. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Die Nachfrage im ersten Quartal entsprach derjenigen des vierten Quartals 2024, gestützt durch die anhaltend starke Nachfrage der Zentralbanken und robuste ETF-Käufe. Quelle: World Gold Council Gold ist heute wieder über 3.300 USD pro Unze geklettert, da die Ängste vor einem Handelskrieg wieder aufkommen und die Aktienmärkte nachgeben. Der Preis hat sich deutlich von seinem gleitenden 25-Perioden-Durchschnitt und dem tiefsten Korrekturbereich innerhalb des Anfang 2024 begonnenen Aufwärtstrends erholt. Quelle: xStation5 von XTB HANDELN BEIM BESTEN CFD BROKER DEUTSCHLANDS!* Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

