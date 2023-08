ABSTRACT:¬†Das Edelmetall Gold ist unter die SMA20 (aktuell bei 1.895,9 US-Dollar) gefallen und ist in den letzten Handelstagen an dieser Linie abw√§rts gelaufen. Erholungsbewegungen, die sich eingestellt haben, haben immer an der SMA20 ihr Ende gefunden. Gold hat bisher nicht die Kraft gehabt, diese Linie wieder zu √ľberschreiten und sich dar√ľber festzusetzen. Das Edelmetall befindet sich damit in einem stabilen Abw√§rtskanal.

Aktuelle¬† Gold¬†Analyse ¬†am 20.08.2023: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr ‚Äď f√ľr aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum Gold Trading¬†ūüĒī Gold Handelsideen¬†ūüĒī Gold Prognose & Ausblick

Gold R√ľckblick: (14.08.2023 - 18.08.2023)

Gold notierte am Montagmorgen bei 1912,8 US-Dollar. Das Edelmetall notierte damit 23,70 US-Dollar unter dem Level am Montagmorgen der Vorwoche und 0,70 US-Dollar unter dem Wochenschluss am Freitagabend. Gold konnte sich am Montagmorgen zun√§chst moderat erholen, gab im Handelsverlauf deutlich nach. Am Montagnachmittag ging es in einer Entlastungsbewegung wieder zur√ľck an die 1.910 US-Dollar-Marke, wobei es nicht gelang sich √ľber diesem Level festzusetzen. Es stellten sich am Dienstag bis zum Nachmittag moderate Abgaben ein. Die folgende Erholung wurde gleich wieder abverkauft. Es ging bis Donnerstagabend √ľbergeordnet abw√§rts. Es stellten sich im Handelsverlauf zwar Erholungen ein, diese hatten aber keine Substanz. Der Handelsverlauf am Freitag war √ľbergeordnet von einer Seitw√§rtsbewegung gepr√§gt. Am Abend stellte sich wieder Schw√§che ein. Das Edelmetall ging bei 1.889,1 US-Dollar, aus dem Wochenhandel.

Das Wochenhoch liegt erneut unter dem Niveau der Vorwoche, das Wochentief ebenso, als auch unter der 1.900 US-Dollar Marke. Das Edelmetall hat in der abgelaufenen Handelswoche damit ein 5-Monats Tief markiert. Es wurde ein weiterer Wochenverlust ausgewiesen, der vierte in Folge und der 18. Wochenverlust in diesem Jahr. Die Range war etwas größer als in der Vorwoche, lag aber unter dem Jahresdurchschnitt.

Wir hatten auf der Oberseite mit dem √úberschreiten der 1.915,7 US-Dollar-Marke damit gerechnet, dass Gold unser n√§chstes Anlaufziel bei 1.916,8 US-Dollar anlaufen k√∂nnten. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das Anlaufziel wurde nicht erreicht,¬†das Setup hat damit nicht gegriffen. Die R√ľcksetzer gingen mit Unterschreiten der 1.886,2 US-Dollar nicht an unser n√§chstes Anlaufziel auf der Unterseite bei 1.884,1 US-Dollar.

Gold - Wie könnte es weitergehen:

Gold-Widerstände

1.892,0

1.892,5

1.895,9

1.905,5

1.907,5

1.907,6

1.929,6

1.934,7

1.938,5

1.962,5

1.974,1

1.985,7

Gold-Unterst√ľtzungen

1.884,7

1.871,9

1.827,6

1.809,3

1.804,3

Die wichtigsten Marken auf Basis unseres Gold Setups:

Intraday-Marke 1.944 und 1.871

Tagesschlussmarken 1.977 und 1.797

Break1 Bull (Wo-Schluss) (1.916)

Break2 Bull (Mo-Schluss) (2.041)

Zyklische Bewegungen 2020 ‚Äď 2033

Boxbereich 2.484 bis 1.087

Range 4.497 bis 21.378

Gold Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

DAILY

Im Tageschart ist erkennbar, dass Gold unter die SMA50 (aktuell bei 1.934,7 US-Dollar) gerutscht ist. Die Erholungsbewegungen fanden jeweils an dieser Durchschnittslinie ihr Ende. Der Handelsverlauf in den letzten beiden Handelswochen war √ľbergeordnet von Schw√§che gepr√§gt. Im Zuge der Abw√§rtsbewegung ist Gold per Tagesschluss auch unter die SMA200 (aktuell bei 1.907,5 US-Dollar) gefallen, was b√§risch zu interpretieren ist.

Mit dem Move unter die SMA200 hat sich das Tageschart eingetr√ľbt. Solange das Edelmetall per Tagesschluss unter der SMA200 notiert, solange k√∂nnte es weiter abw√§rts gehen. Denkbare Anlaufziele k√∂nnten die 1.810/05 US-Dollar sein.

Sollte es Gold aber schaffen sich per Tagesschluss wieder √ľber die SMA200 zu schieben und festzusetzen, so k√∂nnte es weiter aufw√§rts an die SMA20 (aktuell bei 1.929,6 US-Dollar) bzw. die SMA50 gehen. Werden diese beiden Linien angelaufen, so bleibt allerdings abzuwarten, ob es das Edelmetall es schafft, sich √ľber der SMA50 festzusetzen.

Einordnung √ľbergeordnetes Chartbild, Prognose (Tageschart): b√§risch

Betrachtung im 4h Chart:

Das Edelmetall ist unter die SMA20 (aktuell bei 1.895,9 US-Dollar) gefallen und ist in den letzten Handelstagen an dieser Linie abw√§rts gelaufen. Erholungsbewegungen, die sich eingestellt haben, haben immer an der SMA20 ihr Ende gefunden. Gold hat bisher nicht die Kraft gehabt, diese Linie wieder zu √ľberschreiten und sich dar√ľber festzusetzen. Das Edelmetall befindet sich damit in einem stabilen Abw√§rtskanal.

Unsere √ľbergeordnete Interpretation des Charts hat sich nicht ge√§ndert. Solange Gold unter der SMA20 notiert, solange sind weitere R√ľcksetzer denkbar und m√∂glich, die die Perspektive haben, die Anlaufziele zu erreichen, die in der Tagesbetrachtung definiert worden sind.

Sollten sich Erholungen einstellen, so k√∂nnten diese zun√§chst bis in den Bereich der SMA20 gehen. Im Chart ist erkennbar, dass diese Linie in den letzten Handelstagen nicht so einfach zu √ľberwinden war. Sollte es das Edelmetall es schaffen, sich √ľber die SMA20 zu schieben, so sollte es gleich direkt weiter aufw√§rts an die SMA50 (aktuell bei 1.907,6 US-Dollar) gehen. Sollten diese Linie angelaufen werden, so bleibt abzuwarten, ob sich Gold dar√ľber etablieren kann.

Einordnung kurzfristiges Chartbild, Prognose (4h): bärisch

Fazit: solange Gold per Tagesschluss unter der 200-Tage-Linie notiert, solange k√∂nnten sich weitere Abgaben einstellen, die √ľbergeordnet bis in den Bereich der 1.800 US-Dollar gehen k√∂nnten. Etwas entspannen w√ľrde sich das Chartbild dann, wenn es das Edelmetall es schafft sich per Tagesschluss wieder √ľber der 200-Tage-Linie festzusetzen.

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 45 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 55 %

Einsch√§tzung f√ľr die neue Gold Handelswoche:

Long Setup: Gold k√∂nnte zun√§chst versuchen sich √ľber der 1.889,0 US-Dollar zu halten. Sollte dies gelingen, so k√∂nnte es weiter aufw√§rts an unsere n√§chsten Anlaufziele bei 1.891,1, bei 1.892,5, bei 1.893,9, bei 1.895,9, bei 1.897,7, bei 1.899,7, bei 1.901,2, bei 1.903,5, bei 1.905,5, bei 1.907,6 und dann bei 1.909,6 US-Dollar gehen. √úber der 1.906,6 US-Dollar-Marke k√∂nnte das Edelmetall unsere Anlaufziele bei 1.911,1, bei 1.913,7, bei 1.915,5, bei 1.917,1, bei 1.919,2, bei 1.921,2, bei 1.922,4, bei 1.924,9, bei 1.926,1, bei 1.927,7, bei 1.929,6, bei 1.930,4, bei 1.932,1 bzw. bei 1.934,2 US-Dollar anlaufen.

Short Setup: Kann sich Gold nicht √ľber der 1.889,0 US-Dollar-Marke halten, so k√∂nnte das Edelmetall zun√§chst an unsere n√§chsten Anlaufziele bei 1.886,2, bei 1.884,7, bei 1.882,4, bei 1.881,1, bei 1.879,0, bei 1.877,2, bei 1.875,5, bei 1.873,5 bzw. bei 1.871,9 US-Dollar laufen. Unter der 1.871,9 US-Dollar-Marke k√∂nnte es weiter abw√§rts an unsere n√§chsten Anlaufziele bei 1.869,8, bei 1.867,2, bei 1.865,5, bei 1.863,1, bei 1.861,9, bei 1.859,1, bei 1.857,0, bei 1.855,2, bei 1.853,6 und dann bei 1.851,2 US-Dollar gehen.

√úbergeordnete erwartete Tendenz in der KW 34 / 2023:

seitwärts / abwärts

 

Quelle: xStation5 von XTB

 

DER DEUTSCHE LEITINDEX

Die "große" Handelszeit geht von 08.00 bis 22.00 Uhr deutscher Zeit. Viele andere Broker bieten einen niedrigen Spread nur von 09.00 bis 17:30 Uhr - XTB bietet den durchgängig niedrigen Spread in der GROSSEN Handelszeit. Erleben Sie den XTB Vorteil.